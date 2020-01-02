「黃色經濟圈」論述 勿墮建制派圈套（文：陳帆川） (09:00)

建制陣營對「黃色經濟圈」窮追猛打，可能的原因有兩個。第一是網民所普遍認為的，「黃色經濟圈」將對建制陣營構成實際威脅，所以建制陣營要將其扼殺於萌芽。第二是建制陣營根本將「黃色經濟圈」當笑話看，所以刻意引導輿論，將香港人的焦點轉移在這個毫無意義的偽命題上。

「黃色經濟圈」討論了這麼久，其實尚未有完整方案。吹捧它或是詆譭它，皆言之尚早。它跟反送中許多行動一樣，屬於實驗性的抗爭手段，只能在實踐中測試效果。但在測試階段，相關論述已非常混亂，很多人將「黃色經濟圈」裏頭的不同概念混為一談，甚至被建制陣營牽着鼻子走。

毋須將「裝修」跟「黃圈」相提並論

目前「黃色經濟圈」的論述裏，涉及的行動有3個。第一是光顧「黃店」，第二是杯葛「藍店」，第三是破壞「藍店」。不過光顧「黃店」的人，其實不一定會刻意查證「藍店」；杯葛「藍店」的人，也不一定會查找「黃店」；而絕大部分人，根本不會闖入並破壞「藍店」，因為很多香港人就是不參加暴力抗爭，才想要發展「黃色經濟圈」，以延續「和理非」的力量。

所以，建制陣營三番四次將「黃色經濟圈」跟破壞商店的事混為一談，只是想抹黑「黃色經濟圈」。示威者即使不跟破壞店舖的黑衣人割席，也毋須將「裝修」跟「黃色經濟圈」相提並論，否則就中了對家設定的輿論圈套。

至於「黃店」的定義，目前太廣闊。老闆說過一兩句支持抗爭的說話，是黃；職員在某年某月派水給示威者，是黃；店舖在半年裏參加過一次罷市，又是黃；facebook專頁分享過批評警隊的新聞，都是黃。「黃絲」依此準則來消費，雖然可以激勵商家表態，但未必可形成理想中的經濟圈。

賺錢之餘有社會使命 視為營運方針

「黃色經濟圈」的出發點，是讓「黃店」賺「黃絲」的錢，再將部分盈利轉移至償付抗爭活動的開支，包括支援被捕者。「黃店」不止是有一個「黃絲」老闆，而是應該像社企一樣，在賺錢之餘有社會使命，並視之為營運方針。

要發展可持續的「黃色經濟圈」，不能叫有心人割肉餵鷹做義工，也要提防投機者「吃人血饅頭」「發國難財」，過程中，還要面對建制陣營在明在暗的挑撥離間，以及當權者藉「嚴正執法」來打壓。這些，才是「黃色經濟圈」要面對的問題。

作者是新聞工作者、文化評論人