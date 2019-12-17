關鍵時刻 政府少做無謂事（文：梁美儀） (09:00)

預見政府極可能將推行另一次失焦的決定，就是如特首林鄭月娥早前所言，將成立「獨立檢討委員會」，檢視社會衝突成因。當然沒人會反對政府檢視造成這場令香港翻天覆地的社會事件成因，然而這種如寫歷史教科書，分析造成今次事件的遠因、近因、事件經過，最後來個總結的做法，並未能解開造成民怨的仇結。

早前監警會邀請的國際專家組5名成員提早「跳船」，直指監警會獨立調查能力存在缺陷，等同狠狠摑了終日以監警會作為擋箭牌的林太一巴。請問政府還有什麼推搪的空間，不按社會的共識與訴求，成立獨立調查委員會調查過去半年涉及的警暴、警隊濫權等指控？特首不要再「整色整水」，籌組一個缺乏傳召權力的無牙檢討委員會，因為大家已能預見，這只會繼續虛耗社會精力，錯過讓香港復元的機會。

若政府堅拒賦予檢討委員會擁有傳召權，那些真正希望讓香港走回正軌、愛香港的法官、學者，以至社會賢達，不應接受邀請，登上這艘「賊船」。

另一邊廂，財政司長陳茂波正準備明年2月公布的《財政預算案》。以目前經濟市道情况之壞，香港實在沒空間再讓政府亂花大筆無謂錢，那種派了好幾個百億也毫無效果的所謂紓困措施。要讓全民感到受惠，請政府高層除去心魔，向全民派現金，八千好，一萬好。

政府令市民水深火熱 「賠償」有責

這次經濟困境，撇除中美貿易戰帶來的影響之外，根本就是政府施政嚴重失誤所引致，是政府拒絕以政治手段去解決，方導致今日這種覆水難收的混亂局面，是政府令市民、小商戶以至企業陷於水深火熱中。換句話說，政府是有責任向市民「賠償」才合理。

作者是資深傳媒工作者