「你們中間誰沒有罪，誰就先拿石頭打老師！」（文：方景樂） (09:00)

當時耶穌身處以色列，猶大南國早在祂來臨500多年前被吞併，不少猶太人仍然聚居耶路撒冷，羅馬政府指派希律王管治猶太人，保留了當地一定程度宗教自主。掌管着宗教話語權的是一班「法利賽人」，他們是一群緊守舊約律法、自以為是的人，他們一向敵視耶穌，生怕祂動搖他們的社會地位及權力。有一天，這班法利賽人捉拿了一名通姦的女子帶到耶穌面前，質問耶穌應如何處置這女子？耶穌回應實在出人意表，也對應着香港的現今情况。

自6月以來，與不少港人一樣，多少個晚上無法入睡；眼看被捕、被打至頭破血流的年輕人，就算不是自己任教的學生，但在我們老師眼裏，淌着血的都是我們的學生！事實上，執筆時已有6000多人被捕，當中有2000多名是學生，為師者豈不會傷心、悲痛、憤慨？

面對如斯景象，有老師在社交平台與朋友們分享情感、宣泄情緒及批評時政；但可惜有人未得當事人同意，將老師的帖文截圖到處傳播，之後有老師不單被網絡公審，扣上各式各樣帽子，甚至有人把帖文截圖向教育局投訴老師專業失德。

「朋友限閱」帖文屬公開言論？

香港人早已慣用社交平台發表帖文表達感受，帖文可以設定只有平台上的「朋友」才能閱讀，如果老師的朋友名單沒有學校就讀學生及其家長，老師發表「朋友限閱」的帖文，在一般理解下，這應屬於老師的私人言論。或許有人會想，帖文容易被截圖公開，發布帖文者應預計到個人言論會被公開，總不能以私人言論為理由而免責。如果上述說法是成立，必須追問，是否所有社交平台的言論、分享、留言，甚至給予「心心」或派「嬲」也會被視為公開言論？即時通訊軟件上的個人或群組的通訊也會視為公開言論？網上截取了私人電郵通訊也算是公開言論？哪程度的資訊保密的區隔才算是私人言論？局方未認真釐清上述問題前就倉卒立案，實際效果是大大收窄了老師的私人言論空間。

投訴必須具名 取證必須合法

未經資料擁有人同意而轉發信息，這本身已屬侵害老師私隱的違法行為，如果盜取資料者以匿名方式，將這些信息用來向教育局投訴老師，教育局立案處理實在是錯上加錯，對老師非常不公道。因為教師註冊問題是會影響老師終身生計，後果可以相當嚴重，所以按照自然公義原則，局方應實行更嚴格的程序慎重處理投訴，取證必須是合法及可接納的（admissible），匿名投訴的證供難以驗證，局方根本不應接納，更不應立案處理。

合理地規限言論自由

《世界人權宣言》首條列明「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等」。聯合國大會通過這一宣言，確立了人人「自由」及「不應受到不平等對待」。倘若上述兩者相互矛盾，例如有人發表激烈的言論，使別人遭受歧視，甚至達到了散播仇恨的程度，應如何處理？英國的做法值得參考。英國國會於2010年通過了《平等法案》（Equality Act），以明文規定了公營機構有責任確保其政策免於引起因年齡、身心障礙、性別重置、婚姻狀態、種族、宗教信仰、性別及性取向的歧視；而政策也同樣適用於英國警方及學校，不論警察或老師也不可散播引起上述歧視的言論。回看本港，我們確有一些反歧視的法例，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》，但尚未如英國般有一套較為完整法律，清晰地規限公權的運用。觀乎英國的《平等法案》，也沒有涵蓋政見的言論，原因很簡單：無論政見多麼尖銳，民主社會裏理應尊重及包容。而為政者應該如林鄭特首所說，「以最謙卑的態度接受批評」，這都是作為人民公僕應有的處事作風。老師屬公民之一，以嚴辭批評政府，屬正常社會行為；動輒說老師散播仇恨，務請當局提出具體理據，否則只屬臆測之說，消耗殆盡政府那點點的公信力。

懇請停止不合比例及不合理手段整治老師

老師一直心繫的是一整代人的成長，面對政府施政不彰及縱容暴力，可以理解老師在私人社交平台會有一時之氣，但想不到會給人非法截圖成為投訴「罪證」，教育局復以「操守」為名，以取消註冊之極刑來摧毁老師終身事業，如此不合比例及不合理的手法處罰老師，這和用石頭打老師，哪樣更暴力？

自6月至今，老師們一邊埋首於文山簿海，維持學校運作，另一邊廂要處理學生情緒困擾及解答家長的查詢。社會運動一浪浪撲面而至，幸好我們教育界仍有勇敢仁愛的校長及老師，為學生提供愛與包容的堡壘。我懇請教育當局停止以不合比例及不合理手段整治老師，也給予我們空間堅守教育專業，萬勿消耗師生的信任關係。

聖誕佳節裏，想像耶穌再臨，祂一定會洞悉有人項莊舞劍，意在沛公，會說：「你們中間誰沒有罪，誰就先拿石頭打老師！」這些人可會反省吾身，感到懊悔而逐一離開，還是，仍在咬牙切齒，非要消滅異己不可？

作者是教協理事