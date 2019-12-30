解讀習近平澳門講話對香港的意義（文：盧文端） (09:00)

習近平澳門講話絕不只是講澳門

第一，習近平澳門講話絕不只是講澳門。

習近平參加澳門慶祝回歸祖國20周年活動發表的系列講話，首先當然是講澳門問題，但又絕不只是講澳門問題，特別是在香港的修例風波受到全球關注的背景下，外界一般都認為習近平會借澳門講香港，這種看法確有道理。

中共十九屆四中全會決定把「堅持『一國兩制』，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一」作為國家制度和治理體系所具備的13個顯著優勢之一，顯示一國兩制在國家制度和治理體系中的特殊重要地位。習近平的澳門講話，實際上是從國家治理的層面，對澳門和香港一國兩制實踐的最新情况進行總結。中聯辦領導班子近日傳達學習習近平澳門講話精神，會後的公布就特別強調，習近平的澳門講話，「深化了我們黨對『一國兩制』理論與實踐規律的認識，為新的內外環境和歷史條件下繼續推進『一國兩制』成功實踐提供了理論指導和行動指南，必將對『一國兩制』事業行穩致遠產生重大而深遠的影響」。

由此可以看到，習近平的講話雖然有些內容是偏重澳門，但更重要的是得出一些對整個國家一國兩制實踐具有指導意義的結論。明白這一點，就應該重視習近平澳門講話中的微言大義，清楚了解這個講話會對香港的未來發展產生重要影響。

反對外力干預主要是講香港

第二，強調制度自信具有強烈針對性。

自香港發生反修例暴亂以來，香港內外都出現了質疑一國兩制是否行得通的聲音，內地有不少意見要求收緊甚至取消一國兩制。習近平在講話中，不僅用事實說明一國兩制行得通、辦得到、得人心，而且特別強調始終堅定一國兩制制度自信，不為一時之曲折而動搖，不為外部之干擾而迷惘，表明了中央堅定不移貫徹一國兩制方針的意志和決心。這顯然是對香港修例風波的一種回應。制度自信可以說是確保香港繼續實行一國兩制的「定海神針」，有利於增強香港社會及海內外對一國兩制前景的信心。

第三，反對外力干預主要是講香港。

說到外部勢力干預，澳門的問題並不突出，香港的動盪則備受關注。中央將香港的反修例暴亂定性為危害國家安全的「港版顏色革命」，其中最重要的原因就是有外部勢力的干預操縱。綜觀其他地區的「顏色革命」，外力干預都是關鍵因素。港澳辦也尖銳指出，美方就是搞亂香港的最大黑手。美國通過及簽署《香港人權與民主法案》，為自己製造干預香港事務的法律根據，為香港激進勢力和暴力分子張目，就是最好的例證。所以，習近平特別強調，絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務！習近平還講過，「澳門在貫徹落實『一國兩制』方針和《基本法》、維護國家安全和統一方面樹立了榜樣」。可見，澳門在維護國家安全方面的制度與機制安排，將會成為香港的重要借鑑和參考。

第四，「守護法治」放在「推進民主」之前是新提法。

過去在談到中央對特區政府的工作要求時，通常會講4句話：集中精力發展經濟，切實有效改善民生，循序漸進推進民主，包容共濟促進和諧。習近平的澳門講話則在「循序漸進推進民主」之前加了一句話：「堅定不移守護法治」。中央的工作要求由4句話變成5句話，並將「守護法治」放在「推進民主」之前，當然與香港直接有關。

香港的反修例暴亂，對香港的法治造成嚴重衝擊。習近平強調「堅定不移守護法治」，帶出兩方面的重要信息：一是表明中央維護法治的決心不可動搖，堅定支持香港依法止暴制亂；二是提醒香港，守護法治是推進民主的重要條件，如果法治受到破壞，推進民主將會面臨巨大的障礙。

兩大任務：止暴制亂和破解深層次矛盾

第五，兩大重點任務：止暴制亂和破解香港深層次矛盾。

既然習近平的澳門講話對香港的一國兩制實踐具有指導意義，就需要具體落實。中聯辦的領導班子會議就此提出了兩大重點任務：一是抓緊做好當前「止暴制亂、恢復秩序」各項工作；二是要深入思考破解香港深層次矛盾和問題的政策思路和措施辦法。可以預見的是，中央不僅會大力支持林鄭特首領導特區政府和警方嚴正執法，止暴制亂，而且將針對香港治理體系存在的缺陷和不足，支持特區政府下大決心、花大氣力解決政治、經濟、教育等社會各方面長期積累的深層次矛盾和問題，推動香港的一國兩制事業爬坡過坎、行穩致遠。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長