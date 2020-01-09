近年新聞平台的發展和變遷（文：蘇鑰機） (09:00)

傳統收費報紙歷史悠久，是大眾主要新聞來源之一。在1995年，報紙開始把內容上網，但初時對印刷報紙的影響不算大。2001和2006年的調查均顯示，收費報仍是主流平台，網上版仍未流行。

2002年首份免費報紙在香港發行，2005年又多了兩份新的免費報，其發行量都很大，受到市民歡迎。在2010年的調查中，加入了詢問免費報紙和網上平台，發覺它們和收費報紙已經形成「三分天下」局面。

到了2013年的調查，再增加了移動平台。因為它和網上平台性質相近，令網上閱讀的市場份額大增。移動平台和智能手機的興起有密切關係，政府和市場調查的數據顯示，香港在2012年智能手機的滲透率為54%，到了2016年更高達86%。

社交網絡媒體的出現，迅速成為獲得資訊的主要渠道。以facebook為例，它在2004年才創立，2009年香港的使用者已有209萬，2014年更上升到440萬，滲透率達63%。所以在2016年的調查，加入了社交媒體作為一種資訊平台。結果發現它很快成為了大眾寵兒，這個趨勢延續到今天。

使用率大趨勢：報紙跌 網上平台升

讓我們具體來看10多年至今的一些數據。圖1顯示不同新聞平台在近年每周使用的比率。收費報紙自2006年起急速下跌，由超過九成跌至四成。免費報紙之前維持每周有六成多人看，現時只得約四成。網上平台先跌後升，現時仍有五成。移動平台的走勢明顯上升，由2013年的四成升至現時的七成。社交媒體在近年維持六成多，而且逐漸上升。

大趨勢很明顯：收費報紙和免費報紙在下跌，網上平台、移動平台和社交媒體在上升。這些現象亦可見於圖2所示的每周使用日數。收費報紙由以前每周超過5日到現時不到兩日，免費報紙現時也是不到兩日。相反社交媒體現時升至超過5日，移動平台也有4日多，網上平台的日數也有些增加。

如果把不同平台的使用作整合計算，它們所佔的份額可見於圖3，當中每年各平台的份額總和是100%。收費報紙使用的比例，由五成半下降至四成。免費報紙也在下降，近年跌勢凌厲。免費網及純網媒則上升，在最近3年升幅甚為明顯。社交媒體在近數年也佔頗大比例，而且正在上升。

上面看到收費報紙下降情况比預期中稍為好些，是因為其網上版升幅局部抵消了印刷版的下跌。如果將不同報紙平台細分為印刷版、網上版和移動版，就可見到印刷版由七成大跌至三成，網上版在2013年下跌後表現平穩。移動版則明顯上升，所佔份額和印刷版相差不遠。

有社媒的配搭 接觸受眾最有效

哪個平台較能有效地接觸到受眾？平台之間配搭的效果如何？以單一平台計算，收費報紙的讀者接觸率（reach）由以前超過九成降至四成，免費報紙現在也只得四成，網上報紙就有五成。移動平台上升至七成，社媒更高達九成。如果以兩種平台來看，最有效的配搭是社交媒體加多任何一個平台，而最低效能的是收費報加免費報。同時透過任何3種平台的話，就能夠接觸到差不多所有人了。

相對其他地方 港報業不算太差

香港報業面對不少挑戰，但情况相對其他地方已不算太差，原因可能有幾個。首先是香港報業的平台有分眾作用，彼此有分工，針對不同讀者群的需要。其次是因為多了新的平台，看新聞的整體人數多了。第三，香港的一些免費報和收費報屬同一集團，經營上有協同效應，在市場發揮互補功能。例如集團內的「中產收費報」配合了「大眾免費報」，這種交叉定位減少了在讀者上的直接競爭。

第四，香港一些報業集團有經營其他業務，部分獲政治力量支持，能夠補貼公司的虧損。因為報紙可發揮品牌效應和輿論影響，所以有其存在價值。第五，香港社會人口密集，港人愛看新資訊，手機滲透率和上網率高，近年經濟表現尚算不錯，這些都有利於報業的生存營運。

關鍵不止讀者數 要看廣告、訂閱

展望將來，多種平台的協同效應已經發揮得頗佳，不容易將本地市場規模再擴大。關鍵不再只是讀者人數，而是要看廣告收入和訂閱情况。近年市民較願意付費在網上獲得新聞資訊，是個正面的發展。報業如何能夠進一步轉型，要視乎不同新聞機構能否清晰了解自己的市場定位，配合科技發展，知道受眾的需要，和他們多作聯繫，並找到合作伙伴經營其他業務，這樣報業才會有明天。

作者是中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長