野蠻人的大吼小叫（文：黃任匡） (09:00)

這時，「黃色經濟圈」之說冒起，可喜復可嘉。

自由經濟乃成功之道

其實，香港自英治時期開埠以來，皆為自由市場，奉行自由經濟。

自由經濟當然絕非完美，然資本主義的弊端並非在本文討論範圍。但無可否認，香港經濟之所以能夠蓬勃發展，有效吸引外資和有利企業迅速發展的自由經濟體系，與此經濟自由不無關係。事實上，量度各國經濟自由度的「經濟自由指數」，香港也是長期高踞全球榜首。

而所謂自由經濟，或曰經濟自由主義（Economic Liberalism），除了「小政府大市場」、「資產流動自由」、「保障私有產權」等特徵外，人民和企業有權自由生產和交易任何產品與服務，亦即「貿易自由」也是重要的元素之一。

因此，全球的自由經濟社會（包括香港）之中，消費者一向可以根據自己的喜好，選擇消費的對象。

消費選擇乃理所當然

例如：着重「產品質素」的消費者，會選擇信譽良好、用料上乘的商店；着重「公平貿易原則」的消費者，會選擇沒有壓榨基層勞工和農民的企業；着重「環保和綠色生活」的消費者，會選擇最少碳排放的製造商。

有時候，這些選擇甚至不一定理性。例如，有不少人會因為明星推薦或者品牌效應，就選擇光顧某個商戶。但即使如此，在自由經濟社會的市場經濟原則之下，只要貿易過程合法，旁人也無可置喙。

現在的「黃色經濟圈」，就是鼓勵消費者在選擇消費的對象的時候，除了考慮「質素」、「公平貿易」、「環保」等普遍因素之外，加入「政見」一項。讓消費者日常生活花費時，不必擔心金錢會落入壞人口袋。

因此不要被「黨報」蒙蔽，所謂「黃色經濟圈」，說穿了就是自由經濟的另一種體現，既不是什麼壞事，也實在沒什麼好大驚小怪。只是在全球162個國家及地區中「經濟自由指數」排名113的中國，未夠水平去理解排名第1的香港——野蠻人對文明人的大吼小叫而已。

人民充權如無形之手

在經濟自由主義原則下，消費者得以充權。人民透過供求力量的無形之手，帶動經濟生態以至整個社會走向更好的方向。過去幾十年來，消費者就是以這樣的方法，推動了全球企業不得不紛紛致力減排減碳，犧牲短期的經濟利潤，謀求更長遠的共同福祉。

今天，香港的消費者用同樣的方法，推動企業「抗共抗紅」，又有何不可？

况且，面對為中共助紂為虐、朋比為奸的「藍色」「紅色」企業，我等港人只是呼籲杯葛、罷買而已，相對於中共恐怖政權殺人如麻，實在是善良克制得很了。

方向正確引各方圍攻

在各個民間開發的手機程式配合之下，「黃色經濟圈」已經逐漸成形。「黃店」其門若市，「藍店」門可羅雀。於是，商務及經濟發展局長邱騰華，「黨報」《文匯報》、《大公報》隨即連日猛火炮轟「黃色經濟圈」。

愚以為很好。

那個姓毛的「老魔頭」都說過了：「如若敵人起勁地反對我們，把我們說得一塌糊塗，一無是處，那就更好了……證明我們的工作是很有成績的了。」

（筆者還有幾點進一步發展「黃色經濟圈」的建言。篇幅所限，擇日再談）

作者是杏林覺醒成員