從營商角度看「黃色經濟圈」（文：阮穎嫻） (09:00)

黃色經濟只是迎合市場的行為

黃色經濟只是市場行為。商業的目的只有一個，就是賺錢。為了賺錢，商業須考慮消費者的需求，底線是不犯法。除此之外，商業可以各出其謀地爭取消費者的擁護和支持。

Adam Smith認為自由市場是達至社會福祉方法。每個消費者因着自己的喜好，在市場上尋找最符合自己需要及口味的商品及服務幫襯，市場汰弱留強，剩下的都是消費者喜愛的提供者。以去中心化的個人行為分配資源，鼓勵業者創新，最後達至社會整體的福祉最大化，是市場美麗的一面。

消費者需求隨時間和地區不斷轉變。連鎖快餐店在印度和香港賣的食品已經有分別；30年前只是賣漢堡和薯條，今天還要加上沙律和安格斯牛，因為消費者的喜好改變了，追求健康及較高質的食品。市場瞬息萬變，迎合市場需求，是商業的不二法門，相信沒有商家不同意。

香港這幾個月經歷的是大眾口味的轉變，部分消費者突然喜歡黃。「黃色經濟圈」作為商業主導價值受「黃絲」歡迎，因為他們可以進入一家食肆，不必忍受電視播着他們不認同的新聞報道，前線示威者不必忍受多嘴侍應及鄰枱食客對他們的批判，不必擔心食物被政見不同的餐廳加料，店內裝飾、餐牌及單據也有支持他們的語句。

整套一致的服務，對黃絲非常吸引，也無怪他們認為付出排隊或搭車的成本都覺得值得幫襯。幫襯這些商家，能為他們帶來最大的效益。就如有些人討厭聽到粗口，所以會選擇員工及客人都不說粗口的商店；有些則喜歡聽到粗口，覺得很親切，自己又可以講埋一份，所以選擇地踎食肆。環境和服務，都是產品的一部分。

尊重消費者選擇不違背資本主義

有人認為「黃色經濟圈」會對資本主義有不良影響，其實不然。面對消費者的需求轉變，企業要麼減價促銷，要麼研發新商品，改善營銷策略，這是市場調節機制，也使資本主義有源源不絕的生命力。大眾喜歡幫襯「黃店」，店家投其所好，這只是生存伎倆，也體現市場機制，不見得牴觸自由原則和資本主義。

真黃和假黃，有些消費者很在意，有些不在意，在資訊流通的市場，有些消費者堅持只幫襯真黃，有些消費者深黃到淺黃都會幫襯，有些只規避最藍的，有些人完全無所謂。因此何為「黃」，甚至何為「道德」，每個人準則不同，社會可討論，但無單一標準，大家可隨自己意願在市場上選擇最合適的。

如果一天政權說某些宣傳不能做，商店因為政治立場被公權力要求或受壓迫下關門，在計劃經濟下政權給你糧票，要你必須去某商家兌換，那是限制了個人選擇，那才是衝擊資本主義及自由市場。

香港經濟在第三季正式步入衰退，10月份的零售按年掉了24%，旅客人數下跌44%。餐飲零售市場整體萎縮，更需洞悉市場變化，重整商業策略。有些商店雖然生意做多了，計及給予消費者的折扣、捐出去的收入等，如果仍然賺錢就證明商業模式可行。有些則「靜靜地贏」，不表態，不分光譜，黃藍生意都做，屹立如昔。

有些商店因為企業策略錯誤，誤判市場形勢，導致生意一落千丈，股東應向企業管理層算帳。未來數季不知生意會否有起色，中外政治經濟及本地因素為香港經濟帶來不確定性，在經濟不景氣的情况下，那些不會迎合市場的，早早撤資可能最符合他們利益。

企業價值是商業賣點

在企業管理的層次，很多大公司都以「企業願景」、「企業使命」及「企業價值」帶領公司運作，期望每一層架構和決策都符合這些原則，上至商業策略，下至請人、員工培訓、產品設計及市場推廣。主題遊樂園及五星級酒店的每一個員工，不論是賣票的、表演人員、廚師、侍應等，碰到客人，都會滿面笑容地打招呼。這就是他們賣得貴的原因，因為他們知道他們的企業價值在於令顧客快樂。每個員工都有自己的想法和生活，要員工在無人監察下仍然代表公司體現企業精神，是成功的企業管理。光顧港產味濃的澳牛，可以享受到他們的光速餐；落單上菜無縫接合，且夾雜着濃烈而粗獷的溫柔。他們賣的，除了炒蛋多士，還有突出的企業精神。

「黃」也是一種企業價值，跟很多大公司的「社會企業責任」沒有兩樣。正如很多品牌，宣傳自己不會用動物測試化妝品，不用兒童血汗工廠做玩具，售賣的產品人畜無害，還會自然分解，不破壞環境，統統都是售賣一種企業價值，有消費者受到打動，不介意付出較高的價錢支持品牌。黃店優先聘請示威者，有些跨國公司也標榜自己聘請弱勢及當地居民；黃店會捐錢給基金，大企業也捐非常多錢給慈善機構，然後大肆宣傳並印在年報上。

Milton Friedman認為，企業的社會責任就是搵最多的錢。公關本身雖然燒錢，但建立品牌形象，與社區打好關係，最終目的都是為了搵最多的錢。管理層需向股東交代，如果CEO拿股東的錢去做些對生意無幫助的「社會企業責任」，就是做了政客，而不是商業，為了自己的個人或社會目的背棄股東的信任，那麼股東可以賣掉股份離公司而去，公司股價就會受壓。如果有CEO自己或股東想捐錢給環保和人道事業，他們可以用自己份糧及股息去捐，但不應用公司錢去捐。若公司捐錢給某些慈善機構，應該是因為有利公司盈利，否則長遠會被股東懲罰。

是否可持續 當然要看政府表現

以上是營商角度而言。在政治角度，「黃色經濟圈」是一個非常成功的社運策略，主要是門檻極低，去中心化。本來和平遊行已經要出汗和逼人，現在遊行前總有槍炮炸彈等傳聞，嚇怕市民。捐錢是一種資產轉移，但去黃店消費是交易，付出金錢還可得到產品和服務，可以默默做不必露面，無人知道去黃店是因為黃，還是純粹要吃飯和購物，對於很多不能經常參與示威的支持者來說是非常好的活動，補足了「和理非」光譜入面最靜態一群的需要。

「黃色經濟圈」能否持續，在於顧客的喜好會不會隨時間變淡。若喜好沒有改變，又沒有令商戶太難做，付出很多但收入追不上，還可多持續一段時間。整件事是因為政府表現不濟才爆發，是否可持續，當然要看政府的表現。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師