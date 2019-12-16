「黃色經濟圈」撕裂香港（文：黎蝸藤） (09:00)

不得不說，黃色經濟圈是一個糟糕的主意。在香港經濟好、黃色經濟圈規模小的情况下，害處不那麼明顯。但現在黃色經濟圈迅速擴大，就不能不討論一下其對香港經濟、社會和政治的負面影響了。

加劇對立 影響經濟表現、社會關係

首先，黃色經濟圈的實質是要把香港社會依據政見隔離為「黃絲」和「藍絲」兩個系統。這必然進一步加劇香港的社會對立，逐漸形成經濟上的隔離。這種隔離不禁令人想起美國在1960年代平權運動前的種族隔離。當時美國南方，黑人和白人正是分開為兩個經濟圈：黑人不會光顧白人的銀行，白人也不會光顧黑人的商舖。

當然，黑人白人膚色不同，一目了然，區隔相對容易，政治立場則不會刻在額頭上。但現在以黑衣人白衣人區分黃藍並不罕見，年紀也是一個「半可靠」的因素，加上手機Apps的不斷普及和進步，整個社會能明顯區分黃藍的危機並不能低估。

其次，眾所周知，國際環境急劇改變，美中脫鈎化迹象明顯，香港原本「中西紅利」的優勢或將不再，面臨沉船危機。本年，香港經濟已步入下沉軌道，加上運動的影響，全年增長或為負值。香港已是「黃台之瓜」，把香港經濟一分為二則不啻於「再摘」。美國經濟學家在研究芝加哥的經濟表現與隔離的關係時指出，隔離會嚴重影響經濟成長（註1），其中關鍵的因素包括隔離導致社交網絡的流失和各種機會的減少。換言之，合力則強，分散則弱，這乃千古不變的道理。香港如果不能同心協力應對危機，未來發展堪憂。

第三，在影響經濟表現之餘，或許對社會關係的影響更大。2014年佔中之後，社會撕裂已非常嚴重，反送中運動進一步加深社會撕裂，很多家庭成員之間互相稱呼「廢老」或「廢青」都時有所聞。有青年已幾個月沒有回家。現在又搞出一個黃色經濟圈，繼續固化社會撕裂。以後一家人齊齊整整到酒樓吃一頓飯可能都是一種奢望。香港社會撕裂長期化，看不到盡頭，實在不是香港之福。

不符正義原則 帶來不公平

第四，其實，搞黃色經濟圈的受害者，絕對不會是大商家，只會是小本經營的「藍色」小食舖、小商舖之類。他們本身也是廣大普通香港市民的一部分。他們不少人是藍絲，一些出於樸素的情懷，更有只是希望「安穩生活」樸素願望。這些政見不同當然是言論自由，也無可厚非。如果因此而讓他們生活難過，並不符合正義原則。

第五，黃色經濟圈帶來不公平，違反香港一向推崇的人人平等的精神，也違反了《基本法》和《香港人權法案條例》中人人平等的規定，同樣也違反國際公約。

比如說，一些「黃色企業」要傾向招募「黃絲」，這就給其他人（包括藍絲）的求職者帶來實質的不公平。雖然香港四大反歧視條例沒有包括「政治立場」一項，但不因政治立場而在僱傭關係中被歧視，是聯合國《經濟、社會及文化權利國際公約》第7條關於平等的工作權利中的規定。這條國際公約適用於香港。一向在人權保障上站在世界前列的香港，若發生這種事，實在是人權的倒退，令人遺憾。

黃絲恐沒考慮「藍色經濟圈」影響

第六，反過來看，如果搞黃色經濟圈蔚然成風，那麼按照同樣邏輯，構建「藍色經濟圈」自然也無可非議。藍色經濟圈對黃絲的影響，恐怕黃絲沒有考慮過。按照黃色經濟圈的規則，藍色經濟圈可能只會是「藍絲」光顧「藍色商家」，藍色企業多聘請藍絲。但遊戲規則不會只能由黃絲一方設定，藍絲同樣也可以設定遊戲規則。如果藍色經濟圈設置的遊戲規則是，藍色企業不與黃絲或黃色企業做生意，那麼對黃色企業的打擊會是難以承受的痛。

買賣雙方的關係是平等的。企業與企業之間的交易中，因為政治原因拒絕交易的情况不罕見，自不必說。即便是消費者和服務商之間同樣如此：消費者有權選擇商家，那麼商家同樣有權選擇消費者，拒絕為特定消費者提供服務。

在中國，因政治原因不向特定人群提供服務或不與某些商家交易早有先例，比如民國時的抵制日貨；中日釣魚島危機時，一些商家不接待日本人。

事實上，即便在美國，雖商家不能因為消費者的種族、性別、性取向及宗教原因，拒絕向消費者提供服務，但對基於政治原因就沒有限制。2018年，維珍尼亞（弗吉尼亞州）的一間飯店因反感當時特朗普的白宮發言人桑德斯而拒絕為她提供服務。媒體就總結過，因政治原因而拒絕提供服務並不在禁止之列（註2）。

香港的反歧視條例中同樣沒有禁止企業因政治立場而拒絕向他人提供商品和服務。事實上，香港也早有因政治立場而拒絕服務的例子。比如，《大公》《文匯》不可能接受支持「暴亂」一方在報紙上賣廣告。不過在平時，這種例子畢竟是極少數。

但若擺明車馬，搞出黃色經濟圈和藍色經濟圈，那麼就完全可以「腦洞大開」。很多壟斷性大企業都無可避免是藍色。他們若拒絕向「黃色企業和個人」提供服務，這些黃色企業或許連一天也支持不下去。比如，若為新界地區供電的中華電力根據藍色經濟圈原則，因為總部位處新界的《蘋果日報》是黃色媒體之故，不向其供電，蘋果日報的命運堪憂。

這聽起來很荒謬，在香港或從未發生。但建立黃色經濟圈之事，在香港也前所未見，同樣荒謬。

因此，少數人不負責任地鼓吹黃色經濟圈，實在不值得推崇。

註1：urbn.is/2tjZDZA

註2：cnn.it/2Ehpsvk

作者是旅美歷史學者