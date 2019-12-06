家庭團結關愛支援 青年身心健康後盾（文：黎可欣） (09:00)

少數族裔社群互扶持 青年心理精神健康較佳

問卷研究發現，相比本地華裔青年，在香港居住的尼泊爾和巴基斯坦裔青年，與家人關係比較好，他們患有抑鬱症的機會率也比較低。

團隊又深入與23位尼泊爾及巴基斯坦裔及香港本土華裔青年進行訪談，了解他們家人關係及家人如何給予他們支援。結果顯示，在香港居住的尼泊爾及巴基斯坦裔青年和父母的關係密切，得到父母關愛和陪伴。他們認為父母對他們的稱許及指導，成為他們的情緒支援，令他們的心理及精神可健康發展。

受訪的尼泊爾及巴基斯坦裔青年與兄弟姊妹的關係較華裔青年融洽，能互相扶持。他們與親友的來往亦密切，假期或節日會與伯父母、舅父母、姨丈母、姑丈母等一起活動及聚會，分享節日喜悅。有受訪青年指出，家中長者，包括叔伯父輩會關心他們及為他們尋找工作，在物質和情感上得到支援。這種關係更直接減低他們患抑鬱症的機會率。

土生土長華裔青年與家人關係疏離 較易抑鬱

相反，在香港土生土長華裔青年與父母的關係比較疏離，本地家庭以核心家庭為主，父母大多外出工作，有些更是單親家庭。本地青年大多跟母親較親近，而父親一般都只是擔當家庭經濟支柱，部分父親又較保守，在家時更見沉默。本土青年有以「疏離」來形容兄弟姊妹關係，彼此扶持不足。與少數族裔家庭親友關係相比，本土青年與親友的關係也欠佳。一位受訪的青年說親友長輩會拿他與別人比較，而他遇到失敗時，更成為親友取笑的對象。另一位受訪青年說在單親家庭長大，他與父親及父輩親友關係很差。他們認為自己和家人的關係疏離，精神健康也不理想。研究亦顯示，在家庭關係疏離環境成長的青年，患上抑鬱的機率亦相對較高。

文化成長背景影響家庭關係及心理質素

少數族裔剛到香港，很多時都要從自己的圈子或社群尋求幫助，家庭成員便自然成為強大的支援後盾。而少數族裔青年就在獲得親友或同鄉幫助下成長。反觀香港本地家庭相對少數族裔家庭有更多渠道領取各種生活津貼，需要親友的支援亦比較少。他們出生在核心家庭，與親友來往不太密切，而這亦是本地家庭與親友關係疏離的原因。

另外，很多在香港長大的少數族裔青年，他們的父母從較貧困及落後的地區移民到香港，他們覺得在港的生活已比住在家鄉的親友理想得多。有女受訪者覺得好欣慰來到香港，因為在巴基斯坦或尼泊爾的女性是沒有機會接受教育，或是家庭不夠資源令她們達成夢想。而香港土生土長的青年，在成長過程中，面對很多競爭和比較。他們需要在生活環境、學業、就業和同輩甚至和親友競爭，他們會與親友或兄弟姊妹攀比，家庭關係亦較疏離，心理健康因而受影響。

青年期望得到家人信任 給予自由發揮

香港本土的受訪者和巴基斯坦、尼泊爾少數族裔的受訪者均表示，他們父母給予的自由及信任對他們來說很重要。有尼泊爾及巴基斯坦女受訪者表示，父母讓她有選擇職業及到世界各地旅遊見識的自由，令她感受到父母的愛護。本地受訪者則認為當父母對他們信任及讓他們追尋夢想時，會感受到關愛。

一位本地的受訪者表示：「小時候我很喜歡畫畫，更喜歡畫一些細微的事物從而獲取滿足感。我爸爸亦容許我在家畫畫，他說只要不是在家塗鴉便可。我亦喜歡自行用零件砌出單車，我更與弟弟組成一隊單車隊，騎單車到處走，我爸爸亦容許我參加感興趣的活動。」

另一巴基斯坦裔受訪者稱：「小時候我常常在家扮演老師，我爸爸亦知道我從小便喜歡以老師作為職業。我覺得父母很多時候都願意聆聽我的聲音，亦和我討論和分享，他們聽取我的意見後亦表示支持。」

獨立自主 家人關愛緊密關係至為重要

在今天互聯網發達及面向全球經濟一體化的環境下，年輕人接觸到的資訊也多很多，他們需要的自由度及自主權也隨着時代的改變而變多。家人給予青年的關懷愛護、鼓勵以及自由度都大大影響青年的心理健康。根據家庭轉變模式（Kagitcibasi, 2013）指出，有兩大元素影響青年當進入成長期的正向心理健康發展：包括融入一個關係緊密的家庭（Family relatedness）及擁有高度自主權（Self-autonomy）；青年能否健康成長有賴家長及青年作共同努力。有研究指出擁有自主權的青年患有焦慮症的機會較少（Ora Peleg-Popko, 2002），而與母親關係較好，接受父母支援的機率較高的年輕人，亦有較佳的心理健康質素（Swartz, Kim, Uno, Mortimer & O'Brien, 2011）。

針對本地家庭需要 建良好家庭支援網絡

隨着社會經濟結構及價值觀的轉變，近代香港人以核心家庭為主。在職父母為生活疲於奔命，別說親友，核心家庭的關係也疏離。我們可以向少數族裔的家庭取經，讓香港家庭展現和諧的一面嗎？

根據《2019世界快樂指數報告》指出，香港人的快樂指數在156個國家或地區中排名76，遠落後於其他相類經濟體。香港少數族裔的緊密家庭關係，族群的團結凝聚，互相扶持，或許是香港人的借鏡。為政者應積極推動家庭關愛政策，提供資源，讓香港家庭成員有更多時間機會聚首。我們可先考慮調節工時，訂定標準工時，讓父母能有多點時間陪伴子女成長，同時政府不同部門，應共謀為本地青年提供不同發展渠道，讓他們不需要在競爭和攀比的環境下成長，從而建立和諧家庭文化。我們要明白新一代青年所需要的支持隨着世界的改變已經很不一樣，當中包括家人及社會所給予的自由度及自主權。我們希望為政者能夠積極聆聽青年的心聲，為他們打造關愛、接納及包容的社會及家庭環境，讓他們也學懂互助互愛，身心健康發展，從而能發揮潛能，向上流動。

香港浸會大學社會科學院由2017年起推行的3年研究，探討影響青年健康成長的因素，詳細結果稍後會公布。內容除了上述家庭團結凝聚，父母關愛支援，可作青年身心健康發展的強大後盾的研究結果外，亦會就社會共融、房屋、公共社會資源及康體設施可如何協助青年發展提供研究成果。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「家庭凝聚團結 關愛信任和支援 青年身心健康發展強大後盾」）

作者是香港浸會大學社會工作系研究助理教授