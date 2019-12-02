中央如何看待今次區選及結果？（文：盧文端） (09:00)

中央信守一國兩制 尊重香港選舉制度

大家都看到的事實是，區議會選舉之前，香港的暴亂全面升級，暴徒不僅殘害市民、攻擊警察、佔領校園，破壞交通設施、縱火堵路，導致全港交通癱瘓，而且大肆破壞建制派議員的地區辦事處，甚至行刺建制派的候選人，社會充滿恐怖氣氛。特區政府並非沒有理由推遲舉行區議會選舉。據筆者所知，確實有不少人向特區政府和中央表達對區選的憂慮，建議延遲或取消區選。事實上，中央對香港的暴亂情况了如指掌，也清楚知道社會氣氛對建制派的選情極為不利，但仍然支持特區政府如期舉行區議會選舉。中央這樣做，不僅是對香港選舉制度的尊重，而且是對香港民意表達的尊重，更是顯示了信守「一國兩制」的誠意。中央的這個態度值得香港社會重視。

今次區議會選舉投票率高達71.23%，投票人數有290多萬，創歷史新高。其中，有160多萬人投給非建制派候選人，佔選民的比例約為57%。中央如何看待香港選民的投票行為？在筆者看來，這次選舉帶出兩個重要的正面信息：一是選舉平穩順利完成，社會氣氛平靜，與近期暴力橫行的場面形成鮮明對比，反映港人選擇以和平理性的手段表達訴求；二是選民投票行為本身就是對香港「一國兩制」的參與和肯定，而不是對「一國兩制」的抗拒和否定。相信這也是中央希望看到的現象。

事實上，儘管中央認為反修例風波中的暴亂具有「顏色革命」的特徵，但那主要是針對一些暴徒及背後黑手，中央從來都不認為所有反修例的市民都是反中央、反「一國兩制」。港澳辦在早前的記者會上特別強調，要把以和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑區分開來。正如林鄭特首所說，選舉結果反映市民對社會現狀及深層次問題的不滿。中央當然了解這一點，絕不會認為支持非建制派候選人的選民就是支持暴力，就是反中央、反「一國兩制」。國家主席習近平最近會見林鄭特首時，還特別要求做好與社會各界對話和改善民生等工作。

泛民進入特區體制需守規矩擔責任

非建制派候選人在今次區議會選舉中取得絕大多數議席，中央怎麼看？其實，中央的看法並非外界想像的那麼複雜負面：中央的「一國兩制」方針不僅從來不排斥反對派人士進入特區體制，而且希望他們在特區體制內開展建設性的「反對派政治」探索。

在中央的「一國兩制」方針中，泛民在特區體制內本來就有很大的空間。記得港澳辦前主任王光亞曾經說過，泛民議員也屬於建制人士。當然，泛民人士進入特區體制，就要遵守體制的規矩，承擔相應的責任。習近平在慶祝香港回歸祖國20周年大會講話中，劃定了不允許觸碰的3條底線，即不能允許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和《香港特別行政區基本法》權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動。這當然是進入特區體制的泛民人士必須遵守的規矩。習近平還明確表示：從中央來說，只要愛國愛港，誠心誠意擁護「一國兩制」方針和香港特別行政區基本法，不論持什麼政見或主張，我們都願意與之溝通。這也應該是中央對進入特區體制的泛民人士的基本態度和善意期待。《人民日報》旗下《環球時報》在區選結果公布後，發表題為〈泛民也需做維護國家安全的配合者〉的社評，也表達了中央這方面的取態與期待，值得進入特區體制的泛民人士重視。

建制派得票殊為不易 中央充分肯定

建制派在極為不利的條件下，打了一場前所未有的艱難選戰，雖然在單議席單票制選舉制度之下只得一成多議席，但仍然取得四成多選票，整體得票有明顯增長，在社會情緒極之對立的情况下，仍能保持香港整體選票格局的相對平衡，殊為不易，中央對此是充分肯定的。中央希望建制派保持服務市民、建設香港的信念不動搖，繼續深耕社區，服務市民，爭取更多市民的支持。

總的來說，今次區議會選舉是在香港「一國兩制」制度框架下的一次選舉，無論結果如何，中央堅持「一國兩制」方針的決心不會改變，中央希望香港各界共同努力，全面實現止暴制亂、恢復秩序，早日重回發展正軌。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長