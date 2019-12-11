中環人．香港人（文：陳景祥） (09:00)

其中之一，是金融界的言論空間愈收愈窄；羅家聰接受本地媒體訪問時說，「不止中資行，甚至港資、外資機構都出現同樣現象，是整個金融界氣候，大環境的變化」。

據金融時報的報道指，他們訪問了好幾家金融機構的資深行政人員，當中包括銀行、資產管理、會計以及律師事務所，它們對聘用本地年輕人都提高戒心，擔心聘用了參加示威的年輕人，可能會被視為僱用非法分子，影響與大陸客戶的關係。在訪問中，羅家聰更認為中資在港的銀行有一個範圍更廣的政策調整，就是逐步清洗（purge）內部的香港人，並停止僱用本地年輕人。

現在中環還有多少「香港內涵」？

到底金融界是否已失去言論空間？中資機構是否正在「清洗」內部的港人員工？根據被訪者觀察而得的結論，尚需更確實的證據佐證，但問題是有多少人願意公開出面作證？按職場規矩，私人機構有權決定誰可以代表公司發言，哪些事可以說哪些不能。聘用誰解僱誰，企業當然都有自主權，但中資在金融圈的力量佔了主導地位，香港股市市值七成是中資企業，中環商業區都是「中字號」的天下，如果它們真的在「清洗」港人，那就意味本地人將逐步淡出成為配角，如此現象，正是本土派所說的：內地只要香港，不要香港人！

根據政府統計處數字，全港慣用普通話佔比最高的地區是中西區（4.2%），相信這是中資勢力取代英資的其中一個現象（全港計人口以英語為慣用語言最高的地區是灣仔，16.5%）。中環傳統上是香港的核心商業區、財經中心，甚至是權力中心，中環價值就是香港價值的代名詞，但到底現在中環還有多少「香港內涵」？

很多人感到內地人「搶飯碗」向上伸延

羅家聰的遭遇，引起一陣熱議，皆因他願意現身說法，但或許有更多「被離職」的例子是當事人不願說、不敢說或不知從何說起的！聽不少中環人說過，中資企業高層現在都不會任用香港人，至於中高層即使有香港人，但也會有一個同級的內地人「拍住上」，是分工還是監視，就不得而知了！

這些事例有多普遍，同樣沒有公開的實證，但可以肯定的是，企業發展多向北望，說道地普通話、在內地有人脈者肯定佔優，香港人這些方面往往會給比下去！結果是，很多人感到內地人「搶飯碗」已從基層勞工、普通職位，一直向上伸延，連最「高端」的金融界職位也如是；在這現實之下，香港人自然覺得上游無望。

吸納人才 國際化變內地化

香港向來崇尚自由競爭，勞工市場亦如是，可以廣納來自不同國家或地區的人才。然而近十多年特區政府開拓了不同輸入外勞的渠道，或大專院校研究院課程招收學生，絕大部分都是內地人；原意是國際化、多元化的人才計劃，最後變成內地化、單一化！

例如優秀人才入境計劃，2017/18年來自中國內地的有414人（總數463），2018/19年（截至2019年2月）391人（總數434）；第二位澳洲，上述兩個年度分別只得8人和5人；內地人佔比高達九成。

至於非本地畢業生留港／回港就業安排，中國內地在2017/18年為8385人（總數9283）、2018/19年（截至2019年2月）為9067人（總數9955）；第二位是印度，上述兩個年度分別只得125人和137人，中國內地學生的佔比同樣高達九成。

「輸入內地人才計劃」2003年7月推出，只適用於內地居民，故此申請人全屬內地人。至於新設的「科技人才入境計劃」是在2018年6月25日推出，首年度（截至2019年2月）的數字，來自中國內地的有29人（總數僅40），台灣只得2人；內地人佔比也高達七成。

從上述數字可見，香港吸納人才雖有不同計劃，但主要招攬而來的都是內地人，「國際化」程度偏低！這批內地人循不同渠道來香港，形成了一股與本地人競爭的力量，也成為了內地香港關係漸趨緊張的一條伏線。

單程證港府無法話事 「換血」說法流行

人才輸入計劃，特區政府尚可以握住把關權，持單程證來港的內地人，政府就無法話事，審批權都在內地。持單程證來港的內地移民配額每日為150人，2013年有評論指出，自1978年以來，來港的內地移民總數約160萬名，每年平均約4.5萬名。行政長官林鄭月娥曾經表示，未來香港的人口增長，主要就是靠單程證內地人來港；換言之，人口增長的生力軍、人才輸入、高校招生等輸入外來人口的計劃，統統都以內地人為主。現在流行的另一說法，是北京正安排逐步為香港「換血」，輸入內地人，慢慢代替本地土生土長的「真香港人」。到最後香港仍在，「香港人」已經「變質」。

香港人口700多萬，約60%都是在香港出生；據2016年中期人口統計顯示，15歲以下人口在香港出生的佔比更高達約90%，愈年輕的港人「本土」意識愈強，原來事出有因。事實上，本地出生的香港人都視香港為家，傳統的籍貫觀念已經變得模糊。

香港過去對新移民和外來旅客都抱正面態度，十分包容，但從2003年自由行開始，大批內地旅客來港造成不少「爭奪資源」的事件（如搶購奶粉、佔用了公共設施），香港開始出現抗拒內地旅客、進而滋生「反移民」情緒，以及要求「本土優先」。

本土思潮興起，近年成為世界現象，各地反移民呼聲高漲，引入外來人才的政策也遭受前所未有的衝擊。歐洲很多國家認為全球化威脅當地工人飯碗，美國特朗普競選時就力倡就業機會重返美國、保護本地勞工（包括藍領和專業人才），成功爭取了大批支持者。

如非對等開放 「港人優先」無可厚非

在勞工市場，香港是否也應該有「港人優先」的政策？香港限制輸入外勞，但主要限於低技術勞工，其他領域基本上都是門戶大開，沒有「優先」的政策。香港人向來信奉自由競爭、能者居之，但如果職場內是以政治傾向作為用人標準，這又是否公平？

內地人在香港就業門路多、手續簡單，但反過來香港人在內地是否可以享受同等待遇？正如香港的市場自由開放，內地企業來港幾乎不受任何限制，但香港企業往內地卻要面對重重關卡，有些行業根本就不允許在內地經營（例如新聞媒體）。如果不是對等的開放，以「港人優先」為原則保護香港人的利益，也就無可厚非！

「中環價值」雖然受到不少人質疑，然而它代表着一種香港精神和身分；它雖源自英國，但成就它「名揚中外」的，卻是香港人。中環如果要「趕走」香港人，難道不是一個極大諷刺嗎？

作者是資深傳媒人