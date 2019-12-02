低處未算低的國民黨（文：關仲然） (09:00)

然而一年過去，當時短暫出現的樂觀已經一掃而空，各項民調都顯示國民黨在總統和國會選舉都大幅落後，普遍的預測都是：除非民進黨／蔡英文在明年1月11日之前出現致命大錯，否則國民黨要翻盤，將會是「職業特工隊」——Mission Impossible。國民黨本來氣勢如虹，為何一年時間就弄得如斯田地？韓國瑜以及國民黨在今次的選舉，賣點又是什麼？

一盤散沙 表現似「趕客」多於動員

「百年大黨」國民黨，現在看起來就像一盤散沙。從年初初選到後來郭台銘退黨，黨內不同勢力、不同人物始終不能好好團結。政治人物各懷鬼胎不是新鮮事，但關鍵時刻還是需要放下恩仇，像蔡英文與賴清德就是好例子。相比民進黨一直以來都有不同派系的鬥爭（像所謂的「新潮流」、「正國會」或蔡英文自立的「英系」，派系分明、各自競逐黨內資源），國民黨黨內其實並沒有那麼多派系「山頭」，最多只是像以往馬英九、王金平的公開不和。

但國民黨現在不同大老始終不能放下分歧，而韓國瑜最終也只能選擇沒有黨籍的張善政作為副手。張善政或可以跟韓國瑜互補長短，但論吸票能力、對藍營支持者來說，朱立倫會否比張善政更吸引？大家都心裏有數。這裏多少證明了，黨內有派系主義，不一定導致政黨不團結，關鍵還是看看政黨是否有足夠資源，可以分配、並滿足黨內不同力量。像日本自民黨，同樣是舉世聞名地由派系所主導，但長年以來都非常團結穩固，一直壟斷日本政治。

2016年是國民黨創黨以來的最低點，既然來到谷底，外界自然期望國民黨可以反彈（而2018年地方選舉就給藍營支持者帶來一點希望）。台灣政治，民進黨與國民黨的支持者其實不相伯仲，因此選舉的重點，從來都是所謂的中間選民，以及更重要的是要令各自支持者歸隊和投票。但觀乎國民黨和韓國瑜的表現，似是趕走支持者、令支持者放棄，多於動員支持者出來投票。

先談韓國瑜，爆冷成為高雄市長的時候，「韓流」「韓粉」席捲全台灣，「庶民」、貼地形象，與過往國民黨的政治人物都截然不同。但物極必反，韓國瑜上任之後頻頻失言，政績也未見突出，形象慢慢變成市井和低俗，即使韓粉依然為之瘋狂，但也同時直接令很多「非韓粉」的藍營支持者卻步。國民黨喜歡批評蔡英文是「空心蔡」、政策不實際，但如果換成信口開河的韓國瑜，又可以帶來什麼改變？

立委推爭議性人選 無異政治自殺

當韓國瑜輸了總統選舉，國民黨本來還有另一戰場——立法院選舉。但在永遠都像老謀深算的吳敦義操盤之下，國民黨在立法院的選戰也愈打愈艱難，最明顯的就是國民黨的「不分區名單」。以國民黨的實力，即使如2016年的劣勢（只得26.9%選票），不分區也能取得11席（立法院不分區議席一共34席，由比例代表制所產生），意味在名單上排頭10位的候選人都是絕對的「安全名單」，近乎篤定當選。

在國民黨最初未修正之前的名單中，「安全名單」包含了「非常親共」的邱毅，而年屆71歲的吳敦義也排在第10位，幾乎嚇傻所有藍營支持者，黨內不同人士都表達不滿和關注。最後修改之後，名單上再沒有邱毅，吳敦義也排後到第14位，但仍然包含了曾經公開撐香港警察的葉毓蘭，以及曾出席中共活動的吳斯懷，這份名單，依然是一點都不吸引。大部分人都覺得不解，不明白為何國民黨定出這樣的名單出選。如之前文章所提及，現在的政治氣氛，國民黨的「中國牌」是注定打不響的，仍然提名出相關具爭議性的人選，其實與政治自殺無異。國民黨黨內並非全無年輕開放的人選，像上屆不分區立委許毓仁，是黨內少有以多元進步自居的人物，但卻消失在新一屆的候選名單之上。

未能拆招還自找麻煩 選情實艱難

作為政黨，政治氛圍或許超出了可以控制的範圍之內，像香港持續的抗爭運動，完全是賣「芒果乾」（「亡國感」）的季節；像忽然爆出來的間諜王立強，指控韓國瑜去年的當選有賴中共在背後發功。這些事件，國民黨本來就只能見招拆招，但吳敦義所帶領的國民黨，和到現在仍然不斷失言的韓國瑜，未能拆招之餘還不斷自找麻煩，國民黨的選情實在艱難。

最後，有人可能問，除了求神拜佛希望對手出錯之餘，現在的國民黨還有什麼可做、有什麼賣點？繼續是無限發酵蔡英文論文風波？還是在「一國兩制」的陰霾之下繼續打「中國關係」經濟牌？或許，就只有吳敦義自己才心裏有數。

（台灣選舉分析之三）

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師