助外傭正確理財 主僱香港社會皆受益（文：陳蕾） (09:00)

我們可能都有年邁的父母、孩子、殘疾的家庭成員或寵物。但是，與其將他們送去養老院、日間託兒所或僱用兼職保母，我們一般寧可僱用一名外傭來照顧他們。我嫲嫲想留在自己的家終老，年邁的她必須依賴一名外傭來成全這個願望。這些狀况愈來愈普遍。香港政府預計本港到2047年需要約60萬名外傭，以照顧老齡化人口。

外傭對香港貢獻巨大

聘請外傭是中產香港家庭照顧老年父母和孩子較必然的選擇，因為她們能夠提供較靈活和符合個人需要的在家照顧。根據研究顯示，在香港僱用一名外傭比起其他替代方案，如託兒所、養老院和本地兼職保母，便宜不少。另外，你再考慮一下，我們僱用一名外傭後節省了多少時間。我們因為有人買菜、煮飯、打掃和照顧孩子，多了多少社交和跟家人相處的時間？

今年3月，慈善機構Enrich HK和全球領先的信息服務公司Experian發布了一份報告計算外傭對香港作出的巨大貢獻：在2018年，她們為香港經濟貢獻了約989億港元，佔本港GDP的3.6%。這數字包括本地工資和外傭工資的順差，以及外傭為本地人騰出的時間的價值，特別是外傭承擔了家務，讓更多本地婦女能夠加入勞動市場的價值。

為何83%外傭都有某種形式欠債？

儘管所有外傭都一星期6天每天12小時地工作着，她們很多時卻欠債纍纍。你知道83%的香港外傭都有某種形式的欠債嗎？為什麼會這樣呢？是由於她們不善理財或她們太熱中於購物嗎？真正的原因卻令人驚訝。

外傭欠債的循環常始於招聘。抵達香港之前很多外傭在招聘過程中已經需要借款以支付強制的培訓及到港安置費。借款有時也出於其他原因，例如家人病重、颱風、洪水、火山爆發或地震造成的緊急情况等。在還款同時外傭仍需每月匯錢回家，令她們百上加斤。

由於無法在香港獲得正式銀行信貸，她們不得不求助於合法或非法的放債人，而這些放債人一般會收取極高的利率。很多香港人都不知道《放債人條例》規定的最高合法年利率為60%，非法放債人收取利錢之高更是我們無法想像的，而且他們有時甚至不會將放債文件交給外傭，以隱瞞非法的貸款條款。償還這些貸款可能需時數月以至數年，她們可能受到高利貸的滋擾和威脅，僱主也可能成為非法騷擾的受害者，這讓僱主和外傭都受到壓力。外傭一旦陷入債務危機，由於利息太高，這種負債纍纍的情况就會繼續而且極難擺脫。

基礎理財培訓 減循環負債

如果外傭接受了減輕債務、準備預算、儲蓄和規劃未來的基礎理財培訓，便可以大大減少這種循環負債的發生。通過向外傭傳授這些知識，她們便可以保護自己免於陷入沉重債務，或不會與家人設定不可持續的匯錢期望。

家庭是外傭面臨的最大財政壓力來源之一。與家人及丈夫長期分隔兩地並非易事，許多外傭因而感到內疚，她們盡可能地將收入全部都匯回家以作補償。我們都可以理解這種家庭壓力。另外，同鄉親友的期望也是財政壓力。香港人可能還記得在1990年代初，我們的父母都曾經大包小包的密密回鄉探親。我也曾經陪着母親回鄉，但總不能明白為什麼每次她都會帶很多很多的物質，如每人一套運動衣、西裝、整疋的布、食用油、糖果，甚至大型手提式錄音機、錄音帶、電視、雪櫃等等。她通常都在探親前節衣縮食，為了存錢買更多物質給住在大陸的兄弟姐妹和她以前的的鄰居。母親對自己的親友面對物質短缺的情况感到難過；他們也會因為母親身處當時富裕很多的香港而對她抱有期望。這也正是我們的外傭面對的情况。

請僱主詢問理財狀况 可助開戶口

你可能會問——我為什麼要關心這些？就算我關心，那又該怎樣做？如果香港想繼續依賴外傭來填補我們對託兒、養老、護理、家務服務的需求，我們需要確保香港是一個對有經驗的外傭有吸引力的城市。家務工作很容易被忽視，可是一旦沒有人做，卻會馬上變得很麻煩。

如果你正僱用一位外傭的話，請以一個開放、中性、非評判的角度問問她的理財狀况，簡單地詢問她是否能夠存錢，或者她現時是否有理財目標。你也可以幫助她開設銀行戶口，這不是指你要為她開戶口，而是因為外傭多不受銀行歡迎，如果有僱主陪同外傭開戶口的話，那會方便很多。如果你可以令她接受理財教育，這甚至可以為她和她的親人帶來人生改變。能夠自己理財的外傭在工作中會感到有意義而因此更快樂，並且可以將精力集中在工作上。

如果我們希望培訓外傭具備烹飪、清潔家居和說廣東話的能力以照顧我們的父母和子女，我們也應該教她們養成良好的理財習慣。如果我們家庭的良好運作是要依賴外傭的話，正確的理財觀念及能力將對她們、僱主和香港產生積極的長期影響。今天（12月18日）是國際移民日——讓我們共同努力，支持並表彰每天關心及服務我們和家人的她們。

（作者按：Enrich是為香港外籍家庭傭工提供理財知識和賦權教育的本地慈善機構，網址：www.enrichhk.org）

作者是Enrich董事會成員