澳門回歸廿載迎歷史新方位（文：歐陽五） (09:00)

一國兩制模範生 與中央互信不斷升溫

20年來，澳門回歸前的治安、經濟和民生赤字逐步填平，並實現飛躍發展。1999至2018年，澳門本地生產總值從519億元（澳門幣，下同）躍升至4447億元，人均GDP由12萬元增長到67萬元，累積財政盈餘增長193倍，達5056億元；澳門人類發展指數達0.909，屬極高範疇；平均壽命83.7歲，處世界前列；本地居民失業率從6.3%下降到1.8%……

「一國兩制」在澳門行得通、辦得到、得人心，其務實之處在於以下4點：

其一，特區深諳自身定位角色，讓中央安心，而不分心。高度自治權並非無本之木、無源之水，而源於中央授權。澳門在享受高度自治權的同時，也清楚明瞭自身的義務責任。實踐證明，北京的全面管治權與特區高度自治權並非相互排斥，完全能兼容並蓄。針對中央高度關切的國安問題，澳門2009年率先落實《維護國家安全法》，並陸續推動多個配套立法，主動在立法會選舉制度中增加「防獨」條款。填補法律漏洞的主動作為，增強了北京與澳門的互信，為澳門自身發展掃除了不穩定因素。以此為基礎，北京在惠澳政策、制度的設計和實操環節上空間更充分。「一國兩制」的活力得以激發，實踐得以創新。

其二，澳門與中央的良性互動，不僅源自獨特的歷史軌迹，更得益於回歸後真正將人心回歸落到實處。目前，澳門與內地合編的品德與公民教材、歷史教材被全澳學校普遍使用。澳門大學2018年發布的研究結果顯示，本地中小學生對國家歷史文化的認知水平指數超70，達中上水平。澳門理工學院2017年的民調顯示，認為「一國兩制」在澳實踐成功者佔82.22%，對自己作為中國人感自豪者佔85.36%，逾66%受訪者視「一國兩制」為澳門社會的核心價值觀。

其三，不甘於自身稟賦限制，明確適度多元目標，積極融入國家發展大局。從引入博彩業競爭機制激活經濟，到簽訂CEPA並實現自由行；從明確「世界旅遊休閒中心」、「中國與葡語國家商貿合作服務平台」發展定位，到確立粵港澳大灣區中心城市地位；從歷史城區被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄到被評為創意城市美食之都，回歸20年來，中央多次為澳門經濟發展和轉型賦能，澳門特區也專注發展，不內耗、不折騰。時至今日，澳門特區適度多元發展已初見成效，獨立關稅區和自由港地位依然保持，加入的國際組織從50多個增至100多個，參加的國際公約從150多個增至600多個，「朋友圈」大幅擴容。

其四，以恒心贏得戰略縱深和機遇。澳門面積狹小，人力缺乏。2009年中央同意澳門大學遷建珠海橫琴島，全國人大常委會授權澳門特區對澳門大學橫琴校區實施管轄；2015年，中央明確澳門特區管理海域為85平方公里；今年稍早，全國人大常委會通過橫琴邊境口岸澳方口岸和相關延伸區由澳門司法管轄，均為其增加了戰略腹地。澳門籌備證券交易市場，發展差異化、特色化金融業在醞釀中。

將附帶更多國家戰略層面定位

「一國兩制」的創造性，在於用和平方式化解資本主義和社會主義的對立思維，是去冷戰化零和博弈的一套制度安排，展現的是中國之於世界的智慧和善意。當下，圍繞全球治理體系重構的博弈日趨復雜，零和思維再度顯現於「一國兩制」的秩序空間。弱冠澳門面對的，是比過去20年更多變也更難得的歷史機遇。在新的歷史節點，澳門將附帶更多國家戰略層面的定位。對中央和澳門而言，這既是挑戰，也是機遇。

作者是時事評論員