民主派380多位區議員能否令香港變天？（文：陳帆川） (09:00)

這次選舉最令民主派耿耿於懷的，就是總得票率僅得六成，證明民主派在回歸後的支持率停滯不前。不過任誰也知道，要將一個人的政治立場作180度改變極其困難，尤其社交媒體鼓勵人類接收片面信息，並配合假新聞為建制派支持者不斷洗腦。要將「藍絲」變「黃絲」，最有效的方法，只能在太平盛世、情緒平靜的情况下，一個個地潛移默化，這也是區議員大派用場的時候。

然而不知道大家有沒有一個感覺，就是每次看見街上的區議員橫額，要不是在角落裏有一個政黨標誌作辨識，根本難以分辨他是屬於民主派還是建制派。這是因為他們「成功爭取」的政績和舉辦的活動，實在大同小異，甚至可以說是去政治化。區議會一向多談民生，少談政治，造成區議員政治面貌模糊的結果。這是建制派的策略，但對於民主派代議士來說，卻不見得有利。

政治教育深耕細作 建制派所無法複製

地區工作當然要做，但如果民主派全面仿效建制派，以蛇齋餅糉和改善地區設施等工作贏取民心，一來不見得一定能勝過資源無限的建制派地區幹事，二來不一定能在選舉時催谷投票率，有可能步長年耕耘的建制派在今次區選的後塵。

多次選舉結果已經表明，大多數香港選民其實考慮政治議題多於民生議題，民主派議員唯有在社區多談政治，帶動討論，才能將自己的角色跟建制派地區幹事的角色區分開來。立一塊合法連儂牆、辦一次政改大討論、搞一次《凛冬烈火》放映會，這些才是建制派所無法複製的、政治教育深耕細作的地區工作。

如果民主派全數380多位區議員，能將政治帶入社區和區議會，配合地區上萌芽的「黃色經濟圈」，保持年輕人和中間派的政治覺醒，延續「反送中」的影響力，同時以長期教育和實際利益吸引部分中老年「藍絲」轉向，在聚沙成塔的力量下，或者有望緩慢地推高民主派維持了20多年的六成支持率。

香港人向共產黨提出五大訴求，無異於與虎謀皮，因此「反送中」注定是一場漫長的戰役。民主派區議員能否一步一腳印地，將街坊街里拉攏至「反中」的政治光譜，相信是做好民生工作之外的更大考驗。

作者是新聞工作者、文化評論人