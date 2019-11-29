放棄年輕人 就是放棄香港的未來（文：周永新） (09:00)

現屆政府難再取得市民信任

反修例風波發生後，港人對香港的未來是否有不同的看法？我說的「香港的未來」，可以是5年、10年、20年或到2047年的情况，但現在港人最關心的，是反修例風波會否在短期內結束？又會以怎樣的形式結束？而結束後，香港是否仍是他們認識的香港？政府說現在最緊迫的任務是「止暴制亂」，但市民都知道，即使暴力可以止息，也不表示反修例風波會成為過去，而市民對政府的不信任，看來現屆政府也難再取得市民的支持。

反修例風波不會輕輕過去，但區議會選舉前出現的警民衝突，市民實在厭倦了！市民當初和平請願的目的，是盼望政府撤回《逃犯條例》的修訂、保障市民的權利和自由，但當警民衝突不斷升級時，反修例風波被定性為對政府管治權威的挑戰，也因此成為一場政府管治權的爭奪戰。

到今天，警民衝突出現的暴力，已嚴重危害市民的人身安全，也對他們的日常生活構成極大的不便和困擾。市民知道這樣下去，不但香港的經濟會受到傷害，連他們的生計也會出現問題。所以，市民現在最大的心願，是警民衝突可以立時停止，無論出自哪一方的暴力，都不應再次發生。現在市民最響亮的聲音，是他們必須生活下去，他們必須有正常的生活。

成立獨立調查委員會是市民共識

市民的生活可以回復正軌，首要條件是香港可以恢復平靜。不過，這並非表示，市民不再追究政府在反修例風波中犯下的錯誤，特首和有關官員也必須為自己的錯失負責。這樣，香港怎樣才能走出現有的困局？區議會的選舉結果，清晰的告訴政府，政府再不能迴避市民的訴求，而成立獨立調查委員會，已是市民的共識。因為只有成立獨立調查委員會，才能解答市民對反修例風波出現的種種疑問，才能對衝突中的違法和違規行為作出判斷，才能對事件的前因後果作全面和公正的交代；唯有這樣，反修例風波才可避免糾纏下去，警民衝突才有止息的可能，香港也不至繼續沉淪下去。筆者再一次提醒政府，不回應成立獨立調查委員會的要求，拖下去是死路一條！

市民關心的另一問題，是當反修例風波過後，香港是否仍是一處他們可以「搵食」的地方？雖然今年下半年，香港的經濟表現出現負增長，但香港整體經濟的根基仍十分穩固，專業及有固定職位的中產人士暫時不愁自己工作不保；不過，最近幾個月，警民衝突變本加厲，多區出現暴力場面，大型商場提早關門、內地旅客大幅下降、市民消費意欲減退，從事飲食和零售行業的打工仔怎會不擔心？市民心中疑問是：反修例風波過後，香港是否可以回復昔日的繁榮？現在冷冷清清的夜生活是否可以重拾往日的光輝？對普羅大眾來說，這就是他們想到的香港未來！

香港能否繁榮 操控權不在港人

就是生活回復正軌，經過這次反修例風波後，市民也知道，香港可不一樣了！市民擔心的，並非香港的經濟從此一蹶不振，其實只要中央再次放寬和鼓勵內地居民來港旅遊和消費，香港現在市面蕭條的景象可在短時間內一掃而空，而內地同胞拖篋購物的情景也會再次出現。香港股市也沒有因反修例風波而急速下調，相反，阿里巴巴來港上市保證了香港仍是全世界其中一個集資最多的地方。事實上，香港能否持續繁榮，今天的操控權已不在港人手上；從宏觀的角度看，香港的經濟與內地的關係密不可分，就是反修例風波沒有發生，誰也不能改變香港依賴國家共榮的事實。

不過，香港的繁榮可以恢復，但反修例風波造成的分化和撕裂，看來不但無法彌補，也不會隨時間淡化。逃犯條例的修訂所以引起這麼大的風波，是由於港人普遍對內地的法制缺乏信心，而特首和有關官員在處理修例過程中所犯的錯誤，更使市民覺得，修例並非為了解決陳同佳案的死結，而政府在事情上也沒有保障市民在基本法下享有的權利和自由。特首必須承認，區議會的選舉結果，是市民對政府管治失誤的表態，特首說什麼市民踴躍投票是渴望香港恢復平靜，是完全漠視市民的意願。

不好好修補撕裂 將成無法拔除的芒刺

對年輕人來說，他們的權利和自由得不到保障，香港就沒有自己的未來，所以今次參與反修例的示威者中，以年輕人居多，他們對政府的仇恨和敵視正不斷加深和擴大。有建制人士表示，社會不應再姑息年輕人，甚至把兩代年輕人放棄，但這樣做，可以嗎？年輕人代表着香港的未來，若然放棄他們，難道要從內地輸入相等數量的大學畢業生？

反修例風波造成的分化和撕裂，看來只會加深，不會好轉。政府必須明白，反修例風波涉及的，並不是金錢利益的問題，而是港人對修例有不同的立場和看法，這些都與市民的價值取向有關。網上常有傳言，說衝擊警察的人是因為「收了錢」，他們必須向金主「交數」。3個月前我在這欄指出，我並不相信這種傳言，或許有熱心人士為了支持抗爭而捐獻物資，但收錢做事的說法，是蔑視了示威者的真誠——若然示威者沒有自己追求的理想和信念，他們會這樣抗爭嗎？收錢做事猶如僱傭兵，不會為金主賣命，只有堅守信念的人，才會願意犧牲自己的利益。

誠然，許多市民和我一樣，不會支持示威者使用暴力，但若然認為年輕人被「洗腦」、無知和愚昧，並且呼籲社會放棄他們，這樣，香港還有未來嗎？可知道放棄這一代的年輕人，就是放棄香港的未來！特首呀，請你明白，反修例風波對經濟造成的傷害，可以重振，但港人的分化和撕裂，特別是年輕人對政府的仇恨，如果不好好修補，將成為香港背上的一根芒刺，永遠無法拔除。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授