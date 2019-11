如何走出黑暗的幽谷（文：葉兆輝、張鳳儀） (09:00)

修訂《逃犯條例》的風波至今還未有平息之際,早前示威者倡議要「三罷」,多區主要公路被堵塞,另外,警方為不讓吐露港公路再被投擲雜物,在中文大學與示威者爭奪二號橋的控制權時,發生了猛烈的警民衝突,其間有人縱火、掘磚、盜用車輛、製造汽油彈等,火光熊熊,汽油彈和催淚彈橫飛,當日中大示威者擲出逾200支汽油彈,而警方當日在全港就用上過千個催淚彈驅散示威者。網上瘋傳中文大學被黑煙籠罩的照片就猶如被戰火屠城的敘利亞一樣。

當中文大學的危機暫緩後,更激烈的衝突就發生在另一校園——香港理工大學。接連紅磡火車站一帶,示威者與警方對峙超過一日一夜,汽油彈對戰催淚彈,有警員中箭受傷,有示威者中了水炮,有銳武裝甲車中汽油彈起火,連接理工大學與紅磡火車站的行人天橋被焚燒,火舌更越過天橋頂。校園周圍槍林彈雨,而理大又一度陷入火海,有未成年示威者被困校園,有望天打卦的家長在尖東等待失聯的子女,每一幕都無不叫人動容,難過不堪。

連日來的黑夜,許多香港市民都輾轉反側,徹夜難眠。

拆解困局 務必展現品德自控

這場風波已經去到膠着狀態,社會愈來愈不理性,示威者沉醉於暴力抗爭,美其名說是幫人「裝修」,其實是破壞許多店舖、銀行、食肆,市民被迫罷工、罷課,許多主要公路被堵,天橋上投擲大型雜物,危害行車安全,社會秩序一一被瓦解,街頭上演了無數的「私了」場面,有議員的耳朵被咬去,有人活生生被火焚燒,繁華的街道變成戰場,愈多汽油彈投擲,警察開槍的頻率就愈大,無辜受傷或死亡的機會就愈高。警方已聲明只要暴徒的暴力升級,他們相對的武力亦會增加。如果全港市民不再與暴力劃清界線,暴力就會被合理化,甚至變成常態,美麗的香港只得一片狼藉,滿目瘡痍。

當然基建破壞了,以香港人的拼勁,眨眼間就重建好,然而,社會秩序和制度破壞了,我們還可倚重什麼來重建?

戴爾.卡內基(Dale Carnegie)曾經在《人性的弱點》(How to Win Friends and Influence People)一書中,有一名句「任何愚昧人都懂得批評、譴責和抱怨,但唯獨有品格和自我控制的人才懂得理解和寬容。(Any fool can criticize, condemn, and complain but it takes character and self-control to be understanding and forgiving.)」今天的社會,不就是只懂批評、譴責或抱怨?問責的政府不問責,示威者滿懷理想卻無承擔,要真正拆解困局,務必展現出其德行、品格、自我控制能力,並以理解和寬容去重建香港!

不要讓仇恨滋長

最近與一些大學生討論有關反修例的看法時,發現他們都身心疲憊,因對警察和政府的憤怒,而讓情緒成了主導,所以只接收單方面的信息,沒有機會或不願意去聆聽有別於他們立場的意見,誤會和憤怒不斷地蔓延和擴散,造成社會群體中更多的分裂和不信任,一些人甚至用極端的行為來傷害自己或他人,這樣不就是中了那不懷好意的人的圈套,令香港面臨崩潰嗎?我們需要緩和緊張的關係,令香港重新上路。政府應更掌握民意,有效回應社會上不同的訴求;而示威者也要客觀理性的分析,不停的暴亂和肆意破壞公共設施,不但不能達到目標,而且更會失去民眾的支持。年輕朋友,請額外小心,不要犧牲自己的前途,而成為別人為達到其政治目標的工具。在磚頭和催淚彈之間實在仍有很多的空間,何不確認年輕人對這個城市的熱忱和願景?或讚揚那因示威遇襲受傷的前線警員對示威者不存仇恨?當除下武裝和面具後,無論警員,還是示威者,都不過是熱愛生活的香港年輕人而已!請不要讓仇恨滋長,仇恨是一種慢性毒藥,不知不覺間就能使人亢奮,又給人動力,但最終會吞噬了自己。

區選結果不是對暴力認可

最新的區議會選舉結果,建制派的大敗,情况實在令人感到意外,但筆者相信,這是市民對今屆政府處理這6個月的社會運動的手法不滿的一種懲罰性的投票,而不是對暴力的認可和支持。

往往最黑暗的時刻,就是晨曦即將來臨的前夕。現在非建制派的當選議員正正是需要證明,他們是有能力和真正可以有效地改善區內的服務和設施,提升市民的生活質素。但願晨曦快將降臨,大家可以多行一步,要達到止暴制亂,需要雙方的諒解,對形勢作出正確的判斷,能夠以社會的福祉大前提作出妥協,創造雙贏的結局。

作者葉兆輝是香港大學防止自殺研究中心總監,張鳳儀是香港大學防止自殺研究中心培訓顧問