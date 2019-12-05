區選選票、民調數字，和民意現狀（文：李立峯） (09:00)

選舉結果令運動支持者鬆一口氣，也打破了建制派「沉默大多數」的說法。不過，民主派雖然贏得超過八成議席，兩邊得票卻並不懸殊。表面上，很多名不經傳、亦沒有花多少力氣進行選舉工程的民主派候選人都勝出，似乎印證了這次選舉是一次關於反修例運動的公投。但若說這是公投，是否代表有四成市民反對當下的抗爭運動？我們可以如何結合區選結果和民調數據，了解當下的香港民意？

首先要指出的是，有人說選舉結果是最準確的民意，這說法本身並不精確。若我們想知道「市民會在區議會投票給誰」，那麼選舉結果當然就是最終答案。但若我們想知道「市民是否支持當下的抗爭運動」，我們就不能簡單地把選舉結果當成答案。有多少市民把這次選舉視為公投，是一個程度問題。若要以選舉結果作為基礎計算抗爭運動的支持度，我們要有額外的調查資料作輔助。

結合民調推算「公投票」：民主派71.2% 建制派28.8%

香港民意研究所（PORI）在過去幾個月一直有進行網上調查。網上調查較為依賴市民主動參與，難以做到隨機抽樣，所以在過去一段時間的調查中，不同政治態度的市民的參與比例很不一樣，但若我們把不同政治取向的被訪者的意見分開處理，然後在整合時重新加權，總體結果仍然有參考作用。

PORI在11月26日至28日之間的一次調查，就問到被訪者在區議會選舉投票時的考慮因素，其中一題是：「社會上有意見認為今次區議會選舉是一次抗爭運動的變相公投，你今次投票時有沒有這種心態？」在投票給民主派候選人的被訪者中，87.8%說自己有此心態，投票給建制派的被訪者中，只有49.2%說自己有此心態。

調查中投票給民主派和投票給建制派的被訪者比例非常懸殊（12,647人和286人）。如上所述，這是網絡調查的局限。但若我們假設這兩個子樣本（subsample）能分別代表民主派候選人的支持者和建制派候選人的支持者，我們可以推論，區選民主派候選人總共拿下的1,673,834票中，有1,469,626票是「公投票」，建制候選人所得的1,206,645票中，有593,669票是「公投票」。兩邊的公投票加起來有2,063,295，民主派佔71.2%。換句話說，若只計算公投票的話，民主派和建制派的得票比例是71.2%對28.8%。

這就跟9月以來的民調結果很接近了。例如9月中大替《明報》進行的民調中，問到誰要為連續不斷的警民衝突負上最大責任時，認為特區政府、中央政府，或建制派要負最大責任的約佔74%，認為示威者、民主派，或外國勢力要負最大責任的是26%。這大概就是當時調查反映出來的支持和反對抗爭運動的比例。至於74%和71.2%之間的差異，可以是抽樣誤差，也可以是9月和11月之間輕微的民意轉變。

9月或更早 市民對抗爭運動看法已變穩定

從以上的分析出發，我們可以再引伸出幾點。首先，進入9月，或甚至再早一點，市民對是次抗爭運動的看法其實已經變得頗為穩定。香港市民在整體上支持和反對是次抗爭運動的比例，大約就是7對3，若一些運動訴求（如獨立調查委員會和重啟政改）得到部分反對運動者的支持，該些訴求的支持度就有可能貼近或超越八成。從政治心理學的角度看，當運動開始時，市民已經掌握到的關於運動的資訊不多，所以任何新資訊都較有可能影響人們的態度。但隨着運動持續，市民累積了非常多關於運動的資訊，這些既有資訊會成為人們詮釋新資訊時的基礎，所以新資訊要轉變人們的態度，雖不能說無可能，但會愈來愈難。

其次，說民意穩定下來，也代表對運動或個別訴求的支持度難以持續上升。例如獨立調查委員會，8月和9月的中大民調中已有八成支持，10月調查中支持度更有88%，本來就不太可能再升。事實上，11月PORI運用之前中大民調的一些題目再作跟進調查，支持獨立調查委員會的市民回落至84%，同時，支持重組警隊和認為林鄭應該下台的比例也同樣下跌約4個百分點（但都仍然超過六成）。除非這些比例在未來數月持續下跌，否則這一個月的輕微轉變算不上逆轉，那很可能只表示民意開始在一個範圍內起伏。

第三，以上的分析也代表着幾個訴求的支持度很可能會持續高企，而經過幾個月密集的資訊接收，市民對時事的掌握非常充分，在以往一般情况下，很多市民可能搞不清楚檢討委員會和調查委員會有什麼分別，但在當下，政府是難以魚目混珠的。區選的確緩和了社會氣氛，帶來較為平靜的一個星期，但這情况在8．18民陣大遊行和10月下旬其實都出現過，政府不積極回應訴求的話，抗爭和衝突不會停止，這在剛過去的星期日已經可見。

明年立選民主派得票率續有上升空間

最後，回到選舉本身，據以上的計算，這次區議會選舉有206萬公投票，佔總票數七成，民主派在議席上大勝，的確是因為大部分選民視今次選舉為變相公投，而公投票又較大幅度傾向民主派。但同時，區選中仍然有為數不少的非公投票，這些非公投票大幅傾向建制，所以建制的總得票率仍然不太低。如果香港在11月碰上的是立法會選舉，整體投票率可能更高一點，公投票比例可能更高一點，民主派的得票率也可能再高一點。明年立法會選舉，民主派得票率進一步上升，應該是有些空間的。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授