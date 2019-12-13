區選過後 政府如何be water（文：周永新） (09:00)

特首應感謝選民而非公務員

可惜的是，選舉結果公布後，特首感謝的，是負責安排選舉的幾萬名公務員，並近乎自誇的說，這次選舉能夠順利完成，是政府花費了不少心思和力量的成果。特首可能忘記，投票的市民才是今次選舉的主角——他們如果沒有耐性等候投票，過程會如此順利嗎？他們如果沒有按照條例履行公民責任，選管會有這麼少爭執嗎？建制派選民如果不服結果而不斷抗議，選舉會有這麼高的認受性嗎？

特首應該感謝的，是全港參與投票的市民，他們無論支持哪一邊候選人，他們表現的理性和平靜，才是今次選舉成功的要素。政府加強警力駐守投票站，或許有安全上的需要，但市民如果沒有渴求選舉和平進行的意欲，選舉會不出現亂子嗎？

區議會選舉能夠順利完成，正正顯示市民並不支持暴力，他們在有需要的時候，是絕對可以透過和平的方式表達他們的意見——6月9日、6月16日、8月18日，就是過去的星期日，幾次十萬、百萬計市民上街遊行抗議，已清晰說明，港人就是不使用暴力，也可告訴政府他們求的是什麼；這一次區議會選舉再次確認港人是和平和理性的。特首應該感到驕傲的，是香港市民是這樣遵守法律——他們是百分百的守法公民，他們根本不用與暴力割席，因為他們從來沒有鼓吹以暴力對抗政府；他們若然挑戰政府的權威，只因政府犯了錯，《逃犯條例》的修訂是最佳的例子。

區選帶來的短暫平靜是脆弱的

特首盼望區議會選舉期間市民展示的平靜和理性可以延續下去。選舉過後，市面好像回復了反修例風波前的寧靜，但可惜的是，平靜不到一個星期，12月1日的尖沙嘴集會，警民衝突再次出現，而12月8日遊行期間，高等法院和終審法院遭縱火破壞，使市民憂慮，區選前的暴力會重新出現。

區議會選舉帶來的短暫平靜，看來十分脆弱！但筆者認為，市民渴求生活回復正常的願望，並不會因衝突再次出現而消失。政府應該好好把握市民渴求平靜的願望，盡快的釋出善意，在下一輪風暴未出現之前，真誠的修補與市民的關係，並一改以往施政漠視民意的態度，更要避免長官意志，以為自己有權力就可為所欲為。這樣，趁着市民渴望平靜的勢頭，政府可以做什麼？以下是筆者的建議：

首先，政府必須盡快成立獨立調查委員會。這方面，筆者過去在這欄已討論多次，有關理據不再重複。特首在區議會選舉有結果後，曾表示政府將會仿效英國2011年暴動的例子成立檢討委員會，並邀請社會領袖、專家和學者加入，目的是檢討因《逃犯條例》的修訂而涉及的種種問題。但英國2011年發生的暴動，是一場真正的暴動，多個城市有搶掠和破壞，這種情况可以與香港的反修例風波相提並論嗎？現在市民要求的，是政府成立一個有公信力的獨立調查委員會，對風波前前後後發生的事情，特別是示威者和警察作過的違法和違規行為，作出完整和全面的報告。只有政府成立獨立調查委員會，才能還市民一個公道，也是對反修例風波作出誠實的交代。如果政府仍然拒絕市民的要求，只會增加市民對政府的不信任，以為政府只圖隱瞞自己做過的錯事。

不要重複逃犯條例修訂所犯的錯

特首在逃犯條例修訂上的做法，首先是希望修訂盡快通過，後來在民意激烈反對之下，心有不甘的說「暫緩」，後來見勢頭不對，才說修例工作已「壽終正寢」，到了退無可退的時候，只好認低威的正式「撤回」。特首看來並沒有汲取修例所得的教訓，在應否成立獨立調查委員會事上，明顯犯着同樣的錯誤！市民要求政府成立獨立調查委員會，特首卻說目前要做的是檢討，這樣，是否需要市民把她逼到牆角，特首才肯讓步？到了特首願意讓步的時候，可能如撤回逃犯條例修訂一樣，那時已太遲了！

其次，政府應視區議會的選舉結果為與泛民修補關係的契機。區議會選舉公布後，不少人擔心，這次泛民大勝，特別是18個區議會中有17個由泛民操控，政府會否因而廢除區議會的「武功」，甚至削減區議員所得的資源，令區議會就是由泛民主導，也無所作為。還幸，特首承諾，政府將與新一屆區議會充分合作，也不會減少對區議會人力和物力上的支持。當然，來屆區議會的實際操作情况，還得看政府日後採取的態度。

區會由泛民操控 政府應「靈巧善用」

筆者認為，現在區議會由泛民操控的局面，只要政府靈巧的善用（be water），也未嘗不是政府與泛民修好的契機。政府與其舉辦什麼溝通座談會，來屆的區議會不正是政府與泛民溝通的最佳渠道！筆者建議，明年1月開始，特首如果能夠走訪全港18個區議會，每個區議會停留1小時，與新任區議員打個招呼外，更聽聽這些代表市民的區議員有什麼要說的話，我可以保證，特首聽到的，必定比政府舉辦10個或100個座談會更有得益，畢竟新一屆的區議員，無論他們來自建制或泛民，他們代表的是300萬成年市民的意見。

最後，政府應利用這次區議會選舉的結果向年輕人伸出橄欖枝。政府不是說要吸納年輕人加入各種諮詢委員會嗎？這次區議會選舉，當選的不乏35歲以下的年輕人，有些剛從大專院校畢業，有些出來工作只有兩三年。這批當選的年輕人，政府或許認為他們只懂搞事、不懂建設。但據筆者接觸所及，他們對香港的未來多抱有熱誠——他們雖不認同政府的立場和政策，但他們對建設關愛和公平的社會是有承擔的。他們在參選時，已表明自己認同「一國兩制」和《基本法》，為什麼政府不好好的引導他們，使他們成為建設香港未來的新力量？

區議會選舉帶來香港半年以來未有的短暫平靜，若然要和平的氛圍延續下去，政府必須掌握區議會選舉提供的契機，好好的修補與泛民和不滿政府施政的年輕人的關係，令香港重新上路。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授