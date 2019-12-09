王志民區選後兩次講話傳達重要信息（文：盧文端） (09:00)

區議會選舉建制派失去大量議席之後，外界有不少關於中央對港政策以至中聯辦人事變動的傳言。中聯辦主任王志民區選後有兩次講話：一個是在北京出席紀念澳門《基本法》實施20周年座談會後接受記者採訪；另一個是在香港的「國家憲法日」座談會致辭。這兩個講話帶出了兩方面的重要信息：一是國家主席習近平的巴西講話是中央關於香港工作的要求和重要遵循，這一點不會因為區議會選舉結果而有任何改變；二是表明王志民作為中聯辦主任將會繼續履行職責，帶領中聯辦貫徹習近平的指示。在筆者看來，這兩個信息可以說是對相關傳言的回應和澄清。
明確「顏色革命」定性是釐清傳言關鍵
首先要強調的是，中央已經將香港的反修例暴亂定性為外力插手操縱、危害國家安全的「港版顏色革命」。既然是外力操縱的「顏色革命」，中央的對策必然是全力反制外力干涉，這個對策基點不會因為香港內部的一次選舉而改變。討論香港問題不能離開中美博弈大局。搞清楚這一點，是釐清中央對港政策及中聯辦人事變動傳言的關鍵。
事實上，港澳辦已經明確指出，香港持續的反修例暴亂，其目的就是要搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區的管治權，從而把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，假高度自治、「港人治港」之名行完全自治、對抗中央之實，最終使「一國兩制」名存實亡。所謂「光復香港，時代革命」，就是典型的「港版顏色革命」口號。王志民在「國家憲法日」座談會致辭時，清楚指出了「港版顏色革命」的特點和實質：就是企圖挑戰和撼動《憲法》與基本法確定的「一國兩制」憲制秩序。
綜觀其他地區的「顏色革命」，外力干預都是關鍵因素。港澳辦也尖銳指出，美方就是搞亂香港的最大黑手。美國通過及簽署《香港人權與民主法案》，為自己製造干預香港事務的法律根據，為香港激進勢力和暴力分子張目。中國宣布採取反制措施，暫停審批美軍艦機赴港休整申請，並制裁美國國家民主基金會等多個美國非政府組織。這體現了習近平的巴西講話精神：中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。
區議會選舉結束剛一周，暴亂再現。王志民兩次講話都強調要按照習近平講話要求，繼續堅定支持行政長官和特區政府依法施政，堅定支持香港警察嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪。這也表明：習近平的巴西講話既是表達嚴正立場，也是提出工作要求，必須堅決貫徹，這一點不會因為區議會選舉結果而有任何改變。
王作為中聯辦主任將繼續履行職責
區議會選舉之後，社會上不斷有傳言指身為中聯辦主任的王志民要被「調任問責」。這個傳言當然也引起了中央的關注。在這種情况下，中央專門安排王志民去北京參加紀念澳門基本法實施20周年座談會，就特別值得留意。
據筆者所知，中央過去在北京舉行高規格的紀念澳門基本法實施10周年座談會，當時的中聯辦主任並沒有參加。今次座談會，原本也沒有這方面的安排。王志民被中央臨時特別安排去出席這次座談會，並且在座談會後接受具有官方背景的《文匯報》和《大公報》記者的訪問，顯然是要傳達特別的信息。王志民在接受訪問的談話中，強調會與中聯辦領導班子及全體同事，繼續堅決貫徹習近平總書記關於「三個堅定不移」、「三個堅定支持」重要指示精神，並且以「三個不辜負」，表達中聯辦一定會繼續忠實地履行中央賦予中聯辦在香港的職能：一定不辜負香港同胞對中聯辦一直以來的關心、支持和期望，不辜負祖國14億人民對中央派駐香港機構的殷切希望，不辜負以習近平總書記為核心的黨中央一直以來對香港的牽掛重視、關心關懷。
在本人看來，王志民被中央安排參加北京座談會以及之後的講話表態，顯然是要告訴人們：王志民作為中聯辦主任將會繼續履行職責，帶領中聯辦貫徹習主席的指示，不辜負中央的期望。
美攻勢逼人 中央對港工作隊伍需穩定
王志民分別擔任過香港中聯辦、港澳辦、澳門中聯辦的領導，非常熟悉港澳事務，這種經驗很難得，是合適的中聯辦主任人選。本人認為，在美國將香港作為牽制中國發展的棋子、攻勢咄咄逼人的背景下，穩定對港工作隊伍，不能不成為中央的重要考慮。
作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長