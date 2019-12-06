沒有欄杆的城市 沒有界限的心靈（文：識鐵） (09:00)

這場運動離不開互聯網和社交平台。哲學家Marshall McLuhan認為媒體是人類意識的延伸（Media is "the extensions of man"）。我們透過資訊科技能夠突破地域界限，24小時接收大量資訊。直播新聞讓我們同時置身多個示威現場，以第一身的角度目擊衝突情况，暴力聲畫盡入眼簾。來自四方八面的消息不斷更新，看之不盡，真假難辨。不少人因為追蹤事態發展而廢寢忘餐，忘記了自己始終是血肉之軀，身體和腦袋運作能力有限，需要定時休息。

健康的心理需要有清晰的自我，最基本的，就是能分別「我」和「他人」兩個概念。不過，在這次運動中，「我」和「他人」之間的界線變得模糊了。我們分不清什麼是自己的事、別人的事和社會的事，只感到有很多事情要分析、判斷和表態。我們掌握的資訊很零碎，卻在網絡上跟人辯論自己不擅長的事。我們為陌生人的遭遇高度投入，關注程度甚至比認識的人高。人的心力有限，掛念自己的事是可以的，掛念朋友和家人的事也應該可以，但要掛念更多人甚至整個社會的事卻未免太沉重。情緒超出負荷，人就會崩潰。

「不割席」這理念在這次運動中起了重要的作用。某程度上，政府不立即設立獨立調查委員會也是一種（跟警隊）不割席的表現。不割席能保持我方的團結，但也危害了自己的道德界線，因為定界的不在乎自己。如何看得出我們的道德界線在遷移呢？第一，我們會轉移焦點，先責怪對方，指自己是為勢所迫，第二，我們以語言和視覺「藝術」去淡化惡行，例如把人物漫畫化、把「私刑」稱為「獅鳥」、「縱火」稱為「火魔法」等。站在雞蛋一方推倒了高牆，然後自己成為了高牆，意義何在呢？

要自主負責任選擇「關心社會」參與程度

此時此刻，我們仍不知道抗爭運動會如何演變，社會撕裂能如何修補。我們可以控制的，就是照顧好自己的界限，保持自己的完整性。我們的體力和心力有限，我們對複雜事情的掌握有限，我們對他人的關注和付出也有限。我們要分隔開「情緒」和「行為」，「疑心」和「理性」，不讓自己完全被情緒支配，也不讓陰謀思想令自己變得離地。每個人都是個體，好像一間屋，有門有牆。我們可以開門給人進入，也可以出外走走。但我們總有關門打理家居的時候，否則屋子會失修，又或者被人佔據。每個人開放自己的多與少都不一樣，既沒有標準，也不能勉強。我不是說大家應該只顧自己，不關心社會，而是要自主和負責任地選擇參與程度，不讓自我迷失於動盪之中。

作者是精神科醫生