香港只是假裝法治民主的偽物（文：鄭立） (09:00)

「不誠實取用電腦罪」設立的原意，本來是用來針對破解行為，卻沒有隨着科技進步檢討。不斷濫用下，曾去到把手機視為電腦，最終扭曲成沒怎樣處理破解行為，直至大量的被用在政治事件裏的檢控中，只要有用過手機等都可以控不誠實取用電腦，香港法律竟有詭異的萬能控罪。

而香港的行政系統極度欠缺監管，監警會這樣的組織形同虛設，市民對於公職人員的不滿投訴是泥牛入海，而不少公職人員也發覺欠缺監督，而失去了自律。在欠缺制衡下，行政系統走向失控。選擇性執法使像7．21的襲擊市民的犯罪團體大部分尚未被追究，當乘搭公共交通也會受集體襲擊時，香港的安全幻覺也同時破產。

大量公職人員表現出其不專業，不尊重自己的公職，在工作時經常表現得情緒失控，在媒體面前說話有違邏輯，欠缺常識，在鏡頭前留下大量令香港政府在國際蒙羞的言論，玩弄行政手段與程序去滋擾市民，及司法逼害市民。

更發現了《基本法》並非「憲法」，而是不倫不類的憲制文件，裏面藏着了架空條文字義的「解釋權」。當香港體制的根據卻非明存不動的文字，而是有個人或組織的隨意解釋，香港就不是法治社會。最終透過解釋權，取消議員資格，部分政治立場會被剝奪「被選舉權」，也踐踏了投票給他們的選民，別說特首，連區議員、立法會都有篩選時，這樣的香港何民主之有？只是一個裝模作樣的偽物。

而香港的法律裏，更藏着了能夠將特首變成獨裁者的《緊急法》，一條藏在香港法例裏百年、極少人留意到的法律，竟然給予特首越過立法會立法、廢法、拘捕任何人、沒收任何財產與更多的權力。完全架空整個立法與司法系統，完全超越三權的一人獨裁，不是今年的話恐怕大家也留意不到香港的法律竟然有此伏線。

今年大豐收 真相滿載而歸

如果你講給10年前的香港人這些東西，警告他們10年後會這樣，他們會相信嗎？應該會被說成是杞人憂天吧，因為很多人去到今天都不相信。香港只是一個用法庭裝成法治的人治社會，一個用選舉裝成民主的專制社會，一個裝成制度完善實際上卻千瘡百孔、久未修補的社會。大家不願意相信，只因為害怕面對醜陋的事實，心存僥倖，掩耳盜鈴。

今年是大豐收的一年，國王的新衣被踢爆，真相滿載而歸。如果香港人因為軟弱，不願意面對真相，不正視以上任何一個問題，放任他們肆虐下去，那便是如入寶山空手回，今年是白過了。

那麼是會否極泰來？就是等大家都承認這些問題，決心將它們一個個解決，那今年香港就會是走向光明未來的起點。

作者是專欄作家