台灣2020年大選三問（文：歐陽五） (09:00)

韓國瑜能否逆襲成功？

2018年的「九合一」選舉，國民黨籍的韓國瑜在島內颳起「韓流」，一舉問鼎綠營執政長達20年的高雄市長。這次參選台灣領導人，他卻異常辛苦。

台灣島內的多個民調顯示，韓國瑜落後一心謀求連任的蔡英文，少則十幾、多則二三十個百分點。民進黨前「立委」沈富雄曾稱，若民調可信，韓國瑜起碼輸250萬票。

筆者長期觀察台灣選舉，更傾向於「日本台灣交流協會」前代表沼田干夫的一個說法，即蔡韓票數的差距可能是5個百分點或以內。理由是台灣藍綠基本盤相當，隨着選情白熱化，雙方的支持者會回歸。韓此前宣布民調「蓋牌」，籲支持者在接受訪問時說反話，也令民調結果更偏離真實狀况。

要逆轉勝，韓國瑜仍需突破當高雄市長時間太短、國民黨初選內鬥過於激烈、兩岸議題受制於外圍因素、年輕支持者相對較少等難題，並恰當應對競選對手在選前變換花樣的「奧步」。

近來，韓國瑜憑藉「庶民」路線、直接上網、反擊抹黑抹紅等，聲勢見漲。其參加造勢活動，人氣甚旺，常有「10萬+」的場面，空拍照片予人震撼。而蔡陣營粗暴強推的《反滲透法》，是一把雙刃劍，得失不明。除了施政不佳、內外交困，與副手賴清德的微妙關係、專機走私香煙案、博士學位真假爭議、「卡神」楊蕙如牽出「網絡水軍」案、黑鷹直升機迫降「參謀總長」罹難等，對於蔡英文的選情或多或少也有影響。

「立委」席次會怎樣變動？

是次選舉，還有一大看點，即「立委」席次的分配。民進黨和國民黨都希望甚至喊出該黨拼「過半」。

回顧近20年，台灣「立委」總席次曾由225席減至113席，國、民兩黨都有過所謂「完全執政」的一段時間。這一次，綜合研判，單獨一個政黨要取得過半席次，都不容易。國民黨的「立委」席次增加，民進黨的席次減少，應是大概率事件。「小辣椒」、國民黨前主席洪秀柱「空降」台南，在第六選區「PK」民進黨籍王定宇，具有一定指標意義。

頗受關注的是，「第三勢力」最後能拿到多少席，又有幾個政黨的得票能達到總有效投票數的5%？此次選舉，被看好的是台北市長柯文哲新組的台灣民眾黨。

鴻海集團創始人郭台銘參選台灣領導人未果，轉而合縱連橫，不同程度支持親民黨、民眾黨。後者代表所謂的「白色勢力」，或能斬獲10個左右的「立委」席次。親民黨能否跨過5%的進軍「立法院」門檻，未可知。上次大選異軍突起的時代力量，因為推行「急獨」、內部分裂，這一回被台灣輿論看衰。

兩岸關係，更壞還是變好？

在台灣歷次大型選舉中，兩岸政策取態如何，都是一個重要話題。今次，對於台灣領導人候選人，更是無法迴避。

觀察人士普遍注意到，在兩岸關係發展上，大陸愈來愈主動、自信。對於海峽對岸舉行大選，陸方關切但不介入。

2016年5月以來，隨着小英上台執政，不承認「九二共識」，推行「親美抗中」路線，兩岸關係掉頭向下，愈來愈緊張。在甫過去的2019年，這一趨向非常清晰。

筆者認為，2020年大選，台灣人民將做出抉擇，也關乎兩岸關係未來4年甚至更長時間走勢。蔡如「凍蒜」（當選），《反滲透法》的陰影綽綽，兩岸關係或更「冰凍」，陳水扁當年第二個任期衝撞式的前車之鑑，有可能重現。韓若當選，兩岸關係有望止跌回升，受制於各種因素，「春暖花開」一時談不上，兩岸穩定發展、避免「地動山搖」，應是可以預期的。

作者是時事評論員