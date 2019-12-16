韓國瑜的獨特語言（文：關仲然） (09:00)

韓國瑜對於民調的看法，最近在電視專訪之中有繼續解釋，他形容民進黨是以「兩招」對付他的選情，首先右手「抹黑造謠」，然後左手以「假民調」降幾個百分點作出呼應。按一般人的理解，民調反映民望，如果在爆出醜聞之後又未能有效釋除公眾疑慮，民望下跌是理所當然，也是自然而然的連鎖效應。韓國瑜能將此理解成為「左右手」的協力，絕對是大膽創新。

韓談話對象只有「韓粉」

韓國瑜所用的一套語言，其實自去年選高雄市長開始就是獨樹一幟。就如我多次強調，韓跟台灣常規政治人物不一樣，與傳統國民黨人更是完全不同。不管韓的形象是庶民抑或無賴，貼地抑或低俗，隨口可以唱起歌來，當着記者的面、拉着張善政的手，一起五音不全自我陶醉唱「選總統呀選總統」，而且「太好聽了要再唱一次」，你喜歡與否是一回事，但卻不能否認，只有韓國瑜一人做到。所以，有人說韓國瑜代表的就是這幾年席捲歐美的民粹主義，亦即對於很多人來說，永永遠遠也不可能支持、更不可能理解為什麼會有人支持特朗普、約翰遜等人，但實際上，這些人卻得到社會上很多人（甚至過半數）的支持。

所以，當韓國瑜用上我們所唾棄的語言去作公開講話（隨意就可以舉出無數例子，像剛剛說的「痔瘡」形容民調、像「潘金蓮與武大郎蓋一條棉被」形容「蔡賴配」），我們必須明白到，在現今網絡平等的時代，韓國瑜談話的對象就只有「韓粉」。當藍、綠兩邊政治陣營都身處於自己的迴音牆內，政治信息其實就沒有如我們想像中重要，各自的「基本盤」、核心支持者的支持力度才是更重要。我隨意看一下韓國瑜在facebook專頁上的一些影片瀏覽量，動輒數十萬人觀看，絕對不輸較受年輕人歡迎的蔡英文；又再看一下各大新聞台的網上直播數字，非常挺韓的「中天新聞」，長時間都有最多人收看。韓國瑜說，他「掌握真正民調」，而且繼續一臉自信，聽起來還是有一定威嚇。

在兩星期前分析國民黨選情之後，有韓粉讀者留言，認為我存在嚴重偏見，只集中在韓國瑜的失言，忽略了韓在高雄的政績。我看了韓國瑜在專頁上公布，在高雄上任10個月以來的政績合集，修橋補路剪綵修水渠，各種畫面應有盡有，不過是否能令高雄脫胎換骨，大概只有高雄人才有資格評論。但觀乎今次，韓國瑜和國民黨卻沒有辦法提供很清晰的形象，讓人知道在「下架蔡英文」之後，台灣會有怎樣的新方向。

集中攻擊對手 韓沒法亮出管治大計

國民黨在2016年的選舉慘敗之後，直至2018年地方選舉，配合民進黨一系列的施政失敗，像「勞基法」、「年金改革」、台大校長的任命、外交上節節失利等，國民黨其實形勢很好，但卻始終沒有很早找到靈魂領袖，跟以往政黨在落敗之後，很早就可以定出未來的領軍人物都不一樣，像2008年之前國民黨的馬英九，或2008年之後民進黨的蔡英文，都是可以為黨內的人帶來希望。今天的韓國瑜從去年開始忽然成為奇兵，但同時配合佔據黨主席的吳敦義，始終難以令人相信國民黨真的可以起死回生。

從現在國民黨所打的選戰，近乎完全是negative campaign（集中攻擊對手的選戰），就可以知道韓國瑜和國民黨沒有辦法亮出管治台灣的方向與大計。選戰都不是宣傳自己，而是單純攻擊對手，即像嗜血的野獸一樣，只要稍稍smell the blood，就會緊咬不放。

雖說政治從來都是互相攻訐，但像國民黨現在不斷主打的「卡神」楊蕙如是民進黨「網軍」的指控，即使不能很清楚說明民進黨要僱用楊蕙如的邏輯在哪裏，只要是對民進黨不利就窮追猛打，甚至大鬧外交部、差點「鬧出人命」（實際上只是手指夾傷，但受傷的陳玉珍就說因手指夾傷而呼吸困難）；又或不斷發酵香港浸大學生會會長方仲賢的言論，說民進黨吃「人血饅頭」，即使方仲賢已經公開致歉，但國民黨仍然不斷大講「難民法的必要」，幾乎令人忘記年初韓國瑜才到訪中聯辦，跟王志民歡天喜地一起合照。

總統大選辯論何時舉辦（或能否舉辦）詳情待定，但絕對期待韓國瑜、蔡英文的辯論，看看蔡英文如何招架得住韓國瑜的獨特語言。

（台灣選舉分析之五）

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師