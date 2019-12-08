對罵為何攻擊人家老婆？（文：白水＠好青年荼毒室） (09:00)

我們不會用同樣的說話來直接嘲笑男警──我們會侮辱女生被人家X，但不會侮辱男生說他「X人」，因為這根本不是一種侮辱，在廣東話的用法中，X與被X有主動和被動之別，這種主動和被動在我們的文化中更有優劣的價值之分：一者佔有，另一者被佔有。

我們也不會說男警是水炮車，這更似有讚賞之意，水炮車等稱呼對女性而言才是侮辱。又或者這種「比喻」本來就不適用於男性，因為其生理結構和特徵跟水炮車並不相配。我好奇的是一個看似無聊又奇怪的問題：為什麼說人家妻子在被幹對男性是一種侮辱？

侮辱字眼見男尊女卑

我們可能會直接回答，這種說話之所以是一種攻擊，是因為它在嘲笑別人被背叛，這種攻擊同樣對女警也適用，我們也可以侮辱女警被自己老公背叛──「你老公X緊人啊」。

這講法固之然有道理，但除了背叛之外，這種侮辱似乎再多一種含意，就是男警被老婆背叛而令到其男性尊嚴受損。這種尊嚴受損的情况相反似乎不適用於女性身上。我們會說一個女性被男性拋棄很可憐，但我們不會因此說她的「女性尊嚴」受損，彷彿本來沒有什麼女性尊嚴可言，她只是失去了倚靠而很可憐。但男性卻會因此而受辱，但受辱不是因為被拋棄，被拋棄這些語句不適用男性，因為男性從來才是可以「拋妻棄子」的那個，男性只會被出賣和背叛，失去原本應忠於自己的伴侶。

如果也有朋友分享這種直覺，我們或許可以用父權社會的角色分配來解釋這種情况。康乃爾大學哲學家凱特曼尼（Kate Manne）認為，所謂父權體制就是女性角色被設置為從屬於男性、受男性支配的體制。這些社會的文化、物質條件、價值觀和文化論述會支持了男尊女卑的社會體制。女性會被認為有某些特定的角色，如她們要作為充滿愛的妻子，盡心盡力的媽媽和好女朋友來服務男性、協助男性等。

「後勤絲」與「前線巴」定型

我們可以想到，如果男性被認為應該受到女性尊重和忠誠侍奉，但他被女性背叛，他的妻子跟其他男人有染，作為男性的支配地位被動搖，這會使得他成了不合格的男性，會被其他「真男人」取笑。我們由此可以發現，在男尊女卑的父權社會，不止是從屬的女性受到影響，男性亦會因此而被要求成為某種陽剛、擁有權力等的角色，否則就會受到排斥、懲罰。

這種男尊女卑的角色分配其實不止出現於日常生活，亦有延伸到抗爭運動之中。之前在抗爭場合就出現過一些「今生只娶後勤絲（絲打，sister之意）」和「今生只嫁前線巴（巴打，brother之意）」的塗鴉字句。也許事實上更多男性走到抗爭前線，而女性則留於後勤，而且這可能跟男女的體能和體格差異有關，但這好像造成了一種性別角色分配的定型，男生屬於前線，女生只屬於輔助的後勤。

處處可見父權思想影響

也許有人會說，其實以上提到的侮辱字句和塗鴉等只是小事，不反映什麼亦不必認真看待，何必借題發揮？就算有問題，那不再說就是了。的確，一兩句說話或許不算什麼，但更重要的是背後的意識形態。這種父權思想大抵太根深柢固，以致在社會運動中，我們也會表現得父權。

又或者換句話說，假如我們很父權，我們不會只在一些性別議題上才顯得父權，在日常生活中也會是父權的，所以我們會在男女關係上要求男尊女卑、在工作上認為某些要求溫柔體貼的工作如護士和空中服務員只適合女性，在社會運動中對男女有性別定型，以色情笑話攻擊女性等。重要的不是我們「說」什麼，而在於我們「想」什麼。

父權思想亦不止是男性才有，女性亦會內化了父權社會對她們的壓迫，並視之為合理。所以我們並不奇怪，何以會有女性以侮辱其他女性來取笑警察。大抵對那些女性而言，她們也認為妻子被人X，她的丈夫是可恥的。她們的說話印證了這種父權的思維模式。

追求全面民主自由平等

如果我們真的想追求一個民主、自由和平等的社會，那我們必須問：何以我們只爭取某些領域上的民主、自由和平等，而對其他領域上的不自由、不平等狀况視而不見？要是我們追求民主、自由和平等，我們就應該盡可能追求不同權力關係、不同領域上的民主、自由和平等，我們沒有理由只顧一處，而忽略其他，否則只會前後不一。

更重要的是，即使在政治上，我們真的擁有民主制度，人人平等擁有一人一票，但在其他領域上男女依舊是不平等，那這個貌似平等自由的社會只不過是局部地平等自由，甚至這個看起來平等自由的社會，會令我們誤以為我們已經足夠地平等自由，而遮掩了我們沒有看見的不公，反而令到某些問題繼續惡化。

這是最美好的時代，這是最差勁的時代。正正在這種艱難的時候，因緣巧合，我們開始嘗試接觸和理解一些以往可能敵視或者被忽略的群體，例如基督徒，例如南亞裔社群。若然這是個好機會讓我們重新審視生活在身邊那些最親近的陌生人，那不如我們就多走前幾步，不然怎算得上光復香港？

（原文刊於2019年12月6日明報世紀版）