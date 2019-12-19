「黃色經濟圈」金融化（文：王慧麟） (09:00)

「公共政策」取向吸引消費者 發達國時有所聞

首先，以「公共政策」的取向，作為企業的品牌以及市場定位，以吸引特定族群的消費者，在香港不常見，但在發達國家時有所聞。例如英國有一間銀行叫做Co-operative Bank，它的價值取向寫得很清楚：它們不會與涉嫌違反國際人權的人開戶口及做生意，又或者不會與壓制動物權益的人及公司做生意等等。從香港人角度，打開門口做生意，講「仁義道德」沒有意義。但對於Co-operative Bank而言，其營商「道德」及政策（ethical policy）就是如此。他們曾經有廣告，說明他們不會借錢予獨裁國家客戶買武器殺害平民。客戶去這間銀行開戶口，也一定程度上認同銀行的營商理念。Co-operative Bank的運作模式，難道不是支持甚至是推動某一種「公共政策」嗎？這難道不就是政治嗎？

回到香港，這種主打「公共政策」作為企業品牌以至市場定位的模式，非常罕見。因為香港素來在「商業道德」的推動及建設方面，與世界的跨國機構相比，往往落後於人，例如外國好多跨國公司都因為氣候轉變，而需要在製造及服務方面，提出企業的減排對策及目標，香港的上市公司鮮有提及。而且，過往幾十年，香港人的消費習慣亦好實際，亦不見得常常出現，因為某機構在環保政策做得非常好，於是就喪買該公司旗下品牌產品，又或者因為某跨國公司在動物權益方面做得差而群起杯葛。因此，當有「黃色經濟圈」的概念出現之時，一些商界人士就有疑惑，冷嘲熱諷有之，嚴陣以待有之，但好多只會說：香港人做事，咪又三分鐘熱度？

二戰後中共在港所建 不是「紅色經濟圈」嗎？

但香港是否從來沒有富有政治色彩的「顏色經濟圈」呢？此又不然。筆者年幼之時，有長輩在本地左派學校讀書，參加左派團體的活動，學習左派團體派下的學習材料。消費方面，長輩帶我們去國貨公司買糖果喝牛奶及國產汽水，去北角左派戲院看《甲午風雲》，在左派書局買文具書籍，去工展會買貨，大時大節會有一大籮荔枝或者月餅。現在回想起來，長輩這種生活方式以至經濟模式，不就是在某一個政治立場的生活圈內消費嗎？筆者有些親戚同輩，不在萬惡的英帝學校讀書，而是在左派學校念書，中學畢業後有些去了廣東省念大學，有些就去左派團體工作，閒時參與左派的文化活動等，可謂由讀書到工作以至生涯規劃，都在左派圈子裏。事實上，自二次大戰之後，中共在港大力建立地區組織及團體，以此建立一套自主自足的經濟文化生活圈，同政治理念來維繫支持者，難道不是「紅色經濟圈」嗎？

可創投基金及融資 衝出香港走向國際

由於「黃色經濟圈」剛起步，加上有強烈的政治色彩，而當初是以「懲罰」黃店、拒絕藍店的消費運動開始，難免有些人會認為是「三分鐘熱度」，運動過後不了了之。但儘管有商界人士的冷言冷語，反而有助討論，而且愈來愈健康。如果一個「黃色經濟圈」可以走向一個可以自主、自足以及可持續的經濟環境及生態，則未必是發夢，而是可以成真。又或者，港人大可發揮金融創意，可以有「黃色」創投基金及融資方式，將部分活動金融化，吸引外資，形成一個更大的經濟生態環境，將這個概念衝出香港，走向國際。筆者不是金融專家，當然不敢在此班門弄斧。但把「黃色經濟圈」金融化，做大這塊餅，可能是另一個值得思考的發展方向。

作者是時事評論員