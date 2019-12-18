港澳之間恐陷此消彼長新常態（文：陳志豪） (09:00)

今年是澳門回歸祖國20周年兼澳門特區政府換屆年，縱然一海之隔的香港仍未結束止暴制亂的工作，但國家主席習近平仍然會依慣例到澳門視察兼出席澳門特區政府的換屆典禮，甚至有媒體預先「放風」，表示習近平主席在澳門視察期間會送上「大禮」，帶來支持發展澳門金融業的重大中央政策，成為此行的一大焦點。
客觀地看，羅馬不是一天可以建成，金融中心的地位亦並非一朝一夕所能夠建立的，必須有硬件軟件、人才、政策、市場的配合。然而，在國家的積極支持下，我們絕不能忽視澳門的「後勁」。事實上，依筆者觀察，不少港人對澳門的印象仍然留於「過去式」，認為澳門是香港的「窮親戚」，但從人均生產總值上看，澳門已逾8萬美元，遠超香港，高居世界前三位，即使是澳門人均月入中位數也達1.7萬澳門元，與港人差不了多少。
以回歸後的數據作比較，約20年間，澳門的經濟總量增長了7.5倍，政府財政收入增長了7倍，失業率長期維持低於2%的「全民就業」水平，而陸地面積增加了近四成，所管轄的海域面積現已達85平方公里，社會福祉大幅改善，堅尼系數遠較香港為低，甚至乎能夠年年「全民派錢」！試問一下，香港還能夠忽視澳門的「後勁」嗎？一個經濟持續強勁增長、政治穩定、沒有外匯管制、人均生產總值高居全球前列的地方，會缺乏發展金融產業的動力嗎？筆者認識一位銷售名貴腕表的朋友，他跟我說，自從「反修例運動」開始以來，香港的生意每况愈下，幸好早幾年已佈局澳門，澳門的鐘表零售業務已成為集團的重要收入來源，彌補香港的損失。朋友的業務，可謂側面反映了澳門的經濟實力。
澳門人樂觀正面心態 恰是香港失去的
當然，我們可以說澳門仍有不少管治問題，例如經濟結構單一、防範貪腐的體制機制尚待完善、政府治理能力有待提高、人才的國際競爭力不夠強等。但實事求是地看，世界上哪裏有完全沒有管治問題的地方？澳門又怎會例外？但問一問澳門的朋友，他們大多數也同意生活愈來愈好，對政府總體滿意，「澳門人」的身分愈來愈令人自豪，對未來的發展抱持樂觀。這種樂觀正面的重要心態與情緒，恰恰是香港現時所失去的。
在習近平主席視察澳門及澳門特區政府換屆後，澳門發展將可望獲得更大的新動力。倘若香港仍未能成功「止暴制亂」，經濟持續衰落，民生問題不斷積累，此消彼長，香港前景堪憂！
作者是香港青年時事評論員協會副主席、香港政協青年聯會常務副主席