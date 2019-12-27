公平公正執法方能改善警隊形象（文：周永新） (09:00)

特首對訴求缺乏明確交代

筆者認為，無論特首說多少遍「止暴制亂」，香港不會從此沒有暴力的場面出現，畢竟民間的「五大訴求」，除了正式撤回《逃犯條例》的修訂外，特首並沒有什麼實質的回應，特別是成立獨立調查委員會，特首在向中央述職後，至今仍是閃爍其辭，對市民的要求缺乏明確的交代。

當然，特區政府仍會如常運作下去：財政司長呼籲市民對明年的財政預算提供意見，而他也明言，政府現年度將是15年來首次出現財政赤字，對明年的經濟也不看好。香港的經濟前景誠然令人憂慮，但市民普遍認為，現在面對的困局，若然政府誠實交代、糾正過往所犯錯誤、決心聆聽市民聲音，香港要回復昔日的光輝和寧靜，也不是什麼困難的事。特首應該明白，不用別人提醒，港人仍以香港為自己的家，絕對不想「打壞」香港，更不願意看見這個地方從此一蹶不振。

港人仍以香港為自己的家

為了走出困局，短暫的紓困措施無可避免，畢竟過去半年，不少中小微企的生意受到影響，部分基層市民也因反修例風波被裁員或收入減少，而政府應否全民派錢，正是近日政黨討論最多的議題。不過，就是政府全民派6000元或1萬元，到了明年底，錢看來也無法派到市民手裏，這樣又怎能救燃眉之急？

其實，最有效的派錢方法，還是利用現有協助基層市民的渠道，例如透過綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼、低收入家庭兒童津貼，還有N無人士生活津貼等，多給他們一兩個月的補助，是最實際和有效的辦法。至於中小微企，政府可參考李嘉誠基金的做法，直接的為他們提供金錢援助，總比什麼減免牌照費和水電補貼等來得直接。總言之，救急如救火，政府慢吞吞的做事方式，只會令市民感到氣憤和無奈。

但短暫的紓困措施不能彌補反修例風波造成的傷害！其實，以特區政府過萬億元的儲備來說，金錢可以解決的問題，並不是什麼難以解決的問題。筆者認為，就是政府願意派錢，還有3個問題有待政府正視，也不是金錢可以解決的；而這3個問題不解決，香港很難重新上路。這3個問題都與市民的信心有關，包括：一、是市民對警隊的信心；二、是市民對政府管治的信心；三、是年輕人對香港未來的信心。

首先討論的，是市民對警隊的信心。各項調查顯示，在眾多紀律部隊中，警隊的形象在市民心中最差，超過一半市民對警隊沒有信心。新任警務處長鄧炳強在一次訪問中承認，因近月的警民衝突，令警隊的形象低落，並聲稱在未來處理同類衝突中，警察將剛柔並濟。他解釋說，警察面對衝擊時將嚴正執法，但示威者若然只是偏離遊行路線，警察將勸誡他們返回原路，避免阻塞交通。鄧炳強認為，要改善警隊的形象，現在可以做的，是重申警隊的專業精神（professionalism），但在訪問中，他沒有詳細解釋什麼是警隊的專業精神。

市民對警隊的信心一落千丈

上世紀70年代初，筆者曾有兩年多的時間任職社會福利署，職位是駐守法庭的感化官，工作上經常與警務和懲教人員有接觸，這是在廉政公署成立以前的事。那時貪污盛行，我不敢說「無警不貪」，但可以肯定的說，紀律部隊中不貪污的是異數，因為貪污已成為紀律部隊的文化。

廉政公署成立後，紀律部隊的貪污行為逐漸消除，特別在警隊方面，政府進行了一連串的改革行動，包括改善警隊的薪酬、提高警員的入職資格、增加他們享受的福利待遇等。不過，警隊的清廉形象並不是一朝一夕建立，警隊得到市民的接受和尊重，已是1990年代的事，警隊的形象慢慢的上升至紀律部隊中的前幾位。

市民為什麼對警察有信心？一般市民並不知道什麼是警隊的專業精神，但在日常生活中，他們看到警察盡忠職守、公平的執行職務，並有節制的行使自己的權力；只要市民對警隊的表現感到滿意，他們便對警察增加一分尊敬。為什麼在反修例風波中，警察的形象會這樣一落千丈？答案十分簡單，就是市民看到警察沒有公平及公正的執行法律！警察在衝突中是否有違規或違法行為，留待將來的獨立調查或檢討委員會去決定，但市民看到的，是警察不時使用過分武力，並屢有侵犯市民權利的行為，這些都有損警察的形象。

解散或盲撐警隊都不是現實做法

市民不希望警民衝突繼續下去，也不想警隊繼續失去市民的信賴和尊敬，但警察怎樣才能改善他們在市民眼中的形象？筆者認為，唯一的辦法，是警察重拾執法者應該做的事——特首強調，警察面對示威暴徒，必須「嚴正執法」，但並不表示警察應嚴苛的對待示威者，更不應是「有殺錯冇放過」，而是公平及公正的行使法例賦予警察的權力，公道和合理的處理市民中間出現的爭鬥和他們的違法行為。

在這次反修例風波中，警察的處境十分不幸。筆者曾在這欄說過，警隊無辜的被折騰，他們並沒有在修例事上犯錯（修例是律政司和保安局負責的範圍），但他們卻被擺到事件的最前線。到了今天，有示威者喊出「解散警隊」的口號，也有團體認為警察不夠強硬，早應嚴厲的鎮壓示威者的「暴行」。不過，無論警察做什麼，他們似乎都是兩面不是人。

解散警隊並不是現實的做法，而盲撐警隊也不見得可以提升警隊的形象。市民的眼睛是雪亮的——當看見有警察在制服示威者後，仍然揮動警棍猛打，他們感到痛心；當看見警察阻止黑衣人搞破壞、移除堵路雜物恢復交通，市民心裏是感謝的。市民要求特首成立獨立調查委員會，其實是要還警察一個公道——說明警察哪方面做錯了、哪方面做對了。

警察要改善市民心中對他們的形象，唯一的辦法是公平及公正的執法；這將是一條漫長的路，但若不能恢復市民對警隊的信心，就是暴力停止了，香港也不可能是安全和有秩序的城市。

至於其他兩個「信心」問題，下次再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授