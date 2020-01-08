香港的命運（文：陳景祥） (09:00)

「危機」由街頭轉入議會

今年的政治大事，肯定是9月立法會選舉。去年11月區議會選舉泛民（或應該稱為廣義的抗爭派）大勝，是民意默許了街頭暴力的一次「公投」，選舉結果令傳統泛民擔心「與暴力不割席」會帶來反效果的憂慮一掃而空，結果是他們與政府之間更加「勢不兩立」；政務司長張建宗約見新一屆區議員，所有泛民政黨都公開表明杯葛。很明顯，他們認定打擊林鄭政府在政治上是勝着。

街頭抗爭派也嘗到甜頭——走入議會，其實就是走入建制，他們名正言順得到公帑資助在社區開展活動，合法地宣揚政見、擴張影響力，而且在憲制上擁有權力質詢政府、要求警方出席會議解釋各項執法行動。從這個角度看，傳統泛民政黨和街頭抗爭派已經成功「奪取」了部分特區政府的權力，可以在基層佈置樁腳、壯大實力，在9月的立法會選舉爭奪更多政治資源。從地區包圍中央，這齣戲碼正開始上演。

所以，即使勇武派已漸不成氣候，大規模暴力破壞行徑也正在收斂，但對北京和特區政府而言，危機並未過去，只不過由街頭轉入議會、由非法變成合法，特區政府處理的難度不減反加，麻煩只會更大。

對很多國家來說，一場選舉、由人民投票授權，應是解決政治紛爭的重要手段，但香港的選舉成了例外。以區議會為例，選舉之後社會衝突可能更加激烈（泛民和抗爭派有更多「彈藥」、舞台也更大），而其影響將會延續到今年立法會選舉。如果政治氣候沒有什麼變化，泛民和抗爭派的勢力將會進一步擴大，政府管治將更加困難。

環顧全球，沒有大多數民眾支持的政府，怎可能繼續有效管治？怎可能令社會「重返正軌」？說過了，止暴制亂不能單靠警察在街頭執法，沒有民意支持、贏不了民心，香港的亂局就看不見曙光！

美「遏華」長期國策不輕易轉變

政治一天都嫌長，進入2020年後發生了兩件事，對世局和港局都肯定有影響。

上周美國總統特朗普下令暗殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼少將，此君是伊朗在伊拉克、敘利亞的軍事和情報活動實際最高指揮官，美國媒體指前總統小布殊、奧巴馬以至以色列都曾經考慮刺殺蘇萊曼尼，但都認為風險太大，最終沒有動手。

特朗普為何貿然行動？這次暗殺對全球局勢有什麼影響？網上評論意見紛陳，其中一點值得注意的，是內地部分評論認為暗殺事件可能有利中國應對當前中美關係：「要利用美伊矛盾、衝突甚至戰爭，將美國牢牢困在中東，最好能讓美國繼續對伊拉克增兵，讓美國無法從中東脫身……如果能將美國繼續困在中東，中國就可以騰出手來抓緊時機幹自己的大事……因此美伊矛盾越激烈，衝突越劇烈，對中國越有利。」（網上評論：李光滿冰點時評——〈二十個方面深度分析蘇萊曼尼之死給國際局勢帶來的重大影響！〉）

評論界的共識，是美國在小布殊執政時已開始着手對付中國，但9．11恐襲改變了一切，美國把所有精力放在反恐戰爭，導致第二次伊拉克戰事，剷除了薩達姆政權，進而推翻利比亞卡達菲政府，中東局勢翻天覆地。中東戰事令美國無力兼顧東亞，中國因而爭取到一段長時間的「和平期」。

歷史會否重演？內地評論是否太過一廂情願？答案自有分曉。中美關係對港局有直接影響，「合理推斷」是美國忙於中東政局，對香港的關注自會減低，而美國爭取中國支持則可能令中美關係緩和……不過，這些偏向「樂觀」的看法必須正視一個事實：美國要遏制中國崛起、視大陸為戰略競爭對手、會用盡各種方法打壓中國，是華府長期國策，不會輕易因其他因素而轉變。從奧巴馬的「重返亞洲」政策，到今時今日特朗普大打貿易戰、科技戰、金融戰，對華全面開打陣勢已成，而伊朗是中國「一帶一路」的重要地緣伙伴，美國針對伊朗就等於間接打擊中國的國策，正是「一舉兩得」！

中美對峙 港早晚成箭靶

對香港，美國可以做的都做了，「支持」香港的法案順利通過，往後對港政策已有所本，毋須特別費神。美國的佈局，香港只是棋子，用作牽制大陸，香港對美國沒有地緣政治價值。但是中美對峙，香港很難獨善其身，早晚會成箭靶。

美國獨霸全球，一靠軍事，一靠美元；軍事方面香港沒有任何角色，但美元霸權則和香港息息相關。中國想擺脫美元、爭取在國際財經舞台有更大話語權的部署由來已久，人民幣在未完全自由兌換之前，香港的人民幣離岸中心有機會發展成為像倫敦的美元離岸中心，令人民幣成為「國際貨幣」，擴大人民幣在自由兌換、結算、儲備等不同功能上的影響力。

要遏制中國冒起，美國其中一項主要對策，是打擊人民幣的影響力（正如美國曾經打壓歐元一樣），要執行這個任務，香港必成針對目標。美國的《香港人權與民主法案》可以制裁香港高官、名人，被說成是威力驚人，但制裁只收政治宣傳效用，實質影響不大；相比之下，打擊港元和香港銀行及香港的人民幣離岸市場，才是真正有「大殺傷力」的舉措，如果美國下定決心封殺中國，走這一步可說是無可避免，屆時香港必成目標！

中聯辦換人 換特首機會更低

另一事件，是國務院在上周六宣布免去王志民中聯辦主任職務，由年屆65歲的駱惠寧接棒。此次人事調動引起政壇多重聯想，中國專家都已提出了精闢分析。想補充的是，駐港官員換班只是前台的事，後台應該還有對港政策的轉變，新人上場只是為了行「新政」，可以預期，今年內北京會推出對港政策的新招。

駱惠寧主政中聯辦，和1983年許家屯任香港新華社社長有幾分類同：兩人都是高齡來任——駱今年65，許當年67，都是官場老手、都曾任地方大員，有處理過地方政務的履歷（王志民和港澳辦主任張曉明都沒有），而且就任前都沒有港澳工作經驗。今時今日沒有香港的政經人脈關係，即是沒有任何包袱，執行中央政策可以更加放手。

往後香港局勢如何發展，主導權在中央，特區政府只是聽命而行，中聯辦換人，應是中央「出招」的第一步；有了這一步，換特首的機會就更低，很多香港人也許會大失所望了。

作者是資深傳媒人