工黨冥頑不靈 保守黨勝利毫不意外（文：尹子軒） (09:00)

其實，莊漢生的本土政策政綱，以至他從布魯塞爾手上拿回的脫歐協議都不過爾爾，但是卻在郝爾彬和他的左翼黨羽的顢頇襯托下，顯得相當出色：起碼莊漢生的大話比起工黨的夢囈，更讓脫歐公投以來便已渴求穩定性的選民受落。接近截稿之時，更傳出消息指莊漢生將利用保守黨的優勢立法去禁止延長脫歐協議中的緩衝期，也就是說英國將只有到2020年底短短一年的時間和歐盟商討一個自貿協議，否則將在緩衝期完結時自動「無協議脫歐」——而這一切除了可以說是脫歐鷹派的努力，或者莊漢生應該為郝爾彬設宴道謝。

選民寧脫歐也不願重新談判

經過了冗長的脫歐談判，作為「後脫歐」時代的第一次大選，選民傾向於有一個起碼將來一部分是可確定的方案的政黨，也就是手執一個極為平庸的方案的保守黨，實在無可厚非——但是郝爾彬直至最後都想搞軟脫歐的同時又要討好二次公投留歐派的投機舉動，成為他落敗的頭號原因。

首先，保守黨達成的脫歐協議遠遠稱不上理想：莊漢生急就章在談判桌上背叛盟友北愛民主統一黨（DUP）的方案，雖可勉強說邊界問題解決了，但是這個實際上等同於英國將依舊需要英格蘭輸血的北愛爾蘭在法律上割讓給歐盟的方案，不過是將聯合王國的憲政問題按下不表而已。從今次大選，北愛的愛爾蘭共和派，即主張北愛回歸愛爾蘭的政黨們，首次獲得超過統派的議席，DUP的副黨魁Nigel Dodds甚至連議席都丟掉，敗給新芬黨的John Finucane（致力為北愛爾蘭民族主義者奔走，爾後被統派民兵槍殺的人權律師Patrick Finucane的兒子）。北愛爾蘭重新向西敏宮施壓，提出渴望回歸愛爾蘭的訴求，是早晚的事情。

然而，就是對着手握不過這樣一個協議的保守黨，工黨領袖郝爾彬的反應竟是決定在政綱中加入二次公投並保留「留歐」這個選項，然後工黨如果勝出會代替保守黨和歐盟商討一個更軟的脫歐方案而已。這對於渴望重返帝國榮光的英格蘭民族主義者（尤其是藍領）來說，雖然代價是將北愛爾蘭賣掉，但工黨的立場遠遠不及矢志脫歐的保守黨堅定，而且他們不但對於再次作政治動員去公投感到疲倦，更不能接受工黨為留歐之門拉開一絲縫隙。更不用說這個立場對於渴望留歐的倫敦城市精英、中產階級以及年輕人根本毫無吸引力。一直在脫歐議題上藏頭露尾的郝爾彬為了自己的投機主義付出了代價。

工黨天馬行空政綱 比平庸保守黨更被嫌棄

比在脫歐立場上搖擺不定，對於工黨長遠來說或許更為致命的是郝爾彬今屆本土政策政綱所顯露出的離地。雖然和保守黨一樣，雙方的政綱都是建立在大幅增加支出，但同時在談及改革成本時都含糊其辭之上——但是比起工黨的大規模國有化，以及大幅度向中產階級徵稅和公有化大企業等等企圖一夜之間將聯合王國變成北歐福利主義國家的政策，選民寧願將票投給平庸的保守黨。

宣布勝選不久的莊漢生，馬上就已經宣布財長賈偉德（Sajid Javid）明年2月或者3月會發表的預算案中將會設立一個價值1000億英鎊的基建基金在未來5年投資到原本的「Red Wall」地區。此外，莊漢生保守黨政府的政綱還包括將在將來10年興建和資助40間醫院，增聘6000名全科醫生、5萬名護士，以及在未來5年任期中增加國民醫療服務（NHS）資助3.1%等等的承諾。根據英國智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）的估計，保守黨如果根據選前的政綱，公共機構投資將會增加一半，達國民生產總值的3%，並且將會在公共服務開支增加270億英鎊。然而，錢從何來？保守黨政綱提及到會凍結收入稅、國民保險和增值稅（VAT）3項財政收入的增長，並增加科研開支稅務優惠，以及向逃稅者增加懲罰等——卻沒有加稅措施。事實是信用程度本來已經非常低的莊漢生，在本土政策上在假裝增加公共開支並不需要增加成本。

對此，郝爾彬的工黨選擇憑空畫出一個更大更天馬行空的政策遠景去回應保守黨的政綱：首先國有化大部分公共事業，然後在備受注目的醫療政策上，將會以公帑成立非專利藥生產商以降低藥物價格，另外設立獨立於NHS以外為全民提供全方位的公共衛生及健康服務的「National Care Service」，還有就是成立「就業權益局」（Ministry for Employment Rights），強制將大企業10%控制權分配給員工及政府專員等等。而這些誇張到迹近行騙，就算工黨真的當選了亦無可能在5年任期內完成的項目，則將會由社會的中上層買單。英國原本年薪逾15萬英鎊方需要繳納45%收入稅，如在郝爾彬的工黨政府下，將大幅下調至逾8萬鎊，同時企業稅將由19%大幅增加至26%，若再加上其建議的相關新稅項，就從G7中最低一下子跳到最高。更不用提工黨要怎麼實行將大企業10%控制權轉移到公眾手上，然後從中獲得公共開支資源的計劃了。郝爾彬的本土政策不但疏遠了本來已經對工黨的脫歐立場感到反感的中產階級、大企業，以及富人們；對於本應吸引到的藍領和基層們，工黨浮誇的政綱很正常地令他們覺得可疑——畢竟，在新政府下改革不一定會到來，但是稅單卻是幾乎肯定會增加的。

布魯塞爾鬆口氣 脫歐鬧劇邁終曲

攜着「Get Brexit Done」勝利者姿態進入大選的保守黨黨魁莊漢生，面對着死抱着陳腐左翼思維和團隊、毫無政治敏感度的郝爾彬，兵不血刃地獲得了大選的勝利。但是，這個事實對於保守黨下一個對手——無論是必須強硬的歐盟，還是手中已有一個掠奪式自貿協議的特朗普——都無任何意義。惟布魯塞爾可以鬆一口氣了——尾大不掉的英國脫歐鬧劇，終於邁向終曲。

作者是香港國際問題研究所歐洲研究主任