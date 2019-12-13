未有「獨查會」，「獨檢會」也大有可為（文：洪清田） (09:00)

內外因素交叉互動激發動盪

IRC可由（有限）事件現實上升到（無限）理念理論，兼備學術界之長和補其不足，延伸下去，短中長期分段進入「香港學」的知識力量（香港現代文明的價值）和心理治療（中國人思想感情與思維），梳理前因後路。

「社會動盪」成因，表面徵狀言，不外內部「一國兩制構思與實行，政制發展，經濟結構與發展，社會政經結構，世代更替，政團政治取態與能量，中港關係動態與靜態，管治系統與能力，人心思想感情變遷」及外部「中國對港政策及作為，國際影響（中美關係），全球思潮及信息科技新媒體，香港與台灣關係及聯繫」；內外因素交叉互動而激發動盪。

這些內外因素及其交叉互動，香港存在百年，如今處理不好（別說「解決」）、不斷重現，甚至惡化，問題重心在於中國的唯心認知和唯我心態。中國「以我為主」的天朝全知全能全德心態，根本沒認真務實進入問題、面對現實。官民好言「一國是兩制前提」卻不談「一國」前提為何（香港與世界接軌的「（類）現代文明」庶幾近之）。現在中國對香港，似與香港的「（類）現代文明」反向走；以前要造幾十個香港，現要香港變澳門。

林鄭、港府、北京不／錯面對問題

6個月來危機重疊起，林鄭、港府和中國政府未／錯進入問題、不／錯面對問題、不反躬自問。林鄭活在自主自在自證自若世界，無限自信，「不存在（XYZ）問題」，或諉過他人，以主觀意志和粗糙暴力造成更大問題。只有針對這些問題，IRC才能有效處理上述具體「社會動盪」內外成因。

曾鈺成的唯物主義者科學精神，為林鄭、港府和中國政府示範「面對現實、進入問題、反躬自問、穩住局勢」所需的認知與心理質素。他在林鄭和曾俊華競選時一系列文章，進入廣闊全面、高遠深淺層次的香港問題、中港關係課題和中國現代化主題，正反面觀照。他有時能言愛國左派／親中保皇／建制派和內地官民所不知、不能、不屑言；說區選輸得「心服口服」，僅對街上有人歡呼（建制派失敗）有點難以釋懷（「不釋懷」可宣之於口，實是釋懷、放下了）。

由事件事實上升到理念理論的檢討

IRC由事件事實上升到理念理論的檢討空間及內容，應包括：

甲．事件直接成因、問題議題及過程

（1）修例事件起因及過程敘述，正反各方各階段決策與行為如何對局面產生正與反作用，怎互動互變；為何、怎麼局勢惡化和持續不斷，歷多少轉折；事件造成正與反社會後果及現象。

（2）從平常時期基本政治、行政、管治及管理，及非常時期危機管理基礎標準，分析及評鑑港府各層各部門各集體各階段決策及行動表現。

（3）從中短期香港宏觀政經、社會、教育及世代結構，探索正與反各方各派階層背景，主要力量介入事件角色、過程及因由，歷多少轉折，造成的後果及影響。

（4）細析平議40年來中國對港政策，各階段主觀願望與客觀環境，由改革開放、中英談判及《基本法》草擬到一國兩制構思及實施；中國崛起及走向世界；順逆各階段中港關係（中港互相認知and／or認同的主觀願望與客觀環境）；香港「中國因素」在「中國與（西方）世界的關係」的作用。

（5）香港回歸22年來，中國治港各階段政策及策略，香港社會各方立場及因應；香港各方派別力量結構及之間互動，相對的社會政經、民生、教育景况，社會變遷與社會流動；中國治港與英國治港系統化對比觀照；中國主動主導香港局面、融合及發展方向下4特首治港得失。

（6）細析平議40年來香港與（西方）世界關係，外國／美國因素；香港「外國／美國因素」在「中美關係」的作用。

（7）上述要素及力量（在當今信息世界及社交新媒體）的系統性動態對流、衝突、融會、轉化、激發、爆發，如何一步步（有意and／or無意）造成6個月「動盪」局面；香港內外個人、群體及國家主觀願望與能動在客觀環境的盤算與失算、得失及成敗。

（8）事件中正反對立各派怎看對方，怎界定、理解及描述整件事及其成因與後果。

乙．「社會動盪」深淺層面理念及理論（人類文明的情思言行及價值觀、內外宏觀微觀及主觀客觀「跨時空」系統性法則規律邏輯結構、模式與動力；從中探索「與6個月動盪局面有何正and／or反面關係」）

（1）細析平議40年來香港、中國與（西方）世界各自及全球性的政經人文變化（思潮、世代及科技）。

（2）細析平議百多年來香港與中國、香港與（西方）世界及中國與（西方）世界關係（西化／現代化／復興的「坎」）。

（3）中國百多年各歷史階段的「香港觀」與香港的「中國觀」。

（4）百年中西雜交下香港文明的成形成熟，自成一「元」，對中國、世界與本身的認知認同各階段的變與不變。

（5）中國對港40年來各階段的「中國模式」（思維決策及行動）與中國在內地的「中國模式」的大同小異及小同大異；港澳不同背景與反應。

（6）中國200年面對西洋東洋入侵的「外來現代化」（開化／西化／現代化／復古／復興）的國難國恥及救亡，由家天下皇朝向「民族國家」（nation-state）轉型的「體用魂」生死重構，各歷史關節因應方式到如今的「中國模式」（施諸內地的深淺層次本質及其正and／or反面）。

（7）中國對港及在內地的「中國模式」（本質不變）走出國際，做世界的「可親醒獅」；對照其他古文明、德國與日本面對「後起and／or外來現代化」與向民族國家「體用魂轉型」的因應方式及正與反後果。

另一次讓中國學習現代治理的機會

中國對港最大權，有問題也必然最大責任，也可從問題中最大裨益。中國200年來被迫由「家天下天朝人本神權皇國」向現代「民族國家」轉型。各朝以各自方式拒絕／逃避「面對現實」、不／錯「進入問題」，甚而背道而馳也不察。香港是中國這個「文明轉型」的支點和軸心／磨心，百多年順應現代世界潮流、成就自己，並為中國「先行示範」要變什麼、變成怎樣、怎變，才真正實現中國講了幾千年的「一體多元」和講了幾百年的「人本共和」。這6個月動盪以全世界意外的方式展現「香港本色」。

IRC與ICI是另一次機會讓中國學習現代統治政治管治管理治理。前提是有曾鈺成「面對現實、從現實出發、進入問題」的科學認知精神及實事求是心理質素。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席