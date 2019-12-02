將會內外交困的區議會（文：鄭立） (09:00)

區會施政料遭貶低 「超區」恐相殘

這並不意味着親中派會一沉不起，畢竟在大量的中國人口移入，以及投放資源下，他們在下一次選舉中大舉反擊是可見的未來。本來親中派就有派人長期做區、強攻議席的系統，這件事不會令這個系統停下來，甚至會得到強化。

而為了重奪議席，在媒體策略上，可以預期他們會貶低、攻擊未來幾年的區議會的施政；對於以經驗不足互有芥蒂的民主派、本土派與素人組成的新區議會而言，可預期未來幾年會十分艱難，應該會十分有效。而根據過去紀錄，政府也可能會因此削減區議會的權力與資源，甚至製造理由取消某些區議員的資格。

這些外在的威脅，恐怕是不能避免的，但除此之外，新區議會本身也充滿着內憂。

大家都知道區議員其中一個權力，就是提名「超級區議員」的候選人。每15個區議員，就能夠提名一個候選人。因為選超級區議會可以投宣傳品給全港的選民，所以政黨都熱中於提名超級區議員，醉翁之意不在酒，比起為了選贏，選超級區議員能夠幫助地方選舉的宣傳這點更吸引。

現在反政府區議員比上一屆暴增，自然地，可能提名的名單也會暴升。但比例代表制是一個讓相近陣營的候選人互相搶奪選票的制度，故此相近陣營提出的名單愈多，反而對選舉愈不利。親中派的區議會議員少，倒是令他們可以乖乖的只提出3個名單，穩守兩席謀第三席，有利團結。

對於民主派與本土派則相反，目前區議會充斥大量素人，他們的票源板塊卻跟民主派重複。為了確保不要出現太多名單，政黨必然會向着這些素人下手，想收編他們入黨，令他們跟隨他們政黨的超級區議員政策，防止他們自行提出名單。這個急速收編的過程中，已經會出現很多副作用，特別是引起很多衝突。而最後恐怕也難以控制名單數量失控，當去到選舉時落入一個相殘的局面。

避免這種情况，除非素人區議員們在「超級區議會」中盡量保持中立，既不加入政黨，也不提名候選人，這樣會被這種風波捲入的可能性就會最小。可是這知易行難，提名權力到手，誰不會心動想試試？

所以可想而知，未來幾年的區議員生涯，將會非常的困難，希望各位議員做足心理準備。虛心學習，腳踏實地的做好服務社區的工作，打穩根基，謹慎行事才能夠渡過大風大浪。

作者是專欄作家