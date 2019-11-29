請建制派高抬貴手 勿將政治凌駕教育發展（文：葉建源） (09:00)

建制逼令抽起高教撥款 匪夷所思

高等教育是對社會未來的投資，立法會各黨派都一直非常支持高等教育發展的撥款。然而，建制陣營在短短兩個星期逼令政府抽起數個高等教育的撥款項目，實在匪夷所思，到底所為何事呢？這不能不令人聯想到建制陣營乃是因為近期反修例運動蔓延至大學校園，因而要「懲罰」高等教育，以表示他們的不滿。如果這就是實情的話，建制陣營便違背了他們過去講的「政治不應凌駕民生」，赤裸裸地讓政治考慮凌駕於教育，凌駕於民生，甚至不惜摧毁香港的未來！

問題不止涉及教育，而且涉及醫療。本地人口老化問題嚴重，醫療人手緊絀，教資會由2019/20學年開始3個學年，增加153個醫療學科的首年學士學額，藉此培訓本地醫護人才，紓緩醫護界人手緊張的情况。獲增加的醫療學額，包括每年60個醫科、60個護理及約30個牙科和專職醫療學科。可是獲增加學額的理大、中大及港大面對教育及培訓空間不足的問題，為了提升3間院校的醫療培訓設施，政府本已預留200億元，為他們進行短、中及長期的工程項目。這次受影響的工程項目，包括理大擴建何文田校園、中大在大埔興建教學大樓，及港大提升醫學院校區發展，正正就是配合醫療發展的重要項目。撥款不獲通過，勢將嚴重影響本港的醫療發展，是一個嚴峻的民生議題！

醫療培訓項目不通過 是嚴峻民生議題

事實上，無論民主派或建制派，都十分清楚這幾個項目的重要性。以醫療教育項目為例，都曾經在政策委員會及工務小組委員會會議上討論過，各黨派都沒有表示異議，便送交財務委員會審議。建制派「埋門一腳」竟然全面不支持，不但令各院校多年努力的心血前功盡廢，更嚴重的，是根本提不出合理的理由！

誰會想到作為培養本地人才的教育項目，竟被建制派當作「懲罰」之用！作為議會內的大多數，他們不是應該肩負更大的責任嗎？受影響的大學撥款項目原本毫無爭議，卻被政府以一句「有議員關注」而無理撤回。3間大學在今個新學年已增加了學額，工程有需要盡快開展。我們希望建制陣營盡快改弦易轍，尊重民意，關心民生，重視教育和醫療，支持這幾項撥款。

作者是立法會教育界議員