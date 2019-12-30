積金易平台——為香港人而建的大型社會基建（文：羅盛梅） (09:00)

解決分散模式問題 提高效率

金融科技發展突飛猛進，近年銀行及保險界不斷推出新穎而便利的服務，尤其是交易及支付領域上特別明顯。在數碼轉型的大趨勢下，退休金業界亦必須急起直追，為香港社會實現具原創性及發展潛力的金融基礎設施。因此，積金局對積金易平台抱有十分大的期望，希望藉此解決強積金制度一直以分散模式處理行政工作所衍生的各種問題，以達至把強積金計劃的行政工作標準化、精簡化和自動化，減少處理強積金的工序及紙張，從而提高效率，令僱主、計劃成員及業界都能受惠。

較早前我們與強積金業界，以及國際和本地金融科技企業的溝通活動中強調，透過積金易平台將原本高度人手處理及十分依賴紙張表格的強積金計劃行政工作「數碼化」，只是「冰山一角」。積金局真正希望透過積金易達至的目的，是引入先進的「數碼交易」運作模式，將整個強積金計劃行政工作背後涉及的傳統思維和行為習慣徹底更新，達至普及全港打工仔及僱主的數碼轉型。

結合軟硬件及服務的全新系統

積金局作為強積金計劃成員利益的守護者，肩負保障和教育成員的責任。這個以人為本的積金易平台正可發揮橋樑作用，拉近積金局與成員的距離，藉此深化教育成員的工作，以提升他們關心其強積金作為退休儲蓄的意識及管理能力，確保他們在悠長的強積金投資路上獲得更佳保障。

因此，積金易平台絕非單純的科技項目，它必須要是結合軟件、硬件及服務的全新強積金生態系統。這平台以科技為骨幹，服務創新和數碼解決方案為重點。為了確保構建未來的資訊科技流程和服務配套無縫連接，我們期望對強積金制度和規例擁有豐富認識的團隊和掌握先進金融科技的精英能連結一起，透過善用不同的營運解決方案及金融科技，為來自不同背景、年齡，以及各具不同數碼經驗的用戶，提供以用家為本的服務。

我們預見積金易平台的建構過程將充滿挑戰，故必須按部就班，不可以一步到位，就如為行駛中的火車更換引擎一樣，一方面要確保火車繼續將乘客帶到目的地，同時又要更換新引擎令列車更持續並且更迅速前進。積金易平台的營建商須透過提供合適的營運及數碼解決方案，克服現有挑戰，以達至積金易的預期效果，為僱主、計劃成員、業界和積金局帶來明顯的改善。

數碼使用率是關鍵 須方便不同用家

在積金易平台推出時，數碼使用率將會是項目的成功關鍵因素之一，而有效提升數碼使用率則取決於能否就現時面對的挑戰提出解決方案。其中最大挑戰是，強積金制度內數以百萬計用家各具不同背景、不同數碼經驗，平台必須能以不同的數碼系統格式，方便不同用家使用，做到「一個都不能少」。此外，改變用家固有的行為習慣，克服一般人抗拒轉變的心態亦是另一重大挑戰。

除依賴合適的營運及數碼解決方案以克服種種挑戰，積金局及業界近年已積極推動強積金運作電子化和無紙化，鼓勵更多僱主及計劃成員好好利用受託人現時提供的電子服務。及早踏上數碼轉型之路，不但是為了迎接積金易平台的來臨做好準備，對用家亦有實質好處。對僱主而言，轉用數碼工具可減省重複性的工序，大大提高強積金行政工作的準確性和效率，又可減少因資料遺漏或供款延誤而被罰，老闆自然可集中精力賺錢。至於打工仔方面，使用數碼工具不單能方便他們管理強積金，亦可以減少耗用紙張，為保護地球出一分力。

參與團隊須對港長遠發展有承擔

積金易平台是為約400萬工作人口服務的重要社會設施，我們期望參與設計及興建的團隊必須對香港長遠發展有承擔，以強積金計劃成員利益為依歸，並在金融科技講求技術創新的大前提下，能引入嶄新的業務和科技方案，提供一個與時並進及可持續發展的平台，打造更快、更易、更好、更平「四大好處」，令所有用家得益。

建構積金易平台可為強積金制度的改革和發展提供新方向，屆時整個強積金生態系統都會因此出現變化和改革，為強積金業界帶來新氣象。

（編者按：文內小題及重點黑體為編輯所加）

作者是積金局副主席及行政總監