2020 抗爭元年（文：曾志豪） (09:00)

助燃劑毫無疑問，就是「亞洲最佳」的警察隊伍。

平安夜以及除夕夜，甚至在大埔開槍案，鄧炳強都到現場巡視打氣。前任盧偉聰經常被嘲笑要「釋放」，因為大部分時間不見蹤影，鄧炳強督師掛帥，當然激勵士氣，也更清晰傳達「上面全力支持」的信息，於是警察的行動更加失控。

元旦遊行在銅鑼灣截查約百計市民，逼迫踎地，以為對付黑幫犯罪分子；指罵遊行人士「曱甴」、「收錢做戲」，甚至腰斬了民陣合法的遊行。

對記者也愈來愈敵視，直播「立場」記者的身分證，還要諉過他人。警察2020繼續瘋狂，香港豈能平安？

武官繼續瘋狂，文官繼續陪住發瘋。

林鄭更緊密的團結在警察武力範圍，甚至到場派飯支持警察，高調撰文反駁外國傳媒失實歪曲抹黑警隊云云；但同一時間，這位特首又謙稱未來日子會繼續虛心聆聽人民訴求，自打嘴巴。

為何不用虛心態度聆聽國際傳媒批評警察濫暴的指控呢？未查便否認，叫之後的「獨立檢討委員會」情何以堪？

口裏說承認「制度上的不足」，但究竟是什麼制度出了問題？除了政治制度，是否監察警察的制度都出了問題呢？

政治人物想跳船減罪責

當林鄭義無反顧向警察靠攏，她的政治盟友卻選擇了和林鄭切割，保持距離。葉劉這位行會成員，近日接受媒體訪問，爆料指曾提倡行會總辭，但不獲接納，理由是「行會只是畀吓意見，幾時輪到行會成員問責啊」。又指自己被政府「跣」，以為《逃犯條例》修訂工作會繼續推行，誰知政府隨即宣布擱置。

這裏可以看到一個形勢：政治人物都想跳船，想和林鄭團隊切割，減輕自己的罪責，因為他們都意識到：政權有毒，警察有毒。

區選大敗，就是因為被警察拖累，他們難道不害怕9月的立法會選舉再被拖累嗎？警察成為管治的計時炸彈，是安全隱患，特區早晚要拆除。

2020，不會平安，香港踏進抗爭元年。

作者是傳媒工作者