正能量下的平行時空（文：陳智傑） (09:00)

內地這種充滿正能量的社會氣氛,在中美貿易戰的輿論戰中尤為顯著。據彭博社的報道,若按市場資金「以錢投票」的數據來看,美國在中美貿易戰中可謂已佔上風。美國股市自今年以來大升約26%,但內地A股則於今年4月後自高位回落,本年度累計升幅如今約15%。中美10年期債息差距較去年底擴大,美國債息低於中國,意味美債被國際市場看高一線。其實,中國債務早已成為國際財經新聞的主要話題。

而最能反映國際市場在中美貿易戰看好哪一方的數據,莫過於美元及人民幣匯價。在美國聯儲局連番減息下,美匯指數今年以來仍錄得多於2%的升幅,而人民幣今年以來對美元的跌幅則超過2%。國際資金流向美元資產避險,中國經濟增長則要勉力「保六」(GDP升幅維持於6%)。中國雖然讓人民幣略為貶值以緩和外貿壓力,但人民幣匯率一旦大幅波動,則恐怕會觸發新一輪的「走資」熱潮。

香港資訊自由流通,眼看上述資料數據,再留意外資企業紛紛把生產力移出中國的報道,相信大抵心中都明白時局難為,當國不易。然而,即使在中美貿易時戰時和、北約首次把中國列為「對手」、國際社會對中國的「銳實力」芥蒂處處之際,內地輿論大抵來說仍是充滿正能量:大談中國夢、兩個100年(中共建黨100年和中華人民共和國立國100年)的目標和願景等。官方輿論機器固然主導了內地輿論的主旋律,但大家亦不能忽略普遍內地民眾對於國家發展的自信心,以及對民族復興的自豪感。

有兩位分別於新加坡及英國授業的學者,早前於國際學術期刊撰文(註),分析自習近平當國以來,內地輿論如何建立正能量的論述。文章資料顯示,自2012年以來,內地學報、刊物,以及傳媒便大量使用「正能量」這詞語。在此之前,正能量這用詞只是零散地見於科學術語,或形容個人心理和情緒狀况。然而在2012年以後,內地輿論漸漸建立了一套語意系統,從個人、社會文化,以及民族和全球層面入手,建構正能量的論述網絡。

連貫個人、社會、國家、國際 較「和諧社會」易「入屋」

個人方面,正能量論述主要表現於一些「心靈雞湯」式的文章或書目。這些分享人生哲理、提倡內心靈修、教人如何自省自處的讀物,往往帶出一種樂觀知足的價值,並鼓勵人們追求內心平安。作者們舉例說,內地有普及讀物便推動「分享大智慧 傳播正能量」,不時推出心靈短文,並配以美麗的圖樣。香港亦有人不時在社交媒體上傳閱俗稱的「蓮花圖」,大約就是這些個人層面的正能量論述。

在社會文化層面中,正能量論述體現於報道社會好人好事的「暖新聞」。內地由中央媒體至各地方媒體,都不時以「傳遞正能量」為使命,特寫內地社會的不同角落是如何「人間有情」,又或製作類似《感動中國》等節目。當然,社會總會有不平事,但故事到最後大都會以「邪不能勝正」和「大團圓」作為結局。這些新聞特寫和民間故事,大都提倡孝義、人道、樂於助人、愛與互信等社會價值,教育人們如何成為一個好公民。它們跟個人層面「心靈雞湯」式的正能量論述,可謂一脈相承。

而在政治、民族及全球層面上,正能量論述則主要透過民族主義、愛國情懷、有中國特色的社會主義,以至是廣義的民族和文化自信表述出來。內地親建制學者和公共知識分子、內地的網絡「大V」(網絡紅人或意見領袖)等,都是政治、民族及全球層面上推動中國正能量論述的重要推手。中央媒體的節目,以及內地親建制學者的期刊文章或專書等,都是這種正能量的重要輿論基地。

這種正能量論述,連貫個人、社會、國家和國際層面,推動內地民眾對國家、民族、社會和將來保持樂觀心態。文章的作者們認為,習近平時代的正能量論述,較胡錦濤時代的和諧社會論述,更容易「入屋」,成為內地民眾生活中的常識。事實上,和諧社會論述便被不少人戲稱為「河蟹」(和諧的諧音)。正能量論述當然於內地社會亦有非議,但一來官方迅速反制非議言論,二來正能量論述對於尋常老百姓來說,亦是頗為合情合理的故事:「心靈雞湯」式的自省、人間有愛的「暖新聞」,都是讓人舒坦的說法。

或助維持人民對黨國信任 正向面對震盪

內地社會不時出現「撞車黨」(刻意碰上車輛,騙取賠償)、品質安全、假貨等問題,社會互信漏洞處處,難以蓄養社會資本。正能量的論述,再配以全天候的安全監控及社會信用制度,正好用以重建人們對社會各種制度的信任。在中國面對中美貿易戰、全球經濟不明朗、世界各國對中國「銳實力」爭議連連之際,這種正能量可能有助維持內地人民對黨和國家的信任,讓民眾正向地面對中國社會及經濟可能在全球局勢急轉直下時出現的震盪。這股正能量能否讓中國面對如今波譎雲詭的國際局勢,大家要拭目以待了。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授