梁文道追不上「時代」了？（文：嚴振邦@好青年荼毒室） (16:00)

今次我們找來了a彤來談談梁文道。a彤，90後，大學跟梁文道一樣在中大哲學系畢業，現職通識教師，現任教協理事，也算是有參與不少的社會政治運動和討論。不知他怎樣看梁文道這個「師兄」？

邦：你從什麼時候開始看梁文道？

a彤：大概2005年中四左右，當時正值學術認知能力起飛階段，開始四處找報紙雜誌的長篇大論文章來看。適逢《都市日報》當時連載梁文道有份撰寫的「兵器譜」專欄，起初沒有特別留意他，後來發現逢星期一、三、五的文章特別過癮，才注意到梁文道這名字，然後就一直追看其他專欄書籍了。

邦：他對你來說有什麼意義？

a彤：意義可大了，梁文道的文章著作不單是陪伴我由吊車尾考到上台攞學科獎，在2009年JUPAS選科時，我最終力排眾議把中大哲學系放在Band A的理由，就是看了《中大學生報》那篇〈梁文道令人髮指的青春〉（入學後才發現很多同學都看了）。然後我對思想工作的熱忱、哲學人投身社會的想像、如何用哲學方法思考社會議題等等，直至我選擇中學教育為事業，梁文道都一直是我的啟蒙人物，他幾乎是見證和推動了我由被教到教人的整個過程。

邦：那你喜歡梁嗎？你欣賞他什麼地方？你怎樣看他的文章？

a彤：「喜歡」或「欣賞」這些詞語或許不能把握我作為其讀者的態度；閱讀梁文道對我而言，是種介乎好辯成癮與身體檢查之間的存在。當我看其文章時，會不自覺地想挑剔其錯處與不足，用之來驗證自己思想上的進步。或許這樣說有點誇張，但其實你打開報紙文章看看，能刺激啟蒙一個十來歲青年思想的作者，其實很難搵。他的文章，刻意用最簡潔通透的字詞來撰寫，不會賣弄艱深理論概念，但又能夠觸碰你思想或價值的根本，形成一種自省的躁動，這種閱讀經驗至今仍是獨特難得的。

離地？投共？定位轉變？

邦：近年愈來愈多人批評他，你怎樣看這些批評？尤其很多人批評他離地和投共，你又怎樣看？

a彤：我相信會作這些批評的都不是其長期讀者，或者沒有認真看其文章，或者不了解其定位。首先哲學人離地本來就是理所當然之事，相對起來梁文道已經是僅次於好青年荼毒室的貼地人物了。投共之說也不過是片面之詞，沒有實質證據支持。而且你只要看看其合作或創辦的媒體，由上書局、《主場新聞》、《香港獨立媒體》到《蘋果日報》再到《南方都市報》，說其投共只能理解為笑話吧？作為一個穿梭兩岸三地的公共知識分子，梁文道文章的價值從來不在透徹了解香港的情况，基本上只要其分析未有牴觸一些基本事實，根本不值得以此作為批評他的理由。

邦：但你覺得他近年長居大陸後，定位有沒有轉變？尤其是有人會覺得，作為大陸自由派，當目光放到全中國後，重視的東西會跟香港抗爭運動的有所不同，甚至會有衝突，你怎樣看？你怎樣理解他的寫作風格和評論時政的切入點？是一種怎樣的風格？一般會怎樣切入？近年有轉變嗎？

a彤：如果單單針對其政治文章，我會認為大體沒有轉變的。他依舊是以抽離的宏觀視野及日常敘事的寫作方式，切入兩岸三地重大議題。轉變的是香港本身；你看看反國教那場和理非到不能的運動到今日勇武當道，才不過7年罷了，黃之鋒仍然是個學生，放諸世界任何地區，這種劇變也是驚人。我相信梁文道不會因目光放到全中國大陸而影響價值判斷，問題只在於他有沒有跟運動一起蛻變成長。依我的觀察，問題正正在於他還是那個梁文道，冷靜抽離不帶半點情緒，而黃之鋒都已經由大台領袖轉型為世界盃國腳了。

「落後於時代」的地方……

邦：之前一篇問「攬炒然後怎樣」更是受到很多人非議，你怎樣看？

a彤：那篇文章的正名是〈結局之路由此開始〉，梁文道說的是負責任的政治，說的是美國利益及習近平思想，用以推論勇武不應升溫。從結果看來，幾乎都錯到盡了；《香港人權與民主法案》已通過並簽署，中共政權自區議會大敗後亦變得溫和。但當時文章出街，很多人非議的並不在於其分析，而是那種冷氣軍師式的潑冷水行為。香港這場運動至今產生的規模及影響力，是國際級史詩級程度；be water成為年度字詞，是充滿血與淚的成果。任何高高在上試圖指揮運動方向的，都會予人自大而不負責任的感覺。真正在運動中掌權的，是站在前線用青春生命，背負人身安全牢獄風險奮鬥的香港人，我們這些只懂望着屏幕的鍵盤戰士，是沒有話語權的；要話事，就落水參與。這是中共及港府一直不明白的，令人失望的是原來連梁文道也不明白。

邦：對，這正是我在想的問題。梁文道常說「不脫離政治現實」，但究竟在社會運動中，所謂的政治現實應扮演什麼角色？我之前在其他文章也討論過，我認為「兄弟爬山，各自努力」的精髓之一，就在於大家都認同，其實沒有人能完全把握何謂「政治現實」，所以大家就各自用自己認為有機會的方法去嘗試，不論在政治現實看起來多麼不可能。運動中常說的口號「不是因為看見希望所以堅持，而是因為堅持才會看見希望」，我都是一樣地理解。在社會運動中太着重現實的話，其實大家什麼都不用做了。在這一點上，我覺得是梁文道「落後於時代」的地方了。

a彤：同意，所以這跟理性和實效的比較無關。

邦：我覺得理性上我們在這些抗爭運動中，不免也要放低一下所謂的「現實」和「實效」。我們永遠不知真正的政治現實是怎樣，如果因為你自己認為的現實就限定了自己的可能，有時反而不理性。所以有時看到，有論者認為梁文道讀哲學出身，太着重理性，不重實效，所以才落後於時勢，我就有點不以為然。

a彤：對，這跟讀哲學講理性無關。傳聞中大哲學系的師生在運動中，無論是罷課罷教，都是走得最前最成功的。那天中大二號橋之戰早上，我還在直播視頻中見到王啟義教授。

邦：那你覺得梁文道跟不上時代了嗎？

a彤：他明顯是跟不上這場時代革命了，如果要說哪一點跟不上，必然是那種以思想理論為本去詮釋及討論運動方向的思路；那種想通算法才解題、編好大綱才落筆的套路，就如戴耀廷的佔領中環一樣，已經是完全不合時宜的分析方法。但沒有辦法的，那種由宏觀到微觀的廣闊視野正正是其長處。作為讀者，只望他能保住光環，犯錯的地方乾脆認錯就可以了。他不必勉強自己回應這場運動的。梁文道對香港的價值在於其往往與時代保持一點距離。惟今天這距離實在變得愈來愈遠了，與他一直堅持的抽離無關，問題出在他的執著而已。

邦：你覺得梁文道現在的論說方式，是不是比較適合大陸，而不是香港？

a彤：這又太過了，香港還是很需要梁文道的，不少身邊朋友也表示很珍惜梁文道的分析角度。而且如上述所言，梁文道就是要穿梭兩岸三地才夠梁文道，他是不應該在任何一個土地或制度中消失的。

邦：如果連梁文道對抗爭運動的反思都追不上時代了，那我們在運動中還可以怎樣的反思？怎樣的反思才算追得上時代？

a彤：這問題我實在沒有資格作答，也沒有能力作答，自己也在不住地閱讀與思考當中。不同公共知識分子也在用其行動作嘗試摸索，正如這場運動一樣。像練乙錚已轉型為運動文膽，嘗試為行動正名或提供具體建議；陳冠中也很努力向中國大陸說明香港情况。但坦白說，這些都不算是反思，更似是退居幕後的感覺。我初步的想法是，或許有需要重新思考「思考」本身在政治參與中的角色。在一個放棄說理甚至國際形象的威權體制面前，思想、事實、邏輯等等都是很無力的。當然我們仍然需要一個着重論述能力的公民社會，以揭穿謊言及制衡各種暴力，但單單只靠思想或論述是不足的，至少要加上那麼一點其他東西，這也是我決定去加入工會、做特首選委，以至讀人權法的原因。我認為，到了最後，還是要依賴權力去制衡權力，我們不去思考如何運用制度所賦予僅餘的正當權力，是件很侮辱思考的事情。

（原文刊於2020年1月3日明報世紀版）