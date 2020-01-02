當香港成為黑天鵝（文：陳智傑） (09:00)

社會運動，往往面對溫和派和激進派之間的路線之爭。當中最主要的政治判斷，是市民大眾到底願意付出多大的代價，去讓抗爭者實踐其目標。溫和派會顧忌民眾的生活和生計，會擔心傷及無辜，並將焦點放在「見好即收」、「留得青山在」等長遠政治計算。激進派則或多或少都有「置諸死地而後生」的想法：只有讓全民都覺得再不抗爭就死路一條，奮力一搏，抗爭才有勝利的希望。這跟如今大行其道的「攬炒」主張有異曲同工之妙：社會已無希望，建制亦難修補，故要「大破」才能「大立」。

黃色經濟圈進一步把「和」「勇」結合

當社會運動爆發一段時間後，就會面對行動升級的問題，這便是溫和派和激進派出現路線之爭的時候。激進派往往責難溫和派出賣社會運動，自私自利，不願付出抗爭代價，沉醉於跟政權談判，只着眼於黨派的政治利益等。而溫和派則認為激進派「有前無後」，不顧大局，不懂得「寸土必爭」的「政治陣地戰」，行動過激影響百姓生計，以至脫離群眾而不自知。

然而，香港自去年中爆發的示威和抗議活動，則把「和勇不割」和「兄弟爬山」的口號化為現實。現在民間社會推動的「黃色經濟圈」，則進一步把「和理非」和「前線勇武」結合起來：若「前線勇武」一旦「失手」被捕，又或有人因參加社會運動而失去生計，「黃色經濟圈」便會發揮作用，透過「和理非」所組建的社會網絡，讓「前線勇武」得以繼續生活。「黃色經濟圈」可謂是一種社會資本（social capital），用以「對冲」參與社會運動的「風險」，亦是「和勇不割」的最新「代表作」。

2016至19年 「泛民」「本土」漸行漸近

學者李立峯最近於國際學術期刊撰文（註），闡釋香港自反修例運動以來「和勇不割」的政治理念。文章引述了兩組民意調查數字，頗具學術及政治參考價值。首先，是「泛民主派」（democrats）和「本土派」（localists）由2016至2019年間如何漸行漸近。「泛民主派」和「本土派」，可謂是「和」「勇」於香港的政治載體。文章節錄了於2016年7月、2017年5月及2019年3月的民調數據，顯示了自認是「泛民主派」和「本土派」的受訪者，如何評價「泛民主派」和「本土派」的表現（10分為滿分）。其中最重要的分析，是「泛民主派」和「本土派」如何評價自己的陣營和對方陣營：評價差距愈大，則愈傾向「和勇分割」；評價差距愈小，則愈傾向「和勇不割」。

數據顯示，自2016年中至2019年醞釀反修例運動其間，「泛民主派」和「本土派」都對對方陣營的評分有所增加，其中本土派受訪者對泛民主派人士的評分，更由2017年5月的4分增至2019年3月的5.01分。同期，「和」「勇」兩派對己方和對方的評分差距亦明顯收窄，其中對泛民主派人士的評分差距小於對本土派人士的評分差距。

由2016年旺角騷亂起，香港政壇曾有「三分天下」之勢，泛民主派和本土派於選舉中分庭抗禮，不時惹起讓建制派「漁人得利」的憂慮。然而至去年年初，香港民情原來已悄悄然醞釀出共抗北方的「孫劉聯盟」。究其原因，一方面泛民主派在多年掙扎後，已出現新陳代謝：如今的泛民主派議員相較於他們的前輩，更貼近公民社會、更貼近本土思潮，並於社會運動中走得更前。另一方面，本土派及其他傘後社運團體，亦開始步入議會、學習社會建制的操作。自2014年佔領運動及2016年旺角騷亂後的所謂「社會運動低潮」，恰巧讓「泛民主派」和「本土派」走近了，為「和勇不割」造就社會條件。

8月初「區區開花」 「和勇不割」迅速發酵

及後香港爆發反修例運動，「和勇不割」之風也迅速形成。李立峯的文章蒐集了2019年8月4日、10日、11日、13日和16日於香港示威現場所取得的民調數據，發現認同「不篤灰、不割席」和「兄弟爬山，各自努力」這兩組口號的百分比，由約六成半急劇上升至82%和78.8%。短短兩星期內有如此驚人的升幅，足證8月上旬是「和勇不割」成為示威者共識的關鍵時刻。文章同時引用網絡的「爬蟲數據」，指出在「連登」討論區中，「核爆都唔割」這關鍵詞的出現頻率，於8月中旬達至最高峰。

去年8月上旬，香港社會正因去年7月底元朗「7．21」事件（大批白衣人無差別地襲擊途人，大量市民報警求助不果）而盛怒難平。此外，反修例運動亦於去年7月初由港島區漸漸蔓延到全港社區，讓大量本來沒有參與社會運動的居民也親身體驗警民衝突、催淚煙和火光處處的震撼。去年8月上旬，正是反修例運動步入「區區開花」的關鍵階段。警民衝突及騷亂席捲全香港，不單沒有嚇怕溫和派，反而讓溫和派加速倒向激進派，使「和勇不割」之勢迅速發酵。相信，這是政府及各政界中人始料不及的「黑天鵝」。

所謂「社運低潮」或讓建制鬆懈誤判

黑天鵝，是一種永遠要人驀然回首才會看見的神獸。整個社會，包括社會運動的參與者，相信都對香港社會運動能發展到如此「和勇不割」感到意外。反修例運動所引發的警民衝突及騷亂，固然意外地讓溫和派及激進派兩翼合流；然而，由2016至2019年初的所謂「社運低潮」，也許亦讓官府、建制精英及親北京力量稍為鬆懈，誤判由2014年佔領運動及2016年初旺角騷亂所引發的民氣已徐徐消散。如今驀然回首，香港已如隔世，再也回不了頭。

註：Lee, F. （2019）. Solidarity in the Anti-Extradition Bill movement in Hong Kong. Critical Asian Studies, DOI: 10.1080/14672715.2020.170062

作者是香港恒生大學傳播學院副教授