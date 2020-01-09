歷史在重演？——台灣大選的暗湧（文：關仲然） (09:00)

「閃電攻擊」聽起來讓藍營熱血沸騰

如果選擇相信民調的話，按去年年底最後的「封關民調」（台灣法例規定，元旦日後不能再公布民調結果），不同機構所進行的民調結果都反映，蔡英文和韓國瑜兩人的支持度相差有20個百分點左右，換成選票的話，即相差約300萬票，與上一屆2016年總統選舉、蔡英文與朱立倫的得票差距一樣。簡單來說，民調認為韓國瑜和國民黨都翻盤無望，蔡英文繼續執政。

而不相信民調的話，就如韓國瑜早前向支持者大喊「民調唯一支持蔡英文」一樣，無視民調結果之餘，也企圖令到民調結果變得不準確，那麼韓國瑜就是「還有機會」。今天（9日）國民黨在台北舉行「凱道勝利晚會」，宣傳造勢活動的時候，國民黨借用了中華民國軍歌《夜襲》的幾句歌詞：「只等那信號一亮……我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」，形容這次選舉將會是一次「閃電攻擊」。用意明顯，就是之前在民調、輿論中輸多少也不是問題，到選舉最後還是可以取得勝仗。不管是否結果如此，聽起來至少讓藍營支持者熱血沸騰。

比起是否相信民調，更應該去思考的問題是，藍綠之間的實際差距是多少。2016年的時候，民進黨大勝，到了2018年地方選舉的時候卻大敗，連長年執政的高雄市也輸掉，間接造就韓國瑜成為今天國民黨的總統候選人。如果我們仔細看民進黨在2016年的選舉成績，所謂的「大勝」，真的是民進黨打出漂亮一仗，還是因為對手太爛？拿民進黨在2016年的大選結果，跟再前一屆、2012年的大選結果比較，就可以很清楚解答這個問題。

2016年民進黨大勝 因國民黨太爛

2016年的時候，蔡英文在總統選舉的得票是689萬，比2012年的時候增加了80萬票；而朱立倫在2016年的得票則是381萬，比2012年馬英九的得票（當年馬英九同樣取得689萬）大幅縮水300萬票。再看看立法院選舉，民進黨在2016年首次取得立法院過半數議席（68席），議席比2012年增加了28席，但實際上民進黨在立法院選舉的得票又是否增加了呢？我們看看2016年區域立委選舉中，民進黨在各區加起來的總得票是538萬票，在2012年的時候民進黨在各區加起來的得票則是575萬票，比較起來，民進黨實際上在區域立委的得票還少了30多萬票。同樣，國民黨在2016年區域立委選舉的總得票是462萬票，而在2012年的時候則取得623萬票，即2016年的時候蒸發了160萬票。

從以上的數字反映，2016年民進黨的大勝，並不是民進黨做得特別好，而是國民黨太爛，像太陽花學運、國民黨臨陣換「柱」由朱立倫代替洪秀柱出戰等因素所影響之下，完全是未選先輸，令到藍營的支持者直接放棄，不出來投票。我們再看2016年的總投票率，只有大約66%，比起2012年的74%投票率大幅下跌8個百分點，亦即少了約100萬個選民投票。

今天國民黨態勢有異2016未選先輸

來到2020年，即使經過之前郭台銘退黨、國民黨看來一片混亂，而且民調結果顯示國民黨大幅落後，但我們仍然可以提出幾個重要的問題思考。國民黨的積弱，反映在民調結果之中，但把今天國民黨和2016年時候的國民黨作比較，現在打的旗號是「夜襲」、「閃電攻擊」，即還有一點神秘感、還可能突擊成功，跟2016年未選先輸的態勢是不一樣的。然後，我們再比較一下現在（選前兩日）與一個月前的韓國瑜（和國民黨），整個氣勢（或更虛無縹緲的「精神面貌」）都比之前好，而這又跟民進黨林靜儀失言（接受外媒訪問時，說支持統一有可能是叛國）有關。

加上年初的「黑鷹失事」，韓國瑜說「台灣中邪」，聽起來當然是涼薄的說話，但對藍營支持者來說，韓國瑜再爛都比蔡英文繼續執政好，也至少想要轉變。在上屆放棄了投票的藍營支持者，到今年還會這麼容易繼續自動棄權嗎？就算總統選舉差距太大，但在立委選舉上，如果國民黨能夠得到支持者重新出來投票，那麼民進黨要在立法院過半都會非常困難。

這次對民進黨來說將充滿「暗湧」

經過最近幾年，出現了各種各樣千奇百怪的選舉結果、選出各式各樣政治人物出來之後，多少有了一點教訓：就是沒有什麼是不可能，就如今次大選主角韓國瑜當初能夠選上高雄市長一樣。所以在選舉之前，我也像國民黨一樣，借用歌詞總結今次大選的預測：就是記住「歷史在重演」，而這次選舉對民進黨來說，將會是充滿「暗湧」。

（台灣選舉分析之七）

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師