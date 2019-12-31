告別平靜 秋後算帳中（文：梁美儀） (09:00)

對建制陣營來說，這場反修例運動中，有三大板塊不得不好好整治，一是「製造」大量「暴徒」的中學及大學；二是經常「針對」政府及警方的傳媒，尤其是「咬餵你的手」的香港電台；三是將於元旦上任的新一屆區議會反對派議員。

各界須盯緊3局長有何「好作為」

打從6月9日反修例大遊行起，警方至今拘捕超過6000人，當中約四成被捕者為學生。對當權者而言，這個數字是相當驚人的。清源正本，君不見教育局長楊潤雄在接受內地媒體訪問時，明言要嚴懲在反修例運動被捕或言論失當的教師，若校方不配合，甚至校長也支持教師行為時，教育局是可以取消其校長資格。楊局長的言論，目的是要將政治不正確教師踢出教育界，產生寒蟬效應。

日前，香港電台節目顧問團成員向商經局發信，指出港台新聞部因報道反修例運動開支超出年度預算約500萬元，因而需扣減人手。港台新聞部在今次運動中，投入大量資源在警民衝突現場直播及報道；而港台新聞工作人員克盡其職，不時在記者會上向當權者窮追猛打，已令政府及建制圈子極為不滿。往後對港台的「陰乾行動」，只會不斷升級。

對明日上任的新一屆區議會，相信當局亦將會採取不合作態度。有候任區議員向筆者透露，本欲在首次區會會議上提出多項討論議程，但當區民政處人員指，民政總署已下達命令，在首次會議只能選舉區會正副主席，不能有其他議程，這是過去未曾出現的狀况。

未來，各界必須盯緊教育局長楊潤雄、民政事務局長劉江華，以及商務及經濟發展局長邱騰華有什麼「好作為」。

作者是資深傳媒工作者