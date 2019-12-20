澳門回歸20年得到什麼？（文：曾志豪） (09:00)

特別經歷了香港抗爭之夏的衝擊，澳門的順從和香港反抗，形成鮮明對比。北京也毫不掩飾這種「喜惡」之情，除了覺得澳門令國家自豪，更表示，澳門的一國兩制經驗值得總結。即是說，香港，學習澳門的一國兩制經驗吧。

彭博社也看到了這種用意，他們演繹的版本更傳神：「澳門選擇了富貴而非民主（chooses chinese riches over democracy）。」

香港人是不可能學習澳門，並非我們不想發展經濟，而是我們體會到《讓子彈飛》的經典對白：站着而不要跪着賺錢。

經濟熱潮潮退便露底 還見失自治失法治

澳門聽從北京命令，其中一個原因便是經濟結構單一，博彩娛樂都非常依賴內地遊客抬錢消費。

但依靠大陸經濟熱潮，潮退便會露底。香港總結的經驗是，自食其力，最近大行其道的「黃色經濟圈」便有一點經濟反抗的味道。黃圈最大特色便是小店小資本，不容易被內地市場「要脅」，但集腋成裘，也是不容忽視的經濟力量。

那澳門回歸20年的經驗還有什麼？香港人看到的便是，失去了自治，失去了法治。東人工島港人失蹤事件，其中一個可怕地方便是，珠海當局跳過了澳門的海關，直接在旅客前往目的地途中攔截搜查，越俎代庖。如果真有危險恐怖分子，為何不讓澳門海關處理攔截？為何要勞煩珠海公安提前中途攔截？甚至有港人聽到公安說「代澳門拒絕你入境」，難道一國兩制下，澳門的入境已經交由珠海管理？

澳門回歸20年大規模拒絕香港記者入境，即使許多記者已經得到澳門官方的採訪證。前後不一，似乎是突然收到更高層的指示。

但大量拒絕記者入境，甚至形容記者有強烈迹象顯示會危害澳門公共安全，這實在不是一個自稱要成為國際金融中心的典範。

看在香港人眼中，澳門回歸20年，有23條有防獨法例有祖國後盾又有滿街人臉辨識，但仍然會懼怕區區新聞工作者，這種繁榮穩定又有多麼可靠？

作者是傳媒工作者