「黃色經濟圈」與「藍色杯葛圈」能持續嗎？（文：陳帆川） (09:00)

雨傘運動期間曾吹起一陣杯葛「藍色」的風潮，包括建立了「黑警」的標籤、發起杯葛香港最大電視台和「藍絲」藝人。不過這陣風隨着政治爭議降溫，便不了了之，直至「反送中」運動爆發，才承接了5年前的未竟之功。

傘運後，社會颳起一陣「修補社會撕裂」的風潮，令中間派和「淺黃」受落。其間，警隊承接「4點鐘許sir」的人氣，積極地透過社交媒體提升形象，淡化「黑警」的標籤，跟一些批評警隊的專頁分庭抗禮。第二，部分政客和媒體以「修補撕裂」作為口號，鼓勵大眾「去政治化」，雖然說辭模棱兩可，卻吸引了大批支持者，包括當年參選特首的曾俊華。

傘運時義憤填膺的許多「黃絲」，除了有部分人加入了政府、投考了警察、成為了藝人，也有很多人不想再談政治，並愈來愈認同「修補撕裂」的說法，希望香港和氣生財。結果中共和港府沒有讓大家生財，只是讓大家生氣。

所謂撕裂不止政治分歧 還是良知對決

「反送中」的士氣在區議會選舉達至新高潮，便似乎無以為繼。「黃絲」鼓吹的「買爆黃店」和「狙擊大台」，將政治表態融入生活當中，是「和理非」抗爭的一種，如果連「零風險」的活動也無法持之以恆，運動即變相無疾而終。很多人堅持下去，除了爭取機會渺茫「五大訴求」，更大原因是不想背棄那些撒手塵寰、終身殘廢、官司纏身、前途盡毁、流亡海外、身陷囹圄的「手足」。

很多人堅持下去，是出於良心；至於杯葛「藍色圈」，則是看不過眼有人埋沒良心。「藍色杯葛圈」涵蓋商家、媒體、藝人和網紅，並似乎初見成效，預計不久之後將再次迎來一陣「和風」，有人會走出來呼籲港人停止讓政治撕裂社會云云。然而，「反送中」引發的所謂撕裂，不止是政治的分歧，還是良知的對決。抵制無良商家和缺德的公眾人物，是超越政治的道德追求。

相較之下，現在討論得熱烘烘的「黃色經濟圈」，是一種更實際的抗爭策略，透過可持續發展的商業模式，帶來「抗爭現金流」與「義士旋轉門」，以支援過去及未來因投身民主運動而自身難保的同道中人。不過目前「黃店」的定義仍然非常廣闊，真正的經濟圈尚未形成，香港人這次又能否將它寫下去呢？

作者是新聞工作者、文化評論人