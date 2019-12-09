第三勢力的命運（文：關仲然） (09:00)

現行的立法院選舉制度，議席主要以分區單議席單票制所產生（73席），另外34席由比例代表制、全台灣不分區所產生，最後6席由原住民所選出。單議席單票制鼓勵「一對一」的決鬥，因此在政治學上，早就有所謂的「杜瓦傑定律（Duverger's law）」，即單議席單票制傾向產生「兩黨制」，對小黨生存非常不利。因此，台灣立法院的選舉制度，跟我們區議會選舉有很相近的政治效果，就是同樣容易產生誇大的議席分佈，即使各黨票數相差不遠，但所得議席卻可能差天共地。

親民黨對國民黨威脅 或比民進黨大

對於小黨來說，自從選舉制度改革之後，要在立法院取得議席，近乎唯一的途徑就是比例代表制的34席（即每一席代表大約3%的選票），這意味着政黨如果能在不分區選舉中，拿到3%的選票就能在議會中得到1席，但事實卻非如此，因為在選舉制度中另加了規定，就是「5%門檻」，即政黨如未能得到5%的選票，即使理論上可以按比例得到1席，但因為不過最低門檻，也不能進入議會。由此可見，小黨要成功進入議會，一點也不容易。而且，所謂「小黨」實際上更是包括了親民黨、時代力量、台聯、民眾黨、新黨、綠黨等不同政黨，完全是僧多粥少的局面。

花了不少篇幅解釋台灣選舉制度，為的是要呈現小黨所面對的窘境。傳統上，能夠進入議會的台灣小黨，都是處於藍、綠陣營之下（藍有親民黨、綠有台聯），當中以宋楚瑜為靈魂人物的親民黨，在今屆的不分區名單之中，加入了跟早前蠢蠢欲動的郭台銘有緊密關係的人選，像郭台銘所創的永齡慈善基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜。這份名單，對於郭台銘的支持者都有一定的吸引力，如果「果凍（郭董諧音）」在接下來的時間出現、為親民黨站台，親民黨絕對有力突破上屆在不分區取得6.5%選票（3席）的成績。

除此以外，宋楚瑜自身再次投入總統選舉之中。77歲的宋楚瑜雖然不可能勝出，但卻足以證明自己老而彌堅、可以左右大局，他在2016年的總統選舉中仍然拿到近13%的選票。因此，今屆親民黨對國民黨在立法院選舉，以及對韓國瑜在總統選舉來說，可能比民進黨的威脅來得更大。

失明星效應 影響時代力量選情

相比之下，民進黨似乎外患較少。新興的時代力量於上屆立法院選舉，一躍成為台灣第三大黨（共5席），得以在立法院內成立黨團，及後延續氣勢在去年地方選舉奪取16席市議員，鞏固第三大黨的地位。但到了今年年初，一直困擾時代力量的黨內路線之爭終於爆發，並導致黨內不少重要人物，如林昶佐、洪慈庸等離黨出走，加上今屆選舉並沒有如上屆一般跟民進黨禮讓合作，選情難言樂觀，第三大黨的地位恐成夢幻泡影。

時代力量的路線之爭，其實就是關於應否跟民進黨保持合作友好。創黨主席黃國昌、現任主席徐永明一派，主張時代力量獨立運作，不做「小綠」、不與民進黨合作；而另一派則支持跟民進黨合作，就如2016年的選舉中，時代力量在3個勝出的分區議席中，民進黨都沒有排出候選人競逐。分裂原因、孰對孰錯，對選舉而言都不重要，真正影響時代力量選情的，是失去本來的政治明星效應。

今屆林昶佐、洪慈庸繼續得到民進黨的禮讓，分別出選台北（五）和台中（三）選區，但各自都以獨立掛帥。至於黃國昌則放棄爭取連任新北（十二）選區，改為排在不分區名單上的第四位。即使時代力量的支持者有多麼希望把黃國昌送入議會，但要在不分區選舉中、奪取近10%選票才能取得4席，這是談何容易。

身邊不少時代力量的朋友，對於黨的發展保持樂觀，民調也顯示時代力量的支持度有大約7%。不過，失去民進黨的禮讓（意味着不會見到時代力量與蔡英文像去屆一樣，一同出現在競選集會之中）、失去部分的政治明星，時代力量還有多大的吸引力、能否保持成立黨團的資格，都是一大疑問。

柯文哲「白色力量」要破壟斷路途尚遠

最後，不得不提台北市長柯文哲新創辦的台灣民眾黨。雖然得到郭台銘現身支持，但卻不像親民黨一樣得到「郭系」的人參選；柯文哲能夠兩度勝出台北市長（去年更突破民進黨、國民黨的夾擊），證明同樣喜歡亂說話的柯文哲有一定基本支持。但柯文哲是否有能力將自己的支持者，擴散到台北以外，並且轉移支持柯文哲的政黨（而不是柯本人），實在說不準。一來民眾黨的參選人未見政治明星，二來像今年年初舉行的立委補選，「柯家軍」人選陳思宇在台北挑戰參選換來大敗收場。柯文哲所謂的「白色力量」要打破藍、綠壟斷，路途尚遠。

（台灣選舉分析之四）

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師