澳門20年：被下達任務要說好「成功故事」（文：蘇嘉豪） (09:00)

其實早在今年初，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的演講，雖然被認為間接為民進黨的執政「助攻」，但在澳門已引起微妙變化，連同賀一誠和時任特首崔世安在內，政商權貴間吹起「說好澳門故事」的風潮，無論是《基本法》頒布紀念活動、特首選舉答問大會，舉凡任何政治場合，抑或只是一般的民間社團活動，他們均以高姿態配合這項政治任務。

這項政治任務，遠比歷年來北京下達澳門的——例如建構世界旅遊休閒中心、中國與葡語系國家商貿合作服務平台——都要來得沉重，也更需要萬無一失。然而，這項政治任務在澳門本土的應用價值其實不大。

因為澳門至少從1966年的左派反殖鬥爭得勝開始，已經與翌年造反失敗的香港分道揚鑣。當年澳葡政府放任不管，甚至曾一度提出向中國交還澳門，親北京陣營則乘機坐大，藉華人社群自救的時代需要，其由上而下的影響力擴張至社會大小角落。

再者，特區成立初期開放博彩市場，社會經濟極速增長，告別治安不靖和失業率高企的景氣。人均生產總值攀上世界高峰，賭業大量紅利湧入政府庫房，愈來愈富有的政府，除了向市民適量分紅，同時利用小圈子政治制度設計（特首由數百人選出，立法會過半議席非直選產生，地區諮詢機構全由特首委任），鞏固各界特權階級，再透過賤價批地、黑箱資助、政治酬庸，全方位進行利益輸送。政府「購買」社會的忠誠，從而合力穩住社會箝制。市民儘管對特區施政、社會民生有百般不滿和怒氣，也基本沒有形成尤其在政治上反抗北京的氣候。

「褒澳貶港」 澳門只是手段

因此，北京下達這項政治任務的用意，其實是要向境外釋放一個政治信息，首當其衝便是另一個特區。「褒澳貶港」這類含沙射影的政治解讀並非新事物，早在董建華「腳痛」時期已經存在，到近年的雨傘運動和反送中運動尤甚。北京眼中的「澳門故事」，就是兩制之間依然「河水」、「井水」涇渭分明，「跳舞」、「跑馬」反更精彩，更重要的是，這完全無礙落實一國框架，尤其是百分百履行維護國家安全的責任。這個政治信息要處理的只有一個詰問：為什麼人家澳門可以，你香港就是不行？潛在的結論是，問題並非出在一國兩制本身，而只是「香港人的不聽話」而已。

這樣的「澳門故事」，目的是為了向世人力證澳門模範生的「成功」，在香港甚至台灣也理應「成功」。在這過程中，澳門只是手段，遠遠不是主角，結果還要承受不合區情、過度敏感的對待。這至少源自2009年，澳門搶先就23條立法。雖然一直封塵不用，甚至提也不提，但其實已經達至最大效果。澳門地方細、人脈緊、行業窄，因為生怕秋後算帳，民間久而久之形成普遍的自我審查，23條則猶如懸在頭上的利刃，或許永遠不會擱下，卻足以繼續膨脹原先的心魔。即使是平常的議政論政，也總有人規勸說「因為23條，所以要小心」，甚至曾有人援引23條施壓警方禁止與國安毫無關聯的合法集會，這些都是活生生的例證。

社會控制或催生超出想像反彈

直到近年因應香港緊張政局，這平和小城的國安話題，居然再被放到熱門議程。2018年，澳門政府進而成立由特首主持的維護國家安全委員會，作為頂層的統籌和決策單位，算是從北京正式接過政治任務的一大印證，繼而濫用「安全維穩」、「防患未然」、「居安思危」這些「萬能key」，擺出「為你好」的威權家長式姿態，長驅直進推出牽涉實時監控網絡安全、新增刑事的民防謠言罪、擴大警方截取通訊內容的範圍、授權警方跨境取得雲端資料、測試「天眼」人臉辨識監控、嚴密遏止恐怖主義活動的法律和政策，更甚者，政府最近也提案擬於司法警察局增設4個分別針對國安情報蒐集、罪案調查、政策研究、綜合事務的部門，同時建議引入「秘密警察」規定，即在特定情况下可豁免披露部分司警身分。

林林總總的社會控制，令不諳澳情的外面人，還以為澳門危機四伏、治安大亂。執行這項政治任務，除了令澳門人感到莫名其妙，還可能因為不滿過度遏制，而在日後再次催生超出政府想像的反彈。當本地也穩不住，更遑論說服到香港以至國際接受這樣的「澳門故事」。

一國無礙普選 澳人治澳關鍵試金石

20年來，澳門的賭城形象確實提升了國際能見度，「年年派錢」更是一個歌舞昇平的象徵符號；同時卻掩飾了背後的貧富差距、制度落後，年前的天鴿風災正是無情地揭露了瘡疤。事實是，20年間，澳門仍然沒有特首普選時間表，沒有大量的專業認可註冊制度，沒有法定的城市總體規劃，沒有舊區重建和都市更新，沒有讓青年和夾心階層容身的公共房屋，沒有大型治水基建，沒有保障工會的法律，沒有成形的輕軌系統……這些才是在地最關心的澳門故事。

在地的澳門故事告訴我們，若放任小圈子政治制度千秋萬世，政府善治、高官問責、遏止貪腐……永遠只在空中樓閣，矛盾也將持續積壓。若要一國兩制真正發光發熱，從根源釋放平等的普選權，向全世界宣示：在一國的土地上，也無礙普及平等的首長和議會選舉。這將是完整實現澳人治澳的關鍵試金石。

作者是澳門民選立法會議員