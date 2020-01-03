人民銳評：「黃色經濟圈」是香港經濟文明之恥 (20:12)

「黃色經濟圈」不是新事物，前幾年一些反中亂港分子就有過吆喝。曾經胎死腹中，如今又想要死灰復燃，這樣反反覆覆的春秋大夢再次印證了他們的智商與格局。搞「顏色經濟」，將畸形的意識形態註入市場，幻想靠脅迫構建自足自給的生產消費體系，以為反中亂港者輸血、續命，此奇談謬論和倒行逆施，如當年德國納粹黨和美國南方奴隸主的做法一般，正正彰顯他們今日中了邪、着了魔的癲狂狀態，心智大幅退化，已然病得不輕了。

按照反中亂港分子的「定義」，所謂「黃色經濟圈」就是「黃幫襯、藍罷買、紅裝修」。更直白的表述就是撐「撐暴力」的、砸「反暴力」的，一言相合即抱團取暖，一言不合就拳腳相加。為了便於實踐，他們還搞了一個地圖，給各家商舖加上「顏色標識」，又像《天龍八部》裏的丁春秋帶着一幫烏合之眾一樣，到處大喊着要「一統江湖」，甚至還要為這種做法創造理論學說。棄基本的市場運行規律和經濟發展規律於不顧，轉頭向原始部落社會取經，難怪有市民直斥其「癡線」、不知魏晉，腦袋「鏽」掉了。

「黃色經濟圈」本不值一駁，更無任何發展壯大的可能。但「黃色經濟圈」有毒，剝奪市民消費選擇的自由，損傷市民經營活動的自由，在商界刮起「黑色恐怖」之風，就不得不予以鞭撻了。人家正在用餐，他們進來搗亂，把市民嚇走；人家正在營業，他們破壞櫃台，把設施打爛；市民的衣食住行均要考慮他們的好惡和臉色，這還是一個自由經濟體應有的現象嗎，這還是一個國際大都市應該呈現的文明嗎？不，「黃色經濟圈」只是幌子，只是排除異己的手段；反中亂港分子想要的只是「攬炒」，是香港經濟的衰敗、社會文明的崩塌、法治精神的潰敗。他們以「黨衛軍」和黑社會的做派推銷「黃色經濟」，是對經濟二字的褻瀆、對基本人權的踐踏，野蠻、粗暴，充滿了反社會、反文明的意味。

當衣食住行也要被迫「選邊站隊」，暴徒的面目、暴力的危害已經一清二楚。消費選擇可以有偏好、偏惡，商業活動可以向內、向外，但經濟的歸經濟的、政治的歸政治應是常識。市民不妨想一想，香港發展到今天，靠的是什麽？香港的多元化，還要不要？當自己的生活無時無處不被意識形態裹挾，好不好？「黃色經濟圈」是讓自由更充分了，還是更匱乏了？「免於恐懼的自由」，有沒有受到威脅，還要不要捍衛？任由反中亂港分子摧毁香港百年傳統與基業，將會由誰埋單，後果能不能承受？捫心自問，答案不難發現。

喪失理智，步入歧途，「黃色經濟圈」註定是一個笑話。最近，反中亂港分子又發明了一種叫什麽「抗爭幣」的東西，試圖空手套白狼，讓人哭笑不得。就是這個東西，也不過是他們「收保護費」的變種、欺行霸市的伎倆。真相藏不住，本性改不了，已經有愈來愈多的市民認識到「黃色經濟圈」的荒謬與腐朽，陸續與之「割席」了；連一些一直為反對派言行粉飾的「文人」，也受不了他們的虛偽和蠻橫，選擇與他們分道揚鑣了。道理很簡單，黑就是黑，暴力就是暴力，無論它們裝進什麽「套子」裏，都是陰險、骯髒的，讓人不齒。

一場修例風波，牽動社會方方面面，影響社會方方面面。人們憂心香港的前景未來，更擔心文明的退步滑坡。像「黃色經濟圈」這種逆勢而動的東西，不應再被從歷史的垃圾堆裏打撈出來，污染社會的現代氣象。所以說止暴制亂刻不容緩，也正是因為暴力的氣旋可以捲走理性、湮滅良知，給了歪門邪道滋生的土壤和空間。市民應該擦亮眼睛，社會應當警覺起來，齊心協力把反中亂港勢力懟回去，讓香港重現文明之光、法治之光，恢復一個現代化國際大都市應有的樣子，包容多元，自由開放。