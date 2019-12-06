抗爭運動 政府還有角色嗎？（文：曾志豪） (09:00)

外部的緊張，指外交層面，美國通過《香港人權與民主法案》，引起中國激烈反應，西方其他國家可能也會參與制裁，北京反制報復……全部和香港局勢有關，但偏偏香港政府卻完全無能為力，被迫置身事外；因為這是外交策略，理論上就是北京的控制範圍，這也是最荒謬的地方。

即使用親中左派的思維，也會得出這種結論：香港搞了個國際圍堵北京的爛攤子，香港政府卻拍拍屁股走人，埋單的卻是建制信徒。

仍有許多特區自治範圍可處理工作

那究竟特區政府是否自動變成「廢帝」，袖手旁觀打醬油食花生？不是，其實仍有許多特區自治範圍可以處理的工作。

第一，積極回應區議會帶來的民意變化，不要因為上位的是泛民而搞對抗放軟手腳。例如某國家領導人因為區議會議席可能影響特首選委的勢力分佈，居然放話指「特首可以選舉或協商產生」，暗示可以跳過區議會的層級；這種對着幹的思維，正是過去6個月香港局勢變差的原因，特區政府還要繼續下去嗎？新上任的區議員也指，以後政府撥款可能不像過往建制當道般「手鬆」，甚至會故意刁難，特區政府應該避免這種報復式的政治出現。

第二，多間大學的撥款工程被突然煞停，大家都知道就是報復式的政治手段，就為了大學出現抗爭局面。這是很危險的兆頭，公民應享的權利和政治選擇不應如此掛鈎，否則便會成為新加坡一樣，哪一區的居民選擇了反對黨，哪一區的公共設施便會被削減或者拖慢建設進度，完全是以公共行政資源綁架公民的選擇自由。香港真要向新加坡的獨裁看齊嗎？

第三，新任區議員已經表明要改變區議會的性質，不滿足單純被動的諮詢架構，而希望走向當年市政局的實權操作。如何回應，就看政府的誠意了。

作者是傳媒工作者