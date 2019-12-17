區議會的「類眾議院」化建議及其時代意義（文：尹瑞麟、曾廣海） (09:00)

連日來，眾多有識之士和公共知識分子，就新一屆區議會的工作重點，提出不少真知灼見，包括建議泛民區議員組成同盟或聯席會議，共同就五大訴求發聲，及就全港性、跨區性民生議題的解決，提供改善方案。與此同時，部分人士建議就個別區議會和區議會之間建立制度性安排，系統和科學地蒐集當區和全港議題的公眾意見，從下而上地制訂不同計劃和活動，讓民主訴求和民生的「獲得感」，得到更有效的連結和展示。

此外，有立法會前議員，在題為「莫負港人，要用區議會選舉大勝改變香港」的文章中強調，區議會是連結居民的「民主最前線」，不要相信區議會只是地區事務上的諮詢組織，應建立18區（或至少17區）的連繫和互助網絡，推動跨區共同目標，特別是就關乎城市規劃、交通、環境改善等民生課題，不再任由政府拖延。文中亦提到，目前已有不少團體，在研究各種想像的可能，例如行人專用區、「重奪公共空間」等，以令香港社區面目一新。

市民期望區會就「民主體制建設」有新建樹

過去，在特區政府的刻意安排下，被保守議員控制的區議會，一直自貶身價，停留於只扮演地區事務的諮詢角色，未有發揮地方政治和地區管治的作用。但隨着市民政治意識的提升，他們要求區議會，除了應處理地區及民生事務外，亦應對香港整體民主的「建設」，有所建樹。

新一屆區議會，承載着龐大數目選民的政治與社區發展訴求，可如何回應？這是我們為何提出，需要建設一個全港性的「類眾議院」，以處理及調解跨區及全港政治及民生問題的原因。

為防止引起衝擊《基本法》的誤會，這個「類眾議院」，亦可稱為「眾議會」。其組成方法，可由18區，按各區議員人數比例，每區派1至4名代表出席，主席輪流更替，會議網上直播。對重大分歧的課題建議，以表決處理。一經大多數成員通過，各區應給予尊重，並向市民、立法會及政府推薦，或調配資源，協助推行。

必須強調，這建議並非刻意為求創新而作架牀疊屋式改革，也明白到任何政制發展，不能一蹴即就。「類眾議院」的建議，是在基本法的基礎上，對區議會現行運作加以改進，將其推向一個新的台階，使其更能代表民意、更有效回應市民訴求、更好地解決一些單靠協商亦未能解決的跨區課題。

這個「類眾議院」的議政範圍，可包括蒐集當區和全港議題的公眾意見，包括教育與青少年發展，社區與環境發展，便民產業與社區旅遊發展，社福、醫療與衛生，社區治安，以至交通、民政、住屋及土地、政制發展等。有關建議，可以公開發表，引發市民關注和討論，並送呈立法會，或通過由區議員按功能組別地區直選的立法會議員，在立法會提出。從下而上，對政策研究、建議、監察、推動、檢討，以至政策循環改進，發揮積極作用。這就是我們所指，讓區議會發揮「類眾議院」功能的核心所在。

還有，通過區議會建立網上和社區自由討論論壇、廣場集會、社區連儂牆，以讓市民抒發對社會及政府期望的心情，讓社會能較實質地對較「務虛」的議題，如環境保育與發展之間的矛盾、有限資源調配的矛盾、課題優先次序的矛盾等，發表己見、尋求共識。事實上，過往大量事例表明，特區政府主導各項施政，由上而下，不僅離地、過分受各種局部利益左右，且大部分項目的結果，未如人意，造成公共資源浪費和社會不公，民怨沸騰。

我們建議，區議會應積極考慮發揮「類眾議院」角色的可能性，起步的工作，更多是關乎區議會工作程序，以至在落實方面的調整、協調，和自發的制度安排。換言之，更多是關乎我們對區議會角色的期望，戰略思維的調整和共識。我們相信，在新的安排下，區議會在服務提供方面，可更具針對性和產生績效、更能提升善治水平。

「類眾議院」建議的相關考量

當然，如果出現了「類眾議院」，一個很自然的延伸問題，就是立法會是否應作相應改革，以扮演「類參議院」或「類上議院」角色，包括對保障商界及傳統利益的考慮，這是另一值得探討的課題，由於篇幅所限，本文未能兼論。至於有人或會懷疑上述建議，會否阻礙、甚或否定了市民對雙普選的追求。可以說，兩者並非對立，而是在基本法的框架下，各自演進。

今次區議會選舉結果，是反映了近半年來，過百萬市民，以各種形式參與「反送中」運動、提出不同訴求的一個始料不及的結果，希望中央和特區政府能明白市民的堅持和付出，是出於熱愛這土地，要在這土地上建立一個公平、公義的社會。區選結果是一次清晰的民意表達，亦是一個難得機遇，讓港人可推動新的變革。港人在敢於抗爭的同時，也應向國內及國際社會，展示香港是一個懂得在逆境中建設民主制度的「智慧城市」，是一個有能力承擔港人治港責任的「創意之都」。

作者尹瑞麟是前策略發展委員會成員，曾任職國際政府機構；曾廣海是澳洲國立大學公共政策碩士、法律碩士