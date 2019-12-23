長策5年回顧——房屋供應束手無策（文：香港社區組織協會） (09:00)

2014年底，政府終於重推《長遠房屋策略》，10年房屋供應目標為48萬個單位，公營房屋佔當中六成。《長遠房屋策略》願景有一句：「我們的願景是協助香港所有家庭安居，讓他們可以入住適切而可負擔的居所。」5年過後，情况是否有所改善？筆者嘗試透過以下4個範圍再作討論。

公屋缺口有增無減

面對高樓價、租金貴等問題，政府目標是透過增建資助房屋去解決上述房屋問題，當中包括新增的「綠置居」、「首置上車盤」，以及復建的居屋等。而面對基層房屋問題，則以增建出租公屋作為主軸。

雖然長遠房屋策略訂下未來10年出租公屋建屋目標為20萬個，即平均每年2萬個單位，但從數字所見，只有2021/22年有機會達標，其餘年度全數不及格。其中，上述單位已包括作售賣用途的綠置居項目，而近年房委會不少出租公屋項目也延遲落成及入伙，故最終數字可能還會有所下調。

雖然政府終於同意自2019年起將公私營房屋比例調整至70：30，不過隨之而來，是公屋單位缺口有所「擴闊」，最新數字為2.9萬個單位。換言之，政府在未來10年的土地仍不足以滿足公屋發展需要，屆時各類型資助房屋還要互相「爭地」，情况不容樂觀。

要解決上述困局，不應僅靠提升公屋發展密度，透過犧牲住屋質素去追求達標數字。即使公私營房屋比例有所調整，但要留意的是，政府並未有相應調整用作發展房屋的公私營土地比例。例如在之前土地諮詢文件顯示，2016至2046年間，公營房屋的需求為557公頃，但私營房屋則達1113公頃；供應方面，公營房屋為436公頃，但私營房屋供應卻為1004公頃，是公營房屋兩倍有多。但事實上，香港有近半（約45%）人口正居於公營房屋單位，反映公私營房屋在單位面積、地積比率上存在重大差異，這牽涉長遠土地分配問題。雖然上述數字推算時，公私營房屋比例未有調整，估計政府將會修正有關推算數字，但公私營土地供應分配不均是鐵一般的事實，政府只有同時增加公營房屋土地比例，方有機會追回數字，讓輪候公屋時間重回3年正軌。

減「劏」不力

要檢視基層房屋情况是否惡化，劏房數字必然是重要指標，以反映房屋政策是否到位，讓不適切居所住戶可以脫離劏房環境。根據統計處數字，居住於分間樓宇單位的住戶及人數明顯有每年遞增的趨勢。

劏房人數多寡，與輪候公屋時間有密切關係。不過，隨着建屋量未有突破，明年度落成出租公屋數字更會見新低，只有6100伙，估計上樓時間只會進一步延長，居於劏房人數可能再創新高。當年長策諮詢文件曾討論劏房發牌制度及租務管制，可是政府最終並沒有採納，結果導致劏房市場愈做愈大，因為有利可圖；而進入劏房市場的住戶人數也愈來愈多，因為無處容身。故此，單靠公屋去解決劏房問題的論述已站不住腳，政府應該多管齊下，透過一切可行措施去處理基層住屋問題。

倒退的非長者單身計分制

長策另一焦點是處理非長者單身一人的輪候公屋狀况。上屆政府的目標是要加快非長者單身人士「上樓」時間，但這個主觀願望不但沒有發生，反而向後大倒退。從數字所見，輪候公屋的非長者單身人士看似有所下滑，由2014年14萬宗跌至近年約11萬宗，不過，人數下跌不等同輪候時間加快，更不等同單身房屋需要已被滿足，而是房委會以行政手段，每年取消數以萬計申請人資格，導致帳面數字減少。事實上，自房委會於2014年大幅修訂配額及計分制（QPS）後，不少非長者單身人士的輪候公屋時間大幅延長。一個30歲的非長者單身人士輪候公屋，估計至少要等候20年方有機會上樓。這個數字已超越我們對輪候的想像。試想當你居於劏房而有住屋需要時，被告知輪候公屋需要廿年以上時間，你會有何感受？

唯一突破：遲來的過渡房屋

如果說近年房屋政策最大推進，應是現屆政府終於接納過渡性房屋建議。在長策諮詢過程中，雖然蒐集到不少公眾意見要求推出過渡性房屋，但最終報告並沒有採納。而上屆政府亦經常搬出「公屋——過渡性房屋」對立論，質疑兩者在爭地上有衝突。但事實證明，社會上仍有不少地方或樓宇有發展過渡性房屋的潛力，當中包括等候重建的公私營樓宇、空置的私人業主單位、政府閒置用地及物業，甚至乎工業大廈等。這反映過渡性房屋本身與公屋根本並非互相對立，而是視乎政府在解決房屋問題的決心。

雖然政府首次在《施政報告》提出明確指標，要在未來3年提供1萬個過渡性房屋單位，可是，現時可入住的過渡性房屋只有約600個，加上其他已宣布的計劃，加起來也只有約6000個單位，數字仍然落後，更難以預計未來數字會否有縮水或延誤落成的可能。

再者，基層房屋問題是否會在3年之後有所好轉？從公屋數字看情况並不樂觀。而「過渡」兩字，亦局限了市民對房屋的想像，將其定性為一個與時間相關的臨時性房屋，彷彿數年以後香港房屋問題便可迎刃而解。不過，之前的土地辯論中已清楚可見，在香港長遠缺地情况下，房屋問題短中期時間根本難以解決。

這時候，對有關房屋的想像就不能僅局限於「過渡」，而應將其放置到一個恒常政策，跳出「過渡」框架，並將過渡性房屋納入長遠房屋策略之內，以彌補公屋不足而成的缺口。