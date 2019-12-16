教育局越權處分持異見教師（文：余惠萍） (09:00)

事實上，自6．12警方使用過分武力清場事件以來，教育局已一直不停立案調查多宗有關教師在網上發表抨擊警暴言論的投訴，教育局處理的手法不單違反「自然公正原則」，例如，不把投訴的指控原原本本地向被投訴人披露，更有案件顯示了局方未有直接先給被投訴教師就指控答辯，就妄下結論認為投訴成立；而且，這些投訴大多數是從被投訴教師的私人社交平台截圖後作證據，屬侵犯個人私隱的情况，然而，教育局卻無視這種非法行為，反過來積極扮演「幫兇」角色，採用這些非法材料「大義凜然」地指摘有關教師專業失當，這實屬違法。這兩個嚴重問題留待另文處理，本文的焦點是揭露在過去一些案例中，教局超越了《教育條例》所賦予的權力去懲處一些批評警暴的教師，這類嚴重違法行為必須馬上停止！

教育局作為一個重要的政府部門，其權力是法例所授予，而其權力範圍也由法例界定和規限。具體而言，教育局的權力是由《教育條例》及《教育規例》所賦予和規管。更清晰地說，倘若這兩條法例沒有明文授權教育局做的事，它就不能做，這是普通法一貫的立場。

條例沒授權「取消註冊」外紀律處分

教育條例賦予教育局處理教師專業失當的權力是有局限性，有關條文是第47條，這條文主要是授權常任秘書長在指定的11種情况下，可以取消一名教師的註冊，其中7項是載錄在第46條，即教師申請註冊的資格規定，其餘4項包括教員不稱職、教師已違反教育條例任何條文、教師干犯失當行為和其行為不利於任教學校的秩序及紀律。從法例字面上看，第47條規定了常秘可判斷哪些行為屬於專業失當行為，常秘的權力似乎頗大，但實際上他如何行使法定權力是受制於普通法行政法的法規，其中兩項關鍵原則，一是「越權原則」（doctrine of ultra vires），二是「相稱原則」（proportionality principle），根據「相稱原則」，常秘不能因一些輕微的專業失當行為而取消教師的註冊，只有在嚴重失當行為的案件才可以施以「極刑」。

必須強調的是，除此以外第47條並沒有授權常秘對被投訴的教師作出其他紀律處分，諸如口頭警告、譴責等。故此，當常秘收到對教師失當行為投訴，經過符合程序公義的調查後，發現有關失當行為並非嚴重到足以取消該教師的註冊，常秘就必須終止進一步處理，否則就會「越權」。

較輕失當行為由校方自行處理

那麼，常秘可否爭辯說，縱使第47條沒有明文授權常秘作出取消註冊以外的紀律行動，他可享有「隱含權力」（implied authority）去這樣做？答案是：不可以。「隱含權力」的說法之所以站不住腳，是因為按普通法的規定，隱含條款如與明文條款牴觸，就會無用武之地，必須退避三舍及遵守明文條款的做法。而教育條例第58（1）條正是以明文條款方式把規管教師和學生紀律的權力一併交給校長，這條款是在1952年修訂教育條例時引進，較諸1947年訂立的47條遲了5年，這立法先後次序和權力分配安排是要達至其特定目的：有效處理當時難民湧港對香港教育制度前所未有的衝擊。以殖民政府教育司署的有限人力物力，根本無法處理所有教師紀律問題，何况教師紀律問題林林總總，各式各樣，有輕有重，所以較合理的安排是，嚴重的失當行為、需要取消教師註冊的案件才歸教育司（即今天的常秘）查辦，其他較輕的失當行為就由校方自行處理。這制度一直沿用至今，沒有通過修例變動。

近日，教局備受來自國內官媒及本地建制派的輿論圍剿，要求嚴辦支持「反修例運動」活動的師生，於是試圖蒙混過關，以言論入罪，指摘多位教師散發仇恨言論、偏見言論等，發出譴責等不同懲處，這些舉措是「越權」行為，實屬違法的，及沒有法律效力（null and void）的，教育局必須及早回頭是岸。

作者是中文大學教育學院榮譽專業顧問