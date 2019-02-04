當《歌唱祖國》與《願榮光歸香港》在IFC相遇：發展搭橋式社會資本復和香港（文：溫卓毅） (09:00)

近日國際媒體廣泛報道一位中資銀行前首席經濟師離職一事，將香港企業內地來港人才與本地中產專業人士的分歧再次帶回公眾的視野。將時光倒流回到9月12日的中環IFC，在香港全球城市、國際金融中心的地標，支持政府的一方以普通話唱響著名愛國歌曲《歌唱祖國》，反對修例的一方則以廣東話的《願榮光歸香港》回應。
《歌唱祖國》與《願榮光歸香港》在IFC相遇，場面充滿象徵意義，集中呈現了香港當下的多種分歧：支持政府vs.反對政府、普通話vs.廣東話、祖國vs.香港。而多種分歧的裂痕，卻高度重合，即持相反政治立場的人，在族群、語言文化乃至消費行為（例如所謂「黃色經濟圈」）等日常生活上也呈現分化甚至對立。由此，香港原本崇尚自由多元的社會被一分為二，裂變成毫無瓜葛的兩塊。歌曲在鬥爭中具有團結、號召、振奮人心的作用，IFC震耳欲聾的歌聲正是香港當下壁壘分明的寫照。
《歌唱祖國》與《願榮光歸香港》是否必然水火不容？如同歌詞所唱，「繁榮富強、獨立自由」的祖國與「自由光輝」的香港，雙方似乎仍然存有共享的價值觀。香港社會需要以社會共識為基礎，尋求有效的方法，在壁壘分明的雙方之間重新構建縱橫交錯的社會關係網絡，從而緩和簡單粗暴的敵友劃分，彌合社會分化。
社會資本被認為能有效緩解社會矛盾，增強互信和理解，實現社會共融。特區政府自2002年以來，實施了多項措施培育社會資本，包括社區投資共享基金等。不過，這些措施往往以增強組群內部團結的黏合式社會資本為主，僅有少數項目嘗試發展外向型、溝通背景各異組群的搭橋式社會資本。這些為數不多的搭橋項目，卻也常常聚焦於社會經濟地位稍遜的內地來港新移民。內地來港專才，可能被認為適應能力較佳，而未被社會資本發展項目關注。
內地專才缺與本地溝通 易區隔激化對立
初來甫到的內地來港專才，在人生地不熟的情况下，習慣通過同鄉會、校友會、在港內地從業員組織等獲取資訊和支援，成為高度同質化的內地組群的一員。在缺乏與本地專業人士溝通、理解之下，容易區隔成為兩個組群，並在社會事件中鞏固組群內部認同，激化對立情緒。所以當務之急，就是打破高度重合的社會裂痕，重新構建「你中有我，我中有你」的關係格局。當一個個同質小圈子互相交織形成更大的異質社交網絡，「不看僧面看佛面」，人際關係有望回復溫情人性的一面。